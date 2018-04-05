Каспаров: "Як ви насмілились себе захищати!" - багаторічна позиція Путіна

Російський опозиціонер та відомий шахіст Гаррі Каспаров відреагував на заяву Шойгу про нарощування військового потенціалу НАТО.

"Як ви насмілились себе захищати!" - це багаторічна позиція Путіна. Немов Україна та Грузія не відповіли на це питання", - написав Каспаров у Twitter.

Спілкуючись з пресою у середу, міністр оборони Росії Шойгу заявив: "В Прибалтиці та Польщі вже розміщено 10-тисячний контингент, що має всі види наступальної зброї. Активізується діяльність флотів США та інших країн НАТО в Чорному та Балтійському морях, кількість навчань та тренувань Північноатлантичного альянсу зросла, і при цьому має явний антиросійський характер", повідомляють ЗМІ.

"Кремлівський міністр війни поскаржився, що НАТО має 10 000-ний "наступальний" контингент в Балтії та Польщі. Росія має 400 000 військових в Західному військовому секторі і всі його навчання симулюють напад на західних сусідів", - написав у відповідь на повідомлення про цю заяву Джуліан Ропке з німецького видання Bild.

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