Припинити допомогу Україні чи дати більше ресурсів для перемоги? Який висновок зробить Захід з темпу українського контрнаступу?

Низка американських видань пише, що в адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що темп українського контрнаступу не відповідає очікуванням. Про це у вівторок, зокрема, пише сайт телеканалу CNN з посиланням на чотирьох високопоставлених чиновників США та Заходу, ознайомлених з останніми даними розвідки.

У розмові з CNN високопоставлений західний дипломат сказав, що «дуже малоймовірно», що українські сили досягнуть поступу найближчим часом.

Також Майк Квіглі, конгресмен-демократ від штату Іллінойс, який нещодавно повернувся з зустрічей у Європі з командуванням США, які тренували українські бронетанкові сили, сказав, що «це найважчий час війни».

Численні чиновники пояснювали, що восени погодні умови погіршаться, а з ними і шанси українських сил вибити росіян з укріплених позицій.

«Провальна стратегія Байдена», потрібні переговори – оглядач The Hill

Легше продовжувати фінансувати та озброювати країну, коли все йде добре. Але контрнаступ України проти вкорінених російських загарбників провалюється, незважаючи на те, що Захід навчає та озброює українські формування

Колумніст газети Hill, яка висвітлює американські політичні події, пише, що «політика Байдена провалюється». Коментатор Брахма Челлані посилається на дані, опубліковані на початку червня, що Україна втратила до 20% нової зброї лише за перші два тижні контрнаступу, і що контрнаступ, який не просувається, «зруйнував надії НАТО на великий військовий прорив проти Росії», яка все ще контролює майже п’яту частину України.

«Легше продовжувати фінансувати та озброювати країну, коли все йде добре. Але контрнаступ України проти російських загарбників, що укріпилися в обороні, провалюється, незважаючи на те, що Захід навчає та озброює українські формування новою зброєю на десятки мільярдів доларів», – пише оглядач у Hill.

Оглядач критикує адміністрацію Байдена за те, що вона продовжує «викидати гроші» на озброєння України, сподіваючись на «чудо» – на прорив полі бою, чи на повстання в Москві. Натомість він вважає, що потрібно зупиняти шляхом переговорів війну, яка вже призвела до інфляції та зростання цін на харчові продукти у світі.

Також, на думку оглядача, намагання адміністрації притягнути на свій бік Китай лише посилює позицію Пекіна у протистоянні Заходу.

Натомість газета New York Times пише, що у тому, що український контрнаступ просувається повільно, винні самі західні лідери, які надто зволікали з надсиланням Україні необхідних танків, бронетехніки та боєприпасів.

Посилаючись на опубліковане у вівторок дослідження британського аналітичного центру, газета пише, що західні лідери «надто довго вагалися щодо надсилання ключової зброї». Таким чином, Росія отримала час на створення кількох ліній оборони, які всіяні десятками тисяч мін і широкою мережею оборонних земляних укріплень.

У звіті одного з провідних аналітичних центрів Сполученого Королівства – Королівського об’єднаного інституту досліджень оборони та безпеки, мовиться, що рішення довго не ухвалювалися, хоча ще понад рік тому «існувало широке розуміння того, що буде потрібно Україні, щоб відкинути російські сили та повернути території на сході та півдні».

Якби рішення про оснащення та навчання українських сил було прийнято та реалізовано, коли вимоги були визначені восени, Україна мала б набагато легше завдання повернути свою територію

Автор звіту Джек Вотлінг, старший експерт із сухопутної війни, вважає, що війна в Україні «висвітлила значні недоліки» у тому, як західні уряди реагують на зростаючі загрози, і що це зволікання коштувало Україні великих втрат.

«Найбільш кричущим недоліком є нездатність партнерів України оцінити час між рішеннями та їхніми бажаними наслідками», — написав Вотлінг.

Ці рішення, за його словами, стосувалися навчання українських військових та постачання необхідної техніки, які почалися на кілька місяців пізніше, ніж про це просила українська влада.

Він зауважує, що досі деякі рішення ухвалюються з затримкою – якщо британські танки «Челленджер-2» і німецькі танки «Леопард» вже задіяні в поточному контрнаступі, то американські танки «Абрамс» не очікуються в Україні раніше початку осені.

«Якби рішення про оснащення та навчання українських сил було ухвалено та реалізовано, коли вимоги були визначені восени, Україні було б набагато легше повернути свою територію», – вважає Вотлінг.

Але експерт додає, що цю проблему ще можна вирішити, якщо Захід усвідомить її причини.

Газета NYT також нагадує, що це важливо зараз, бо США, які надають найбільшу військову підтримку Україні, матимуть наступного року президентські вибори, які можуть змінити ситуацію.

Якби Україна отримала сучасні бойові танки, ракети великої дальності, винищувачі та системи протиракетної оборони Patriot у перші місяці боїв, динаміка війни була б суттєво іншою

Тим часом на сторінках дослідницького центру Atlantic Council український експерт закликає Захід виправити помилки з повільним постачанням зброї.

«Якби Україна отримала сучасні бойові танки, ракети великої дальності, винищувачі та системи протиракетної оборони Patriot у перші місяці боїв, динаміка війни була б суттєво іншою. Якби значна частина цієї зброї була відправлена в Україну в 2021 році, потенційно можна було б запобігти всьому вторгненню. Натомість сотні тисяч вбито, а цілі міста перетворилися на руїни. Перед обличчям цієї різанини тривале вагання не можна вибачити», – вважає Максим Скрипченко, президент київського Центру трансатлантичного діалогу.

Так само помилкою він називає заклики змусити Україну до переговорів про закінчення війни, бо вони «віддзеркалюють фундаментальне нерозуміння» причин російського вторгнення, яке, згідно з багатьма заявами президента Росії Володимира Путіна, спрямоване на те, щоб «знищити українську державність та національну ідентичність», каже Скрипченко. Він додає, що після 18 місяців війни, зрозуміло, що Україна «не буде обговорювати, чи може вона продовжувати існувати».

Він каже, що розчарування Заходу з приводу повільного українського контрнаступу є зрозумілими, але потрібно робити правильні висновки – не змушувати Україну до того, щоб здатися, а «надати їй більше інструментів, для того, щоб закінчити роботу».

Досі Україні надавали стільки зброї, зоб вона могла вижити, тепер їй потрібно надати стільки зброї, щоб вона могла перемогти, вважає український аналітик.