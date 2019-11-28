Політика та День Подяки у США. Історія свята

Об'єднати країну, подякувати за мир та молитись разом, підштовхнути до виходу з Великої депресії – президенти США керувались різними міркуваннями, видаючи декрети про святкування Дня подяки.

Про історію цього найдавнішого американського свята для "Голосу Америки" написала журналістка Дора Мкуар.

У вересні 1789 року, члени першого Конгресу США звернулись до президента Джорджа Вашингтона з проханням проголосити державне свято День Подяки. Це призвело до гострих суперечок про розподіл повноважень між губернаторами штатів та центральним урядом. Ті, хто вважали День подяки релігійним святом, також виступали проти рішення президента, який не має повноважень у сфері релігії.

Буремні часи для молодої країни – Америка виграла Революційну війну, але країна, що складалась з 13 колоній, ще не була об'єднаною. Зрештою Вашингтон проголосив День подяки з метою об'єднати країну. Щоб запевнити опозицію, він звернувся до губернаторів 13 штатів зробити відповідні проголошення, що вони і зробили.

Вашингтон наголосив, що день подяки мають відзначати прибічники всіх релігій.

Традицію проголошення Дня подяки підтримували не всі президенти США і довгий час прокламації про святкування не видавались. В 1863 році цю традицію поновив Авраам Лінкольн, намагаючись об'єднати країну у час громадянської війни.

Щойно відбулась битва за Геттісбург, пише історик свята Мелані Кікпатрік в книзі "День Подяки: свято в серці американського досвіду": "Кожну родину в Америці глибоко заторкнула ця жахлива війна. Посеред цього, Лінкольн говорив про благословення країни і потребу бути вдячним. Він закликав людей об'єднати серця, голоси і відзначити свято".

З того часу у США святкують День подяки, однак, день святкування намагався змінити Франклін Рузвельт. В 1939 році він переніс святкування на третій четвер листопада, намагаючись подовжити сезон різдвяних закупівель, щоб країна швидше подолала Велику депресію.

"Це роздратувало декого в бізнесі, - пише Кікпатрік. – Наприклад, виробники календарів вже надрукували календарі на наступний рік. Однією з найбільш помітних груп опозиціонерів були університети, а саме тренери футбольних команд, бо на той час виникла традиція проводити футбольні чемпіонати на честь Дня подяки в інший день".

Половина штатів перейшла на нову дату, а решта залишилась на старій. Конгрес зрештою вирішив суперечку в 1941 році призначивши свято на четвертий четвер листопада.

"День подяки – найдавніша американська традиція, - пише Кікпатрік. – вона пов'язує багато визначних подій нашої історії, таких як Революція, Громадянська війна, а також є ознакою прийняття нових американців. Ідея в тому, що святкуючи День Подяки, ви берете участь у справді загальнодержавному святі, усвідомлюючи себе американцем".

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