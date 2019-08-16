Конгресвумен США не погодилась на умови Ізраїлю, щоб відвідати свою бабусю

Конгресвумен Рашида Тлаїб, донька емігрантів з Палестини, скасувала свій візит до Ізраїлю після того, як міністр внутрішніх справ країни заявив, що готовий "з гуманітарних" міркувань дозволити конгресвумен США відвідати бабусю, через день після того, як оголосив заборону на в'їзд для американської законодавиці.

"Примусити мене замовчати і ставитись до мене як до злочинця – це не те, що вона хоче для мене. Це б вбило частину мене. Я вирішила, що відвідувати бабусю за таких репресивних умов суперечить моїм переконанням – боротьбі порти расизму, репресій та несправедливості", - зауважила Тлаїб у Twitter.

Ізраїль раніше заборонив двом законодавицям США – Рашиді Тлаїб та Ільхан Омар в'їзд до країни, через їх критику ізраїльської позиції.

Заступник міністра закордонних справ країни Ципі Готовлі так прокоментував пресі заборону візиту Тлаїб та Омар: "Ми не дозволимо тим, хто відмовляє нам у праві на існування у цьому світі, приїздити до Ізраїлю. В принципі, це дуже обґрунтоване рішення".

Раніше президент Трамп закликав Ізраїль відмовити законодавицям у дозволі на в'їзд. "Було б виявом великої слабкості з боку Ізраїлю дозволити членам Конгресу Омар та Тлаїб приїхати. Вони ненавидять Ізраїль та єврейський народ і не можливо нічого сказати, чи зробити, щоб змінити їх думку. Міннесоті та Мічигану буде важко знову надати їм посаду. Вони є ганьбою!"

Рішення Ізраїлю викликало обурення американських законодавців.

Голова Палати представників США Ненсі Пелосі назвала коментар президента "ознакою невігластва та неповаги, це нижче за гідність посади президента".

Конгресвумен з Республіканської партії Сюзан Коллінз назвала помилкою заклики адміністрації Трампа до Ізраїлю про недопуск американських парламентарів.

"Ізраїль має дозволити в'їзд для конгресвумен США Рашиді Тлаїб та онгресвумен Ільхан Омар. Адміністрація Трампа зробила помилку, закликавши Ізраїль не допускати їх до країни", - заявила Коллінз. Натомість, сенаторка закликала Ізраїль зустрічатись з законодавицями, інформувати їх, щоб змінити їх точку зору.

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