12 установок Patriot, система NASAMS, гаубиці, військові літаки, протиядерний захист – як у Вільнюсі захищатимуть саміт НАТО

Литовську столицю Вільнюс захистили потужним військовим озброєнням напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. Як інформує агенція Reuters, місто напередодні візиту лідерів оборонного альянсу перетворене на фортецю, а “НАТО грає м'язами”, щоб захистити саміт безпосередньо поблизу кордонів Білорусі та Росії.

Від центру Вільнюса до білоруського кордону – менше години їзди автотранспортом, а саме місце проведення саміту - всього за 32 км від державної межі. До Росії – лише близько 150 км.

Союзники по НАТО надають для саміту війська, літаки, протиповітряну оборону, артилерію, поліцію, передову зброю.

“Було б безвідповідально залишити наше небо незахищеним, коли сюди прибувають Байден і лідери 40 країн”, - цитує Reuters президента Литви Гітанаса Науседу.

Водночас президент зазначає, що усі ці зусилля для безпеки повітря під час зустрічі лідерів НАТО означають, що альянсу слід терміново створити постійну протиповітряну оборону в країнах Балтії, а не лише на час проведення саміту.

Німеччина розгорнула 12 протиракетних установок Patriot, Іспанія привезла систему ППО NASAMS, Франція надсилає самохідні гаубиці Caesar, Франція, Фінляндія та Данія базують військові літаки в Литві, а Велика Британія та Франція надають засоби боротьби з безпілотниками.

Польща та Німеччина направили вертолітні сили спецоперації. Інші надсилають заходи для боротьби з будь-якими потенційними хімічними, біологічними, радіологічними та ядерними атаками.

“Якби Литва була наодинці, я б почувався інакше, – ділиться враженнями місцева мешканка журналістам Reuters. – Якби не членство в НАТО, тут уже могло б бути так, як в Україні”.

За інформацією Reuters, у Вільнюському аеропорту помічено 8 німецьких ракетних установок Patriot, спрямованих у бік російського Калінінграда. Ще двоє спрямовані на Білорусь.

Литва також втричі збільшила дислокацію прикордонників на кордонах Білорусі та Росії на літо, додавши офіцерів з Латвії та Польщі.

“Ми готуємося до різноманітних провокацій”, - заявив начальник прикордонної служби Рустамас Любаєвас. Він додав, що побоюється хвиль мігрантів на кордоні або військової техніки.

На час саміту також відновлено прикордонний контроль на кордонах Литви з Польщею та Латвією.

Мер Вільнюса запропонував громадянам поїхати на відпочинок за межі міста, якщо вони хочуть уникнути перешкод, оскільки значна частина центру Вільнюса буде перекрита під час саміту НАТО.

Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня цього року. Серед основних тем обговорення лідерів альянсу - підтримка України та вступ Швеції до НАТО.