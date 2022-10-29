Компанії високих технологій несвідомо допомагають Росії - розвідка Нідерландів

Служба військової розвідки Нідерландів попередила компанії, що Москва намагається отримати високотехнологічні активи для війни в Україні через підставні компанії, повідомили місцеві ЗМІ в п'ятницю.

Глава військової розвідувальної служби Нідерландів (MIVD) Ян Свілленс заявив, що російські спецслужби створили в Нідерландах десятки «підставних компаній», щоб обійти санкції Заходу.

Ці компанії купують технології в Нідерландах, а потім імпортують їх до Росії для військових цілей, сказав він виданню Financieele Dagblad (FD).

Його коментарі підтвердило Міністерство оборони Нідерландів, повідомляють голландське інформаційне агентство ANP і громадське телебачення NOS.

Такі дії велись з часів російської незаконної анексії Криму в 2014 році, «але з війною в Україні вони значно посилилися», сказав Свілленс FD.

У Нідерландах розташовані провідні компанії в секторах напівпровідників і мікросхем, як-от NXP і ASML.

ANP цитує речника оборони, який сказав, що посилення санкцій, запроваджених західними країнами проти Росії через її вторгнення в Україну, змінило ситуацію для російських спецслужб.

Чим жорсткіші санкції, тим важче стає російській розвідці, і тим винахідливішими вони повинні бути, щоб обійти санкції», - сказав речник.

Тому підприємцям "важко" усвідомити, що вони опосередковано ведуть бізнес з Росією, додав він.

MIVD закликає компанії більш глибоко перевіряти своїх клієнтів і дізнатися про фактичних кінцевих користувачів їхніх товарів, повідомляє NOS TV.

Коли агентство AFP звернулося до міністерства оборони, воно не було доступним для коментаря.