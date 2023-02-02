"Ми народжені з ідеї" - Байден на Молитовному сніданку закликав американців об'єднатись

Президент США Джо Байден закликав американців поважати одне одного для "спокути душі" нації. У своїй промові під час Національного молитовного сніданку, що відбувся у четвер, 2 лютого, у Вашингтоні, глава Білого дому запевнив, що на повазі будуватиме відносини зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті.

"Давайте свого роду візьмемося за руки, хоч трохи. Почнімо ставитися одне до одного з повагою. Це те, що ми з Кевіном (Маккарті) збираємося зробити, я не жартую. Вчорашня зустріч була дуже добра. Думаю, що ми повинні зробити це за всіма напрямками. Це не означає, що ми повинні погоджуватися, воюйте, але поважайте один одного", - сказав президент Байден.

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Нещодавно обраний спікер Палати представників республіканець Кевін Маккарті зустрічався із президентом-демократом у понеділок. За повідомленням Білого дому, між ними відбулась "відверта" та "пряма" дискусія, а Маккарті пізніше сказав, що його надихає можливість досягти згоди щодо бюджетних питань країни, а саму зустріч назвав "добрим першим стартом".

"За останні два роки у нас проявились глибокі розбіжності, які нас розділяють, але ми довели, що можемо об’єднатися, щоб зробити великі справи для країни, – сказав Байден у своїй промові. - Ми можемо спокутувати душу Америки".

Байден закликав американців "турбуватися одне про одного", він згадав, як багато людей померло в країні за останні кілька років - внаслідок пандемії Covid-19, екстремальних погодних умов, масових стрілянин.

"У нашій політиці та в житті ми надто часто сприймаємо одне одного як опонентів, не конкурентів. Ми сприймаємо одне одного як ворогів, а не як сусідів. І якими б важкими не були ці часи, якщо придивитись ближче, то ми побачимо силу і рішучість, які давно визначають, що таке Америка", – сказав президент США.

Байден закликав свій народ "йти разом вперед", щоб досягти успіху в серйозних викликах, які постали перед країною.

"Дотримуймось слова. Збережімо віру. Пам'ятаймо, хто ми є. Ми - Сполучені Штати Америки. Ми народжені з ідеї. Жодна інша нація не народжена з ідеї", - наголосив Джо Байден. І ця ідея, за словами Байдена, полягає в тому, що всі чоловіки та жінки створені рівними, наділені Богом невід'ємними правами на життя та свободу.

Національний молитовний сніданок проводиться щороку в американській столиці. Зазвичай, на цю зустріч запрошують політиків і релігійних лідерів з усієї країни та з-за кордону. Офіційно мета такої зустрічі - разом молитися, говорити про важливість віри (різних релігій), смирення серед лідерів.

Неофіційно такі молитовні зустрічі почали проводити під час ІІ Світової війни, але за участі президента країни перший Національний молитовний сніданок пройшов 1953 року за адміністрації Ейзергауера.

Як повідомляють американські видання, саме президенту Ейзенгауеру, який не був дуже релігійним, але відвідував молитовні сніданки, належить фраза на доларових банкнотах "Ми віримо в Бога", та слова "під Богом" у "Присязі вірності" країні. Це був один зі способів протистояти комунізму та зменшити популярність Радянського союзу у США після Другої Світової війни.

З того часу президенти щороку відвідують Національні молитовні сніданки.