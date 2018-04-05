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Каспаров: "Як ви насмілились себе захищати!" - багаторічна позиція Путіна

  • Голос Америки
Російський танк проводить постріл під час демонстрації на військовому форумі, 2016

Російський опозиціонер та відомий шахіст Гаррі Каспаров відреагував на заяву Шойгу про нарощування військового потенціалу НАТО.

"Як ви насмілились себе захищати!" - це багаторічна позиція Путіна. Немов Україна та Грузія не відповіли на це питання", - написав Каспаров у Twitter.

Спілкуючись з пресою у середу, міністр оборони Росії Шойгу заявив: "В Прибалтиці та Польщі вже розміщено 10-тисячний контингент, що має всі види наступальної зброї. Активізується діяльність флотів США та інших країн НАТО в Чорному та Балтійському морях, кількість навчань та тренувань Північноатлантичного альянсу зросла, і при цьому має явний антиросійський характер", повідомляють ЗМІ.

"Кремлівський міністр війни поскаржився, що НАТО має 10 000-ний "наступальний" контингент в Балтії та Польщі. Росія має 400 000 військових в Західному військовому секторі і всі його навчання симулюють напад на західних сусідів", - написав у відповідь на повідомлення про цю заяву Джуліан Ропке з німецького видання Bild.

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