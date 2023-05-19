США приєднались до "авіаційної коаліції", а навчання українських пілотів на F-16 може розпочатись у найближчі тижні - ЗМІ 

Президент США Джо Байден на зустрічі “Групи семи” в Японії погодився приєднатися до міжнародних зусиль із тренування українських пілотів на винищувачах американського виробництва F-16, про це повідомляють низка міжнародних ЗМІ з посиланням на джерела у Білому домі.

Видання AFP та ABC цитують високопосадовця Білого дому про позицію Байдена з питань тренування українських пілотів: “Байден заявив, що Сполучені Штати підтримають спільні зусилля з нашими союзниками та партнерами щодо підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16, для подальшого зміцнення та вдосконалення можливостей українських повітряних сил”.

Джерела Адміністрації президента США також повідомили ЗМІ: “Оскільки тренування відбуватимуться протягом наступних місяців, наша коаліція країн, які беруть участь у цих зусиллях, вирішуватиме, коли фактично надати реактивні літаки, скільки ми надамо, та хто їх надасть”.

Посадовець зазначив, що навчання українських пілотів проходитиме за межами України, на базах Європи, і триватиме кілька місяців. Видання CNN з посиланням на джерела додає, що на навчаннях у Європі американський персонал братиме участь у тренуваннях разом із союзниками та партнерами.

"Ми сподіваємося, що зможемо розпочати це навчання найближчими тижнями", - додав він, повідомляє ABC.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у Twitter привітав рішення президента США: "Разом із моїми британськими, данськими та бельгійськими колегами ми вітаємо новину про те, що США готові схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Умови будуть розроблені в найближчі тижні. Україна може розраховувати на непохитну підтримку Нідерландів та своїх міжнародних партнерів".

Позицію Байдена привітав президент України Володимир Зеленський у Twitter-повідомленні: “Вітаю історичне рішення США та президента Байдена підтримати міжнародну коаліцію винищувачів. Це суттєво зміцнить нашу армію в небі. Розраховую обговорити практичну реалізацію цього рішення під час саміту G7 у Хіросімі”.

Лідери країн “Групи семи” зустрічаються цими днями на саміті у японському місті Хіросіма. Як очікується, президент Зеленський виступить на саміті в неділю.