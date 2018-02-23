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Сполучені Штати планують у травні відкрити своє посольство в Єрусалимі

Єрусалим

Про це агентству Reuters заявив американський високий посадовець. Цей крок змінить багаторічну політику США, що офіційною столицею Ізраїлю є місто Тель-Авів.

Торік президент Трамп заявив, що Сполучені Штати відтепер визнають Єрусалим столицею Ізраїлю. Це розлютило навіть арабських союзників Вашингтона і збентежило палестинців, які хочуть, щоб східна частина міста стала столицею їх майбутньої держави.

Заплановане на травень відкриття посольства є навіть ранішим терміном, ніж того сподівалися. Виступаючи минулого місяця в ізраїльському парламенті кнесеті, віце-президент США Майк Пенс заявив, що це відбудеться щойно наприкіці 2019 року.

Відкриття посольства у травні збігатиметься із 70 роковинами заснування держави Ізраїль, заявив американський представник за умови нерозголошення його прізвища.

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