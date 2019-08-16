Ілон Маск знову висловився за ядерний удар по Марсу

"Нанесемо ядерний удар по Марсу" (Nuke Mars) – написав у Twitter Ілон Маск у четвер.

Ймовірно, у цьому повідомленні йдеться про ідею, яку Маск озвучував раніше, про те, що удар з ядерної зброї по Марсу може зробити її придатною для проживання людей.

В 2015 році Маск висловив припущення пресі, що скидання термоядерних бомб над полюсами планети зробить її більш теплою. За його теорією, такі вибухи утворять мініатюрні "сонця" над полюсами, вода з криги на полюсах випарується, вивільнивши вуглекислий газ, що, в свою чергу, створить парниковий ефект на планеті, пише Business Insider.

Саме ідея колонізації Марса стала натхненням для діяльності Ілона Маска. Його компанія SpaceX декларує в якості основної мети - розвиток космічних технологій для подальшого заселення червоної планети.

Досягнення прогресу у наступних подорожах на Місяць, а також організації подорожі на Марс є одним з пріоритетів адміністрації президента США Дональда Трампа.

"За керівництва моєї адміністрації, ми поновлюємо велич НАСА і повертаємось до Місяця, а потім – Марс. Я поновлюю мій бюджет, щоб включити додаткові 1,6 мільярда доларів, щоб ми могли потужно повернутись до космосу!" – наголосив президент США в травні.

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