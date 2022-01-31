США в ООН вимагають відповідальності від “держав, що проявляють агресію проти своїх сусідів” 

Сполучені Штати та їхні союзники продовжують готуватись до будь-яких сценаріїв розвитку ситуації на українсько-російському кордоні, про це мовиться у заяві президента США Джо Байдена, яку оприлюднили на засіданні Ради Безпеки ООН у понеділок, 31 січня.

“Світ має чітко розуміти дії, якими загрожує Росія, і бути готовим відповісти на ризики, які стоять перед всіма нами через ці дії”, - йдеться у заяві президента США.

“Ми чітко заявили міжнародній спільноті про повний масштаб наслідків цієї загрози - не лише для України, а й для основних положень Статуту ООН та сучасного міжнародного порядку”.

США назвали засідання Ради Безпеки “критичним кроком у згуртуванні світу, щоб виступити в один голос”. Президент США закликав інші країни об'єднатись навколо “заклику до військової деескалації”, підтримати дипломатію як “найкращий шлях вперед” у ситуації з Росією, а також “вимагати відповідальності від кожної держави-члена ООН утримуватися від військової агресії проти своїх сусідів”.

“Якщо Росія вирішить відійти від дипломатії та атакувати Україну, Росія понесе відповідальність, і це матиме швидкі та суворі наслідки”.

Засідання Ради безпеки ООН у понеділок, 31 січня, присвячене темі загрози російського повномасштабного вторгнення. Напередодні постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд в інтерв'ю американським ЗМІ сказала, що на її думку, Росія не стягнула б такої величезної кількості військ до кордону з Україною, якби не збиралася їх використати.