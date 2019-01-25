Ядерний договір у небезпеці, заявив Столтенберґ після засідання Ради НАТО та Росії

Росія та НАТО не змогли досягти прогресу з питання виконання Росією Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності від 1987 року (INF), повідомляє Reuters.

"Договір у справжній небезпеці, - наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. – Чим раніше Росія повернеться до його виконання, тим краще. Угода не має цінності, якщо її не поважають. Проблема - в російських ракетах в Європі".

Під час засідання Ради НАТО та Росії в Брюсселі, що відбулось 25 січня, посли 29 країн-членів НАТО знову закликали Москву знищити системи крилатих ракет, які можуть нести ядерний заряд і зробити це до 2 лютого.

Якщо цього не відбудеться, Сполучені Штати розпочнуть шестимісячний процес виходу з договору INF, нагадує видання. Росія, зі свого боку, заперечує порушення договору.

Столтенберґ зауважив, що зустріч пройшла в професійній обстановці, однак, зазначив, що Росія не готова до компромісу.

Все ж, деякі європейські країни і, зокрема, Німеччина сподіваються на досягнення прогресу в дипломатичній сфері протягом шестимісячного періоду виходу США з угоди.

Міністерство закордонних справ Німеччини процитувало слова міністра Гейко Мааса.

"Лише Росія може врятувати Договір INF, розібравши тип крилатих ракет, який порушує Договір", - заявив Гейко Маас. Він додав, що Німеччина вітає постійну готовність США вести діалог, додавши, що Німеччина та США залишаться у тісному контакті з цього питання", - йдеться в повідомленні міністерства.

Під час засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в грудні минулого року, всі 29 країн-членів НАТО підтримали висновки США, що Росія порушує Договір і засвідчили єдність своєї позиції в спільній заяві міністрів закордонних справ.

"Росія розробила і розмістила ракетну систему – 9М729 – у порушення Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності від 1987 року (INF)", - наголосив тоді генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

США заявили про свої плани "призупинити виконання своїх зобов'язань у рамках договору у відповідь на порушення Росією через 60 днів, якщо Росія не повернеться до повного і достовірного виконання договору".

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