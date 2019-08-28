"Першорідний гріх США": 400 років тому до Америки прибуло перше судно з африканськими рабами

Наприкінці серпня 1619 року англійський піратський корабель «Білий лев» пришвартувався біля мису Комфорт у Чесапікській затоці. На борту судна, згідно зі збереженими документами, перебували «20 з гаком» африканців, захоплених піратами у португальських работорговців. Португальці везли рабів з Африки в один з портів на території сьогоднішньої Мексики. Ми маємо взяти на себе відповідальність за той факт, що наша країна була побудована на спинах рабів. Крапка. Чимало з нас досі не знають історії Бранці «Білого лева», перші в історії африканці, які прибули до берегів колоніальної Вірджинії, були ангольцями. Пірати обміняли бранців на їжу та промислові товари. 400 років тому в історії англомовних Америки відбулася важлива подія, яка ще не раз вплине на долю всієї країни - тут виникло рабство. Інститут рабовласництва проіснував в країні понад два століття. З 1525 по 1866 роки в Америку з Африки вивезли, за даними дослідників з Університету Еморі, 12,5 млн осіб. Далеко не всі з них винесли тягар далекої подорожі в жахливих умовах - до американських берегів живими дісталися близько 10,7 млн чоловіків, жінок і дітей. Переважна більшість африканців опинилися у Бразилії і на Карибських островах. До США ввезли загалом близько 400 тисяч рабів. Тема рабства лишається надзвичайно непростою для американського суспільства. Видання The Washington Post називає рабство "першорідним гріхом" США. Один із підручників 20-го сторіччя вчив американців, що "у Вірджинії (штат США - прим. ГА) чорношкірі знаходили краще життя, ніж у Африці". "У новій батьківщині, чорношкірий був далеко від списів та кийків ворожих племен", - пише видання.

У виданні відзначають, що американські школи ще далекі від того, щоб об'єктивно розповідати про цю сторінку американської історії. У новій батьківщині, чорношкірий був далеко від списів та кийків ворожих племен "Низка критиків - історики, освітяни, громадські активісти - хочуть змінити те, як історія рабства викладається у школах. Викладення правди, кажуть критики, дозволить розкрити у скільки рабство досі обходиться США", - твітує The Washington Post. У африканців спочатку не було чіткого легального статусу у північноамериканських колоніях - формально вони не були ні найманими слугами, ні рабами. Однак уже в 1641 році влада Массачусетсу першою легалізувала рабство. У Вірджинії в 1662 році ухвалили закон, за яким діти рабів успадковували цей статус у батьків, стаючи рабами автоматично. Зрештою, до середини XIX століття число рабів в США досягло 4 млн осіб. Трикутна торгівля Історія рабства регулярно постає на порядку денному політики у США. Деякі політики підтримують ідею репарацій нащадкам рабів, щоб допомогти їм отримати можливості, яких чимало людей позбавлені з причин, які можна прослідкувати до рабства їх нащадків та подальшої дискримінації чорношкірих у Сполучених Штатах. "Ми маємо взяти на себе відповідальність за той факт, що наша країна була побудована на спинах рабів. Крапка. Чимало з нас досі не знають історії", - твітує політичний аналітик Карін Жан-П'єр.

Рабство виникло в Америці завдяки так званій «трикутної торгівлі» - так називали трансатлантичний торговий обмін між Африкою, Європою і Новим світом. Європейці везли до Африки тканини, зброю і метали, продаючи або обмінюючи їх на бранців, які потім поставлялися у якості «живого товару» із портів західної Африки до Північної і Південної Америки. Чимало рабів працювали на американських плантаціях, вирощуючи цукрову тростину, рис, бавовна і тютюн - цінні товари, на які завжди був попит у Європі. Історія рабства та закріпленого у суспільних інститутах расизму продовжує викликати великий біль та нерівність у громадах меншин. Ми маємо говорити правду і протидіяти цій реальності Переважна більшість сьогоднішніх афроамериканців - нащадки вихідців з Анголи, Гани і Сенегалу. Ангольців було більше всіх: 5 мільйонів чоловік, майже половина від загального числа усіх рабів, завезених до Нового Світу. Серед невільників, привезених до Північної Америку - вихідців з Анголи було близько чверті. Річка Кванза, що впадає в Атлантичний океан недалеко від ангольської столиці Луанди, була у ті часи важливим торговим шляхом. Люди, які жили на її берегах, найчастіше потрапляли в полон і ставали рабами, причому найчастіше у ролі загарбників виступали їх же земляки, які потім продавали бранців європейським работорговцям. Захоплених у полон людей відвозили в порт і утримували під вартою аж до моменту їх продажу. Потім майбутніх рабів на кораблях відправляли до Америки. Вигода - і нічого більше.