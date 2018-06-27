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Суспільство

Італія виступає проти автоматичного продовження санкцій щодо РФ

  • Голос Америки
Джузеппе Конте

Питання про санкції буде обговорюватися на зустрічі європейських лідерів цього тижня



Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив в середу, що економічні санкції проти Росії не повинні відновлюватися автоматично.

У четвер і п'ятницю в Брюсселі проходитиме зустріч європейських лідерів, які, як очікується, продовжать до кінця січня санкції, запроваджені проти Росії у зв'язку з її втручанням в Україні, повідомили дипломати і офіційні особи.

«Ми підтвердимо принцип, відповідно до якого не повинно бути нічого автоматичного в питанні продовження санкцій», - заявив Конте в своєму виступі в парламенті, в якому він виклав позицію Італії з різних питань напередодні зустрічі в Брюсселі.

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Заступник держсекретаря США запитає український уряд про корупцію на конференції в Копенгагені. Відео
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Заступник держсекретаря США запитає український уряд про корупцію на конференції в Копенгагені. Відео

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