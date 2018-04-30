Ключовий символ рішучого наміру США підтримувати Україну, яка захищає себе від агресії Росії

Доставка до України "Джавелінів" є символом її підтримки з боку США. Про це заявив сенатор-республіканець Роб Портман.

"Довгоочікувана доставка протитанкових ракет "Джавелін" до України є ключовим символом рішучого наміру США підтримувати Україну, яка захищає себе від агресії Росії", - твітує сьогодні Портман.

30-го квітня офіційний представник Державного департаменту США у відповідь на запит "Радіо Свобода" заявив, що "Джавеліни" вже доставлено до України. У Державному департаменті підтвердили факт доставки і "Голосу Америки".

Як відомо, у березні Державний департамент США погодив продаж Україні 210 ракет "Джавелін" та 37 пускових установок.

США мають продовжувати посилювати Україну та інших союзників, щоб вони могли захиститись від загрози російської агресії

Про своє задоволення з приводу отримання Україною "Джавелінів" заявив і колишній кандидат у президенти США Марко Рубіо, який програв боротьбу за номінацію від Республіканської партії Дональду Трампу.

"Радий, що Державний департамент підтвердив доставку протитанкових ракет "Джавелін" до України. США мають продовжувати посилювати Україну та інших союзників, щоб вони могли захиститись від загрози російської агресії", - заявив Рубіо.

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