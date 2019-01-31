У Деждепі США поділились історіями успіху програми тренувань українських військових

Навчання та устаткування надані урядом США через Глобальний резервний фонд безпеки (GSCF) значно посилило спроможності українських Збройних сил протистояти російській агресії пише на сторінці блогів Державного департаменту США колишня спеціаліст з оцінювання GSCF Анна Гюнг.

Своїми враженнями від подорожі до України, в рамках якої було проведено оцінювання ефективності GSCF та нових можливостей допомоги українській Нацгвардії з Гюнг поділилась директор програми GSCF Рейчел Шиллер.

GSCF – це спільна програма Державного департаменту США та Міністерства оборони США, яка надає допомогу у навчанні, наданні устаткування та допомоги урядові України з розбудови спроможностей Міністерства оборони та Національної гвардії. Обсяг програми становить 42,4 мільйона доларів США, пояснює експерт.

Допомога Національній гвардії України

Національна гвардія України наразі забезпечує більше 15% збройних сил, які беруть участь в Операції об'єднаних сил, яка захищає суверенітет України проти російської агресії на сході, йдеться в статті.

Програма GSCF надає підтримку Нацгвардії в проведенні тактичних навчань та розміщенні батальйонів швидкого реагування.

За допомоги GSCF створювався елітний батальйон оперативного реагування, який успішно долучений до операцій на Донбасі

GSCF надає підтримку створенню чотирьох тактичних управлінь на рівні рот та батальйонів, які дозволили Нацгвардії України спрямувати біля 5000 тренованих професійних військових до Операції об'єднаних сил.

За допомоги GSCF створювався елітний батальйон оперативного реагування, який успішно долучений до операцій на Донбасі.

Проект співпраці з Націгвардією України очолює Командування США в Європі. До проекту також долучено Національну гвардію штату Каліфорнія, службовці якої допомогли, зокрема, в розробці плану проведення навчань української Нацгвардії.

Зі зміцненням спроможностей Нацгвардії, GSCF адаптує програми починаючи з тактичних навчань до розбудови спроможності проведення власних навчань. Така гнучкість – ключ до успіху програми, йдеться в статті.

Допомога Міністерству оборони України

В рамках програми GSCF також надається підтримка Силам спеціальних операцій України у розбудові операційних та технічних можливостей у відповідності до західних стандартів. Так, розробка власного кваліфікаційного курсу (SOF Q-Course) значно покращила якість тактичного та операційного навчання. Командири, які повертаються з оборонних операцій повідомляють, що випускники Q-Course, які несуть службу в Операції об'єднаних сил виконують завдання на високому професійному рівні.

В результаті навчань GSCF. Міністерство оборони також продемонструвало значне покращення здатності надавати медичну допомогу в ході оборонних операцій, що позитивно позначилось на виживанні військових, які беруть участь в бойових діях в рамках Операції об'єднаних сил, наголошує експерт.

Покращення співпраці з НАТО

Навчання GSCF лідерству та тактиці оборонних бойових операцій також посилює зростанню професіоналізму військовослужбовців сержантського складу Сухопутних військових сил України. Ці сили створили власну офіцерську академію на основі навчання наданого американськими інструкторами, йдеться в статті.

Навчання "Швидкий тризуб" 2018 року, проведені в вересні 2018 року в Яворівському навчальному центрі за підтримки GSCF – ще одна історія успіху в сфері взаємодії, наголошує експерт.

В рамках цих навчань, українські збройні сили діяли спільно з військовими США та тринадцяти інших країни НАТО та міжнародних партнерів.

В навчаннях взяли участь Сили спеціальних операцій України, Національна Гвардія та Прикордонна служба України. Ці навчання не лише дозволили українським військовим покращити взаємодію з партнерами з країн НАТО, але також дозволили Українським Сухопутним силам більш ефективно проводити оборонні операції в рамках Операції об'єднаних сил, наголошується в статті.

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