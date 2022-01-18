Четверта доза вакцини не зупиняє поширення "Омікрону" - ізраїльські вчені 

Четверта доза вакцини від COVID-19 практично не допомагає запобігти зараженню штамом "Омікрон". Такі попередні дані дослідження оприлюднили на віртуальній прес-конференції в понеділок вчені Ізраїльського шпиталю.

У шпиталі Шиба повідомили, що вакцинували четвертою дозою вакцин Pfizer-BioNtech або Moderna 247 своїх працівників, і виявили, що ця доза сприяла підвищенню антитіл в організмі, втім не запобігла зараженню "Омікроном".

"Це дуже попередні результати. Але ми їх оприлюднюємо, оскільки розуміємо, наскільки нагально для громадськості отримати будь-яку можливу інформацію про четверту дозу", - заявив доктор Гілі Регев-Йочай, директор лікарні.

Ізраїль був однією з перших країн, де вакцинували населення від коронавірусу і запропонували бустерну дозу. Наразі в цій країні четверту дозу вакцини пропонують людям старшим за 60 років.

У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю повідомили, що враховуватимуть ці результати дослідження, коли в країні ухвалюватиметься рішення про розширення програми бустер-вакцинації на все населення, додавши до вакцинації ще один укол.

Ситуація в інших країнах

Нова Зеландія розпочала щеплення від COVID-19 дітей від 5 до 11 років дитячою вакциною Pfizer.

"Як показує досвід, хоча у дітей можуть бути легкі симптоми, деякі з дітей все одно дуже сильно хворіють і потраплять у лікарні, якщо заражені COVID-19. Вакцинація також допомагає запобігти передачі вірусу вразливим членам їхніх сімей”, – заявив доктор Ентоні Джордан, клінічний директор програми вакцинації від Ковід-19 в м.Окланд.

Різкий спалах заражень "Омікроном" спостерігається нині в Аргентині. За даними The Associated Press, 15% працівників медичних установ в країні мають вірус. Загалом в країні щодня виявляють в середньому 112 тисяч нових випадків.

Про перевантажені шпиталі через нову хвилю COVID-19 повідомляють також у Болівії, Бразилії та Чилі.

Китай скасував плани продавати для громадськості квитки на зимову Олімпіаду через поширення "Омікрону". Організаційний комітет повідомив, що квитки поширюватимуть серед “цільових” груп людей.

Ресурсний центр дослідження коронавірусу Джонса Гопкінса у США повідомляє, що в усьому світі зафіксовано понад 330 мільйонів випадків інфікування COVID-19.

5,5 мільйона людей у світі померло внаслідок зараження цим вірусом.

Загалом у світі введено майже 9,7 мільярда доз вакцин.