Удар по Новоросійську може стати викликом для Чорноморського флоту РФ - ISW

Напад на нафтовий термінал у порту російського Новоросійська, поруч із яким розташована велика база Чорноморського флоту РФ, свідчить про новий виклик для російського ЧФ, заявила 22 листопада британська воєнна розвідка.

"ЧФ переніс багато своїх операцій на підводних човнах до Новоросійська після того, як влітку Україна завдала удару по їхній базі в Севастополі в окупованому Криму. Російське командування, швидше за все, буде стурбоване загрозами для флотилії десантних кораблів, що базується в Новоросійську. Ці судна є відносно вразливими без супроводу і відіграють більш важливу роль у постачанні російських сил в Україні після пошкодження Керченського мосту в жовтні", – йдеться в повідомленні Міноборони Великої Британії.

"Повні подробиці цього інциденту поки невідомі. Однак будь-яка демонстрація української здатності загрожувати Новоросійську, швидше за все, стане подальшим стратегічним викликом для ЧФ Росії. Це також ще більше підірве і без того знижений морський вплив Росії в Чорному морі", – наголосили у розвідці.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що вибух у терміналі стався, за різними даними, у ніч на 17 чи 18 листопада, і що його причиною був удар українського безпілотного морського апарата. Влада Росії це не коментувала, інформацію заперечував офіційний представник власника терміналу, компанії "Транснєфть".

Україна не коментувала вибух у Новоросійську. Спочатку Київ не підтверджував і атаки на севастопольський порт.

Тим часом, американський Інститут вивчення війни (ISW) у своїй щоденній оцінці розвитку подій на полі бою в Україні заявляє, що малоймовірно, щоб Білорусь вступила у війну проти України на боці Росії навіть після можливих провокацій російських спецслужб, про підготовку яких повідомляло Головне управління розвідки Міноборони України.

"Раніше ISW зазначав, що вступ Білорусі у війну залишається вкрай малоймовірним через значний внутрішній ризик у зв’язку з цим для виживання режиму Олександра Лукашенка, і що Росія та Білорусь підкреслюють свою двосторонню оборонну співпрацю з метою підтримки інформаційної операції... Потенційні атаки під чужим прапором навряд чи змінять внутрішні фактори, які, як продовжує вважати ISW, стримують готовність Лукашенка вступити у війну на боці Росії", – йдеться у звіті.