Заяви про успіхи російської армії під Бахмутом, ймовірно, перебільшені – ISW

У боях, що тривають навколо Бахмута на Донбасі, 29 листопада російські війська досягли певних успіхів, але західні військові експерти кажуть, що навряд чи цей успіх був значний.

Як зазначають фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW), геолокаційні дані свідчать, що російські війська просунулися на південний схід від Бахмута, але дослідники не можуть підтвердити заяви російських військових блогерів, які стверджують, що «російські війська прорвали українську лінію оборони на південь від Бахмута вздовж шосе T0513». І таким чином, за твердженням російських джерел, вони могли б просунутися в напрямку містечка Часів Яр і перерізати одну з двох основних українських наземних комунікацій (GLOC) до Бахмута.

«Такі заяви, ймовірно, є частиною триваючої російської інформаційної операції та передчасні», – вважають фахівці ISW.

Також вашингтонські експерти кажуть, що погоджуються з оцінками Міністерства оборони Великої Британії, яке 29 листопада повідомило, що російські війська, ймовірно, припинили розгортання батальйонних тактичних груп (БТГ) протягом останніх трьох місяців через їхню неефективність.

Як пише британська розвідка, «концепція БТГ відігравала важливу роль у російській військовій доктрині протягом останніх десяти років і передбачала інтеграцію батальйонів із повним спектром допоміжних підрозділів, включаючи бронетехніку, розвідку та, на відміну від звичайної західної практики, артилерію».

Як пишуть фахівці ISW, починаючи з квітня вони вважали, що російські БТГ були розбиті та втратили боєготовність у різних «невдалих російських наступальних операціях, включаючи атаки на Київ, Маріуполь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ, і пізніші спроби відновити ці БТГ для відновлення їхньої бойової потужності зазнали невдачі». Тому росіяни, на думку експертів ISW, тепер змушені покладатися на імпровізовані одноразові структури з мобілізованим персоналом.

Російська влада посилюватиме внутрішні репресії – британська розвідка

Говорячи про російську внутрішню політику, британська розвідка у своєму звіті за 30 листопада пише про те, що влада в Росії, ймовірно, планує посилити внутрішні репресії, оскільки конфлікт залишається невирішеним і все більше впливає на повсякденне життя росіян.

Як дії на випередження, британські фахівці трактують нові заходи проти тих, кого Кремль називає «іноземними агентами». Заходи набирають чинності з 1 грудня.

Британська розвідка каже, що репресії проти опонентів режиму потрібні, щоб запобігти зростанню внутрішнього інакомислення».

За оцінкою британських аналітиків, через поправки до «Закону про іноземних агентів» 2012 року, які президент Росії Володимир Путін схвалив у липні, визначення охопить і тих людей, яких російська держава визнає такими, що перебувають під «впливом або тиском іноземних гравців». Також зростає ризик переслідування цих людей через те, що російська влада зможе «публікувати особисті дані та адреси визначених «іноземних агентів».

На переконання британської розвідки, «нові закони ще більше розширять репресивні повноваження російської держави».

Аналітики нагадують, що репресії Путіна тривають з часу його повернення на посаду президента в 2012 році, але ця тенденція «різко посилилася після вторгнення в Україну».