Байден їде у Брюссель на саміт НАТО. Не виключена зустріч із Зеленським 

Президент США Джо Байден наступного тижня відвідає Брюссель, де проведе зустріч із лідерами НАТО та Європейської комісії на тему російського вторгнення в Україну.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу у вівторок.

“Мета (президента США) - зустрітися особисто, віч-на-віч із нашими європейськими партнерами, обговорити, де ми є в цьому конфлікті, у вторгненні Росії в Україну”, - заявила речниця Адміністрації президента США.

Тим часом на сайті Білого дому повідомили, що Джо Байден у Брюсселі візьме участь у “у надзвичайному саміті НАТО 24 березня, щоб обговорити поточні зусилля зі стримування та оборони у відповідь на неспровокований та невиправданий напад Росії на Україну, а також підтвердили нашу залізну відданість союзникам по НАТО”.

На саміті Європейської Ради Президент Байден має намір обговорити із партнерами, серед іншого, економічні санкції щодо Росії та гуманітарну підтримку постраждалим у цій війні.

На уточнююче питання журналістів, чи відвідає Байден Польщу і має намір зустрітися із президентом Зеленським, Псакі відповіла, що наразі “немає інформації, яку ми готові оголосити”.

“Щодо зустрічі чи іншого контакту із президентом Зеленським, у цьому питанні ми ще узгоджуємо деталі візиту”, - сказала речниця Білого дому. - “Ми досі працюємо над остаточними деталями цього візиту”.

За словами Псакі, позиція президента США щодо “закритого неба” для України наразі не змінилась.

“Президент змушений ухвалювати рішення, зважаючи, що є в інтересах нашої національної безпеки та в інтересах глобальної безпеки. Він продовжує вважати, що “закриття неба” сприяло б ескалації і спричинило б війну з Росією", - заявила речниця Білого дому. - “Це має більше ризиків, ніж переваг”.

Джен Псакі також повідомила, що президент США Джо Байден слухатиме звернення президента України Володимира Зеленського до обох палат Конгресу США, що заплановане на середу, 16 березня.