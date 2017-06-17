Ізраїль: відповідальність за атаки в Єрусалимі несуть місцеві палестинці, а не терористи «Ісламської держави»

Ізраїльська поліція і палестинські екстремісти заперечили твердження угруповання «Ісламська держава», що воно відповідальне за атаки, проведені трьома палестинцями неподалік Старого міста в Єрусалимі. В результаті атаки загинула ізраїльська поліцейська. Нападників застрелили ізраїльські сили безпеки.

Поліція і палестинці заявили, що нападниками були місцеві особи, не пов’язані з терористичною організацією.

Офіційні особи заявили, що в п’ятницю сталися дві одночасні атаки неподалік Дамаських воріт – схвалений ізраїльтянами пункт входу до Старого міста для дорослихх палестинців, які прибувають туди на п’ятничні молитви. Насильство спалахнуло у третю п’ятницю священного місяця Рамадан.

В одному з інцидентів два палестинці відкрили вогонь по групі службовців поліції і також атакували їх ножами. В іншому нападі палестинець атакував 23-річну ізраїльтянку Гадас Малку, яка працювала як поліцейський-прикордонник.

Ізраїльська служба безпеки Шин-Бет повідомила, що три убиті палестинці, віком 18-19 років, походили з цього самого села неподалік Рамалли, що на Західному Березі. В минулому вони були затримані за ймовірну «терористичну» діяльність.

У результаті атак поранення отримало четверо інших людей, включно із ще одним службовцем поліції і прохожим палестинцем, який не був причетний до інциденту.

У відповідальності за атаки Ізраїль звинувачує палестинське керівництво, однак палестинські офіційні особи відкидають це звинувачення, кажучи, що причиною збільшення насильства є ізраїльська окупація і боротьба за землю.

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