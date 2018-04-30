"Джавеліни" стримають російські танки, але радикально посилити ЗСУ можуть лише реформи - екс-посадовець Пентагону

Це - корисний вид озброєння, який матиме обмежений, стримуючий, ефект, але не змінить фундаментально можливості української армії

Можливості української армії радикально змінять не "Джавеліни", а реформи структури командування. Про це, коментуючи заяву Держдепу про доставку до України протитанкових переносних ракетних комплексів "Джавелін" заявив Майкл Карпентер,екс-посадовець Пентагону та директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті Майкл Карпентер

30-го жовтня офіційний представник Державного департаменту США у відповідь на запит "Радіо Свобода" заявив, що "Джавеліни" вже доставлено до України. У Державному департаменті підтредили факт доставки і "Голосу Америки".

Як відомо, у березні Державний департамент США погодив продаж Україні 210 ракет "Джавелін" та 37 пускових установок.

Отримання Україною зброї вже прокоментував колишній посадовець адміністрації Барака Обами, Майкл Карпентер.

"Нарешті Україна отримала "Джавеліни". На моральному, політичному, тактичному та стратегічному рівні це правильне рішення, яке допоможе Україні захиститись від безупинної агресії Росії, яка вже забрала понад 10 000 життів", - відзначив експерт.

Значно важливішою є структура командування збройних сил, яка відчайдушно потребує реформування у відповідності до стандартів НАТО

При цьому він наголосив, що було би помилкою вважати, що "Джавеліни" кардинально міняють ситуацію на лінії фронту.

"Вони є корисним видом озброєння, яке матиме обмежений стримуючий ефект, але не змінить фундаментально можливості української армії. Значно важливішою є структура командування збройних сил, яка відчайдушно потребує реформування у відповідності до стандартів НАТО, а також рівень підготовки та боєготовності українських військ - обидві ці складові також потребують негайної уваги. Нарешті, важливо пам'ятати, що Україна платить за ці ракети. У довготерміновій перспективі буде значно краще, якщо Україна реформує свою оборонну промисловість (тобто зробить її більш прозорою та менш вразливою до корупції), щоб бути здатною самостійно виробляти протитанкову зброю", - відзначив Карпентер.

З оцінкою Карпентера погодився і Люк Коффі (Luke Coffey), директор Центру досліджень закордонної політики у консервативній Heritage Foundation.

За президентства Обами Америка би ніколи цього не зробила, а тепер це сталося

Окремі оглядачі звертають увагу на те, що озброєння України відбулося саме за президентства Дональда Трампа, якого у США політичні опоненти звинувачують у симпатіях до Росії.

"США доставили "Джавеліни" до України. За президентства Обами Америка би ніколи цього не зробила, а тепер це сталося", - твітує журналіст Wall Street Journal Боян Панчевський.

"Протитанкові "Джавеліни" вже в Україні. Дякую Конгресу США та адміністрації за те, що зробили це можливим", - твітує експерт аналітичного центру Atlantic Council (Вашингтон, США) Адріан Каратницький.

Президент України Петро Порошенко подякував США за ухвалене рішення та підкреслив, що ціна агресії проти України має зростати.

Адміністрація Трампа також погодила продаж Україні снайперських гвинтівок. Раніше Україна отримувала контрбатарейні радари та ін.

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