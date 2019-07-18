Спільні дії ФБР та італійської поліції проти мафії у США й Італії

Федеральне бюро розслідувань США разом з поліцією Італії провели скоординовані операції проти мафії в Америці та у Європі.

У рейдах по обидва боки океану у середу були задіяні близько 200 службовців і заарештовані переважно в Італії 19 осіб.

Агентства Reuters та Associated Press передають, що операції відбулися у районі міста Палермо на острові Сицилія, а також у Нью-Йорку, Нью-Джерзі та Філадельфії.

Розслідування виявило тісні зв’язки між Коза ностра в Палермо та організованою злочинністю у США, особливо з сім’єю Ґамбіно.

​Керівник поліції Палермо Ренато Кортесе сказав журналістам, що ціллю були представники злочинної сім'ї Ґамбіно у Сполучених Штатах і сім’ї Інцерілло, представники якої після мафіозної війни 80-х років перемістилися в Америку, але зараз повернулися на Сицилію.

Затриманих підозрюють у членстві в організованих злочинних групах, у шантажі і вимаганнях з обтяжуючими обставинами, у шахрайстві і “несправедливій конкуренції”.

Слідчі вважають, що після смерті 2017 року у в’язниці Сальваторе Рііна, лідера злочинного угруповання Коза ностра, мафія на Сицилії перегруповується.

На думку поліції представники злочинних сімей, які зазнали поразки в мафіозних війнах в Палермо у 80-х роках і знайшли притулок у США, тепер пробують повернутися, заручившись допомогою своїх американських союзників.

“Розслідування виявило тісні зв’язки між Коза ностра в Палермо та організованою злочинністю у США, особливо з сім’єю Ґамбіно”, - цитує заяву поліції агентство Reuters.

Сім’ю Ґамбіно у повідомленнях називають однією з п’яти давно відомих італійсько-американських мафіозних груп у Нью-Йрку, представників яких звинувачували у вбивствах, торгівлі наркотиками і визискуванні на позиках.

У березні в Нью-Йорку біля свого помешкання був убитий Франческо Калі, якого преса називала одним з лідерів клану Інцерілло.

Вважають, що сицилійська Коза ностра панувала у 80-х роках, але згодом була ослаблена в результаті ув’язнень лідерів злочинних угруповань, завдяки прискіпливішій увазі до контрольованого мафією бізнесу та через зменшення підтримки організованої злочинності серед населення.

Але представники прокуратури в Італії неодноразова застерігали, що мафія шукає способів повернути свій вплив.

Італійська держава ужорсточила дії проти мафії після зухвалого вбивства 1992 року двох суддів Джованні Фальконе і Паоло Борселліно.

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