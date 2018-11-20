Різдвяну ялинку доставили до Білого дому

Президент Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп привітали доставку різдвяної ялинки до Білого дому. Ялинку привезли на фургоні, запряженому кіньми.

Президент оглянув майже шестиметрову ялинку на північному ґанку Білого дому. Меланія була вбрана у святковий червоно-зелений плащ. Оркестр морських піхотинців грав різдвяні пісні.

"Білий дім готується до Різдвяних свят! Дякую Smith Family та Національній асоціації різдвяних ялинок за надання ялинки цього року, а також Національній парковій службі за важку роботу з надання форми дереву, для розміщення його в Блакитній кімнаті", - написала Меланія Трамп у Twitter.

Гірська різдвяна ялинка з Північної Кароліни стала переможцем цьогорічного конкурсу, який проводить Національна асоціація різдвяних ялинок.

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