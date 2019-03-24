В Конгресі розглядають різні варіанти ядерної стратегії США

Ядерна стратегія США стала предметом обговорення американських законодавців. Сенат, де провідні позиції займають представники Республіканської партії і Палата представників Конгресу США, де більшість контролюють Демократи, готують свої версії оборонного бюджету. Обговорення засвідчили вагомі розбіжності позицій серед законодавців, повідомляє американське оборонне видання Defense News.

Голова Комітету збройних сил Палати представників Адам Сміт підтримує ядерну модернізацію, однак, вказує, що Америка може витрачати менше, ніж 1,2 трильйона доларів - сума, вказана в оцінці бюджетної служби Конгресу.

Протягом слухань 6 березня в комітеті Конгресу, який очолює Сміт, провіднй експерт Брюс Блер, колишній посадовець США в сфері ядерної зброї, який тепер викладає в Принстонському університеті заявив, що США мають «адекватно стримувати загрозу» використовуючи монаду з п’яти ядерних субмарин класу Огайо, а не траіду, що включає субмарини, бомбардувальники та міжконтинентальні крилаті ракети. Розвиток субмарин дозволить головнокомандувачу швидко прийняти рішення в критичних умовах, вважає Блер.

Йому заперечила конгресмен з Вірджинії Елейн Луріа, яка раніше служила бойовим офіцером ВМС США. Вона підтримала розвиток всєї тріади зброї. «Небезпечно, коли хтось виступає перед комітетом і пропонує СполученимШтатам зменшити, або повністю знищити запаси», - заявила вона.

«Думати, що інші країни наслідуватимуть цей приклад просто з доброї волі – справді, вважаю, що ми бачили інше протягом останніх 10 років», - передає видання слова Лурії.

Голова комітету збройних сила Сенату Джим Інгоф закликає розвивати всю тріаду ядерної зброї. Про це він сказав на слуханнях 28 лютого. Він вказав на зусилля Росії та Китаю з розвитку власних ядерних тріад і натякнув, що США незважають а власний арсенал.

США не планують замінювати власну тріаду до середини 2020-х в той час, як Росія модернізує майже всі свої бомбардувальники, наземмні ракети та субмарини до 2021 року, говорить Пітер Х’юссі, консультант Інституту аерокосмічних вчень Мітчелла. Очікується, що Китай модернізує і розширть ядерний арсенал до кінця наступного десятиліття, пише Defense News.

Під час інших слухань сенатор Інгоф запитав Командувача силами США в Європі Кертіса Скапаротті стосовно необхідності модернізації тріади з огляду на те, що Росія та Китай розробляють власні тріади.

Генерал Скапаротті назвав ядерні сили «критично важливими», «щоб ускладнити нашим супротвникам можливість вирішити, чи дійти висновку, що вони мають можливість завдати удару і отримати домінування. З тріадою, я переконаний, що вони цього не зможуть. Я зазначу, що вони також мають тріади»

Дивіться також: В американській армії почали використовувати технологію 3D-друку. Відео