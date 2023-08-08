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Припинити допомогу Україні чи дати більше ресурсів для перемоги? Який висновок зробить Захід з темпу українського контрнаступу?
Низка американських видань пише, що в адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що темп українського контрнаступу не відповідає очікуванням. Про це у вівторок, зокрема, пише сайт телеканалу CNN з посиланням на чотирьох високопоставлених чиновників США та Заходу, ознайомлених з останніми даними розвідки.
У розмові з CNN високопоставлений західний дипломат сказав, що «дуже малоймовірно», що українські сили досягнуть поступу найближчим часом.
Також Майк Квіглі, конгресмен-демократ від штату Іллінойс, який нещодавно повернувся з зустрічей у Європі з командуванням США, які тренували українські бронетанкові сили, сказав, що «це найважчий час війни».
Численні чиновники пояснювали, що восени погодні умови погіршаться, а з ними і шанси українських сил вибити росіян з укріплених позицій.
«Провальна стратегія Байдена», потрібні переговори – оглядач The Hill
Легше продовжувати фінансувати та озброювати країну, коли все йде добре. Але контрнаступ України проти вкорінених російських загарбників провалюється, незважаючи на те, що Захід навчає та озброює українські формуванняБрахма Челлані, оглядач Hill
Колумніст газети Hill, яка висвітлює американські політичні події, пише, що «політика Байдена провалюється». Коментатор Брахма Челлані посилається на дані, опубліковані на початку червня, що Україна втратила до 20% нової зброї лише за перші два тижні контрнаступу, і що контрнаступ, який не просувається, «зруйнував надії НАТО на великий військовий прорив проти Росії», яка все ще контролює майже п’яту частину України.
«Легше продовжувати фінансувати та озброювати країну, коли все йде добре. Але контрнаступ України проти російських загарбників, що укріпилися в обороні, провалюється, незважаючи на те, що Захід навчає та озброює українські формування новою зброєю на десятки мільярдів доларів», – пише оглядач у Hill.
Оглядач критикує адміністрацію Байдена за те, що вона продовжує «викидати гроші» на озброєння України, сподіваючись на «чудо» – на прорив полі бою, чи на повстання в Москві. Натомість він вважає, що потрібно зупиняти шляхом переговорів війну, яка вже призвела до інфляції та зростання цін на харчові продукти у світі.
Також, на думку оглядача, намагання адміністрації притягнути на свій бік Китай лише посилює позицію Пекіна у протистоянні Заходу.
Натомість газета New York Times пише, що у тому, що український контрнаступ просувається повільно, винні самі західні лідери, які надто зволікали з надсиланням Україні необхідних танків, бронетехніки та боєприпасів.
Посилаючись на опубліковане у вівторок дослідження британського аналітичного центру, газета пише, що західні лідери «надто довго вагалися щодо надсилання ключової зброї». Таким чином, Росія отримала час на створення кількох ліній оборони, які всіяні десятками тисяч мін і широкою мережею оборонних земляних укріплень.
У звіті одного з провідних аналітичних центрів Сполученого Королівства – Королівського об’єднаного інституту досліджень оборони та безпеки, мовиться, що рішення довго не ухвалювалися, хоча ще понад рік тому «існувало широке розуміння того, що буде потрібно Україні, щоб відкинути російські сили та повернути території на сході та півдні».
Якби рішення про оснащення та навчання українських сил було прийнято та реалізовано, коли вимоги були визначені восени, Україна мала б набагато легше завдання повернути свою територіюДжек Вотлінг, британський експерт
Автор звіту Джек Вотлінг, старший експерт із сухопутної війни, вважає, що війна в Україні «висвітлила значні недоліки» у тому, як західні уряди реагують на зростаючі загрози, і що це зволікання коштувало Україні великих втрат.
«Найбільш кричущим недоліком є нездатність партнерів України оцінити час між рішеннями та їхніми бажаними наслідками», — написав Вотлінг.
Ці рішення, за його словами, стосувалися навчання українських військових та постачання необхідної техніки, які почалися на кілька місяців пізніше, ніж про це просила українська влада.
Він зауважує, що досі деякі рішення ухвалюються з затримкою – якщо британські танки «Челленджер-2» і німецькі танки «Леопард» вже задіяні в поточному контрнаступі, то американські танки «Абрамс» не очікуються в Україні раніше початку осені.
«Якби рішення про оснащення та навчання українських сил було ухвалено та реалізовано, коли вимоги були визначені восени, Україні було б набагато легше повернути свою територію», – вважає Вотлінг.
Але експерт додає, що цю проблему ще можна вирішити, якщо Захід усвідомить її причини.
Газета NYT також нагадує, що це важливо зараз, бо США, які надають найбільшу військову підтримку Україні, матимуть наступного року президентські вибори, які можуть змінити ситуацію.
Якби Україна отримала сучасні бойові танки, ракети великої дальності, винищувачі та системи протиракетної оборони Patriot у перші місяці боїв, динаміка війни була б суттєво іншоюМаксим Скрипченко, український аналітик
Тим часом на сторінках дослідницького центру Atlantic Council український експерт закликає Захід виправити помилки з повільним постачанням зброї.
«Якби Україна отримала сучасні бойові танки, ракети великої дальності, винищувачі та системи протиракетної оборони Patriot у перші місяці боїв, динаміка війни була б суттєво іншою. Якби значна частина цієї зброї була відправлена в Україну в 2021 році, потенційно можна було б запобігти всьому вторгненню. Натомість сотні тисяч вбито, а цілі міста перетворилися на руїни. Перед обличчям цієї різанини тривале вагання не можна вибачити», – вважає Максим Скрипченко, президент київського Центру трансатлантичного діалогу.
Так само помилкою він називає заклики змусити Україну до переговорів про закінчення війни, бо вони «віддзеркалюють фундаментальне нерозуміння» причин російського вторгнення, яке, згідно з багатьма заявами президента Росії Володимира Путіна, спрямоване на те, щоб «знищити українську державність та національну ідентичність», каже Скрипченко. Він додає, що після 18 місяців війни, зрозуміло, що Україна «не буде обговорювати, чи може вона продовжувати існувати».
Він каже, що розчарування Заходу з приводу повільного українського контрнаступу є зрозумілими, але потрібно робити правильні висновки – не змушувати Україну до того, щоб здатися, а «надати їй більше інструментів, для того, щоб закінчити роботу».
Досі Україні надавали стільки зброї, зоб вона могла вижити, тепер їй потрібно надати стільки зброї, щоб вона могла перемогти, вважає український аналітик.
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- Олексій Коваленко
- Голос Америки
Війна Росії проти Грузії – спроба відбудови Російської імперії – експерти
Війна Росії проти Грузії у серпні 2008 року була лише першою з воєн Путіна, спрямованих на відбудову Російської імперії. Про це говорить колишній координатор санкційної політики Держдепу США та екс-помічник державного секретаря з європейських та євразійських справ Деніел Фрід у коментарі Грузинській службі Голосу Америки.
Цього тижня 15 років тому Росія ввела війська на територію Грузії під приводом захисту самопроголошеної Південної Осетії, розпочавши першу міждержавну війну XXI століття в Європі.
США, Європейський Союз та міжнародне співтовариство вважають 7 серпня початком повномасштабної військової агресії Росії проти Грузії, результатом якого стала п’ятиденна війна, сотні загиблих грузинських військових та мирних жителів, тисяч внутрішньо переміщених осіб та фактична окупація Південної Осетії, що й досі триває.
Війна Росії проти Грузії була лише першою з воєн Путіна, спрямованих на відбудову Російської імперії. Ми не знали, що це була лише перша, але в нас були погані передчуття з цього приводуекс-помічник державного секретаря з європейських та євразійських справ Деніел Фрід
Зараз 20% території Грузії окуповані Росією. Грузинська служба Голосу Америки говорила із колишнім послом США в НАТО Куртом Волкером та екс-координатором санкційної політики Держдепу США Деніелом Фрідом про те, якою була підтримка Грузії Заходом під час війни та як агресія проти Грузії стала лише однією з перших воєн Росії в Європі.
“Війна Росії проти Грузії була лише першою з воєн Путіна, спрямованих на відбудову Російської імперії. Ми не знали, що це була лише перша, але в нас були погані передчуття з цього приводу”, – говорить Фрід. Він зауважує, що ситуація для Грузії в 2008 році значно відрізнялась від української: “Грузія – не Україна. Вона значна менша за територією. І ідея, що США могли б поставляти Грузії новіше озброєння і допомогти відбити атаки росіян не спрацювала би, тому що до цього часу – за кілька днів, війну вже було б завершено. Росія мала перевагу в Грузії”.
Російську стратегію проти Грузії у 2008 році порівнює з війною Росії проти України і колишній посол США в НАТО Курт Волкер, який з 2017 по 2019 роки обіймав посаду спецпредставника США з питань переговорів про Україну.
“Я думаю, що зараз люди дивляться на 2008 та розуміють, що у Путіна була така ж саме стратегія. Його стратегія атаки України і захоплення територій не відрізняється від атаки на Грузію у 2008 році. Та ж людина, ті самі цілі. Легша мішень, можливо, бо йшлось про меншу країну як Грузія”, – говорить Волкер.
Я думаю, що зараз люди дивляться на 2008 та розуміють, що у Путіна була така ж саме стратегія. Його стратегія атаки України і захоплення територій не відрізняється від атаки на Грузію у 2008 році.колишній посол США в НАТО Курт Волкер
Російські сили мали чисельну перевагу, а Грузія в 2008 році не мала значних військових потужностей", – вважає Фрід. Втім, підкреслює він, через спротив Росії не вдалось захопити більше територій: “Вже тепер можна стверджувати, що після війни ми (США) повинні були значно більше допомагати у розбудові грузинської армії. Але це не вплинуло б на результат самої війни. Росіяни не змогли захопити значні території – вони захопили території Південної Осетії. І те що їм не вдалось захопити більше територій – заслуга грузинської армії, опору”.
Курт Волкер згадує, що за часів адміністрації Джорджа Буша (мол) в 2008, США направили кораблі до узбережжя Грузії, щоб “показати силу та застерегти Росію, щоб вона не заходила занадто далеко”. Він зауважує, що США надавали інформаційну та координаційну допомогу грузинам, у тому числі – допомогу з повернення їх солдат. “Тоді ми були дуже активно дипломатично залучені разом із ЄС та Францією, намагаючись зупинити це (війну)”, – додає Волкер.
Нагадаємо, як повідомляв раніше Голос Америки, Американські та європейські лідери, а також міжнародні організації зробили низку заяв, приурочених до п’ятнадцятих роковин російського вторгнення в Грузію у серпні 2008 року. “Сполучені Штати залишаються непохитними у підтримці суверенітету та територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів. Дії Росії назавжди змінили життя постраждалого від конфлікту населення. З глибокою повагою та щирим співчуттям ми згадуємо загиблих, поранених і переміщених [збройними] силами Росії”, - йдеться у заяві Державного департаменту США з приводу річниці російського вторгнення в країну.
Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен на своїй сторінці в мережі X (в минулому Twitter) зазначив: “Росія досі відмовляється виконувати свої зобов'язання, [які вона взяла на себе] в рамках припинення вогню 2008 року. Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет, територіальну цілісність і євроатлантичні прагнення Грузії”.
Своєю чергою Жозеп Боррель, Верховний представник Європейського Союзу з іноземних справ і політики безпеки, вкотре підтвердив готовність Євросоюзу і надалі брати участь у врегулюванні конфлікту в Грузії мирним шляхом, він також висловив підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.
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- Голос Америки
Росія застосовує на Донеччині тактику випаленої землі, бо не має очікуваних успіхів на полі бою - Кириленко
Росія застосовує на Донеччині тактику випаленої землі, бо не досягає очікуваних результатів на полі бою. Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у вівторок під час онлайн-брифінгу, організованого Центром аналізу європейської політики (CEPA) у США.
"Не маючи успіхів тих, на які вони розраховували на фронті, Російська Федерація просто демонструє всьому світу та Україні свою нелюдяність, і те, що для них будь-які правила війни, міжнародні конвенції просто неписані, що вони їх не дотримувались і не будуть дотримуватись. І саме їхня злість і неспроможність досягти результату проявляється в тому, що вони нищать цивільні міста як по лінії фронту звісно, фактично вся лінія фронту на Донеччині зруйнована, так і відносно віддалені від лінії фронту міста, населені пункти невеличкі, вони руйнуються Російською федерацією з усіх видів озброєння, які в них є", - сказав Кириленко.
За даними Павла Кириленка, у Донецькій області наразі зруйновано близько 81500 приватних житлових будинків, а 5400 багатоквартирних будинків або знищені повністю, або пошкоджені частково. Крім того, за його словами, на Донеччині зруйновано понад 1300 об'єктів соціальної інфраструктури (лікарні, школи, садочки та інші освітні заклади), а також 90 об'єктів транспортної інфраструктури (мости, транспортні розвʼязки та переправи).
"Це фактично найбільша цифра руйнувань в Україні, які війна принесла саме на Донеччину, але саме Донеччина є ключовим форпостом, який стримує ворога", - зауважив Кириленко.
Голова Донецької обласної військової адміністрації зазначив, що найбільш інтенсивні бої на Донеччині наразі тривають на Бахмутському, Мар’їнсько-Вугледарському та Лиманському напрямках.
"Це найгарячіші напрямки, проте вони мають різні тенденції. На Бахмутському напрямку бойові дії мають уже наступальний характер, на Лиманському напрямку - оборонний характер, і на Мар’їнcько- Вугледарському напрямку вже також мають наступальний характер. Там, де я застосовую формулювання "наступальний характер", я маю на увазі наступальні дії з боку Збройних Сил України", - сказав Павло Кириленко.
Він додав, що під контролем української влади перебуває 51% території Донецької області, на якій досі проживає 492 тисячі осіб.
"Запроваджена обовʼязкова евакуація, вона ухвалена і діє фактично протягом року - від 2 серпня 2022 року проводиться обовʼязкова евакуація на території Донецької області. Також ми застосовуємо ще більш жорсткий механізм - обовʼязкову евакуацію у примусовий спосіб сімей із дітьми, батьків із дітьми, де діти неповнолітні. Особливо це стосується лінії фронту", - сказав Кириленко.
У понеділок ввечері, 7 серпня, Росія завдала ракетного удару по центру Покровська Донецької області. В МВС України повідомили про 7 загиблих і 81 поранену особу внаслідок російської атаки. Серед постраждалих - діти 10 та 16 років.
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