На Заході побачили як Україна бореться з судовою корупцією

Реформа судової системи розпочалась з 2015 року, зазначає колишній посадовець Міністерства юстиції США Ллойд Ґрін в статті для The Hill.

Нещодавні реформи гарантують пожиттєве призначення суддів і обмежують імунітет суддів від звинувачень у зловживаннях, відзначає експерт.

"Парламент створив незалежну Вищу раду юстиції, і наприкінці 2016 року почав створення нового Верховного суду, який замінить три спеціалізовані суди та колишній Вищий суд, - перераховує досягнення український реформаторів Ллойд Ґрін, - передбачено призначення суддів на конкурентній основі через Високу кваліфікаційну комісію суддів».

Більше 1400 осіб подало заявки на 120 вакантних місць в Вищому суді, включаючи декількох найбільш кваліфікованих та досвідчених юридичних експертів країни, пише експерт. Тільки 381 з кандидатів досягли фінальної стадії процесу. Комісія оцінила кожного кандидата на основі досвіду та компетентності, професійної етики та чесності. Кандидати виконали практичні та юридичні вправи, пройшли психологічне тестування. Їх також перевірило Національне антикорупційне бюро України та Національне агентство з запобігання корупції, повідомив експерт.

Серед інших позитивних реформ Ллойд Ґрін відзначив той факт, що судову систему було скорочено з чотирьох до трьох рівнів, що сприяло спрощенню юридичного процесу та гарантувало швидше вирішення суперечок.

"Ще потрібно багато чого зробити, але Україна – на правильному шляху в побудові неупередженої та незалежної судової системи", - підкреслює експерт.

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