В Ісландії "поховали" льодовик

Символічна "церемонія поховання" льодовика відбулась в Ісландії. Ісландські геологи проголосили зникнення льодовика Okjokull близько десяти років тому. Раніше він простягався на понад 15 квадратних кілометрів й був джерелом чистої питної води для місцевих мешканців.

В неділю активісти вирішили провести цю церемонію, щоб привернути увагу громадськості до необхідності боротись зі зміною клімату.

Для цього понад сто людей здійснили двогодинне підняття на вершину вулкану Okjokull. Учасники акції декламували поезію й виголошували промови про важливість боротьби із глобальним потеплінням.

Назва "Okjokull" містить слово "jokull", що перекладається з ісландської як "льодовик", тож діти встановили на місці колишнього льодовика табличку із літерами "Ok".

Якщо глобальне потепління триватиме, за 200 років зникнуть усі льодовики Ісландії.

Учасники акції кажуть: діяти треба негайно, інакше у наступних поколінь може не бути майбутнього.

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