"ЛГБТ - це наші брати і сестри" - речник МЗС Ізраїлю про гей-парад у Єрусалимі, який охороняли тисячі поліцейських

Як повідомляє агенція новин AP, вулицями Єрусалима під час чергового щорічного гей-прайду пройшли тисячі осіб, а сама подія вказала на значну дистанцію між ультра-ортодксальними релігійними євреями та світською частиною суспільства.



Як повідомляється, у марші в четвер, 6-го червня, взяли участь близько 10 000 осіб. На заході майоріли прапори Ізраїлю та прапор-веселка. Процесію охороняли тисячі поліцейських.

Захід прокоментував речних МЗС Ізраїлю Еммануель Нашхон.

"Гей-парад у Єрусалимі. Наше прекрасне місто має стати символом відкритості та терпимості, в якому можуть співіснувати всі! ЛГБТ - це наші брати та сести, і до них необхідно ставитись з повагою та у дусі рівності в усіх аспектах", - твітує сьогодні Нашхон.

Проведення заходу відкидається численними представники громади ультра-ортодоксальних євреїв, які вважають гомосексуальність "мерзотою", яка паплюжить біблійне місто. Повідомляється, що поліція заарештувала 17 осіб, які буцімто планували зрив акції. Одна особа поблизу маршруту процесії, за повідомлянними, мала при собі ніж. У 2015 році під час гей-параду, екстреміст ультра-ортодокс завдав смертельних ножових поранень 16-річній дівчині.

"Для захисту прайду у Єрусалимі була залучена величезна кількість поліції. Це добре, але також ускладнило деяким з нас участь. Така ситуація надсилає змішаний сигнал про те, як нетерпимість впливає на кожного", - твітує про сьогоднішню процесію у Єрусалимі Сет Францман, редактор видання Jerusalem Post.

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