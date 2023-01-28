Без жодних "але" та "якщо" - Урсула фон де Ляєн заявила про підтримку України перед самітом

Впродовж 11 місяців від повномасштабного вторгнення якщо Україна просила про якусь зброю у США та союзників, через деякий час вона її отримувала, зокрема і ракетну артилерію, і потужні системи протиповітряної оборони, і бойові броньовані машини, і навіть танки. То ж постачання тепер літаків-винищувачів в Україну - це питання часу, про це йдеться у статті видання Business Insider “Україна отримала танки, і тепер приглядається до літаків”.

Зокрема, в інтерв'ю виданню колишній посол Франції у США та в ООН Жерар Аро розповідає про високу ймовірність отримання Україною західних літаків. Він описує безпекову допомогу для України в час цієї війни як “подавання їжі”: Україна отримує її порціями, крок за кроком.

"Кожні три місяці точаться дебати щодо нового типу зброї. Тепер говорили про танки. Можу посперечатися, що в наступні три місяці це будуть літаки", - розповів дипломат виданню.

“Кожного разу ми сваримося і сваримося”, але врешті-решт країни дають зелене світло військовій техніці, додав він.

У США офіційно заявляють, що безпекова допомога українським Збройним силам, як правило, зосереджена на поточних потребах на полі бою. При цьому, як нещодавно заявив речник Пентагону генерал Пет Райдер, хоча Вашингтон продовжує оцінювати «термінові» потреби українців на полі бою, також проводяться обговорення, що потрібно Києву в «середній та довгостроковій перспективах». Про літаки для України США поки не анонсували, і невідомо, чи це рішення взагалі буде ухвалене.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц напередодні під час виступу у Бундестазі заявив, що не планує відправляти винищувачі в Україну. «Я ще з самого початку дав зрозуміти, що ми не говоримо про бойову авіацію, і я повторюю це саме тут», - про заяву канцлера Шольца нагадує видання Al Jazeera у статті “Після танків Україна приглядається до винищувачів: Це те, що ми хочемо”.

Україна просить міжнародних союзників надати Києву одні з найкращих американських винищувачів F15 та F16.

Журналісти Business Insider опитали експертів, який із західних літаків міг би бути найкращим в умовах війни в Україні. Недооціненим експерти назвали літак Gripen виробництва Швеції, мовляв, він значно дешевший і простіший в експлуатації, порівняно з американськими аналогами.

Також непоганим варіантом для України називають американський військовий літак A-10 Warthog - він повільніший за F16, але дуже потужний. В американській армії ці літаки називають “вбивцями танків”.

Британська газета The Guardian у статті “Україна просить винищувачі після німецької пропозиції танків Леопард” посилається на заяву уряду Нідерландів, мовляв, вони розглядають можливість передачі Києву деяких зі своїх 50 літаків у координації з союзниками.

Минулого тижня міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хьокстра заявив, що Нідерланди розглядатимуть будь-які запити України щодо винищувачів F16 американського виробництва. За його словами, "немає табу" на військову допомогу, пише видання Newsweek.

У статті “Літаки для України: Київ тисне, щоб Захід подолав останню заборону” Newsweek також цитує посла США в ОБСЄ Майкла Карпентера, що Вашингтон підтримає будь-яку європейську країну, яка матиме бажання відправити свої літаки американського виробництва в Україну.

Рішенням щодо танків країни Заходи показали «справжню зміну апетиту до політичного ризику» у питанні винищувачів, коментує виданню експерт Королівського інституту в Лондоні Джастін Бронк.

«Існує відносно обмежене вікно десь впродовж наступних шести місяців або близько того, щоб Україна могла потенційно отримати вирішальні територіальні здобутки перед новою великою хвилею російської мобілізації», – цитує Бронка видання Newsweek.

"Немає сценарію, за яким потреба (в літаках - ред.) повністю зникне, навіть якщо Україна переможе цього року, - аналізує експерт. - Це не про те, чи постачаємо ми важке озброєння, як-от танки та потенційно винищувачі, а більше питання про те, коли ми це зробимо. Відтак є вагомі аргументи, щоб сказати: ви повинні зробити це зараз», - продовжує Бронк.

Якщо Україна отримає американські літаки, вони можуть стати вирішальними на полі бою, як в оборонних, так і в наступальних операціях, які Києву доведеться проводити для звільнення територій, вважає генерал-лейтенант ВПС США у відставці, а нині - декан Інституту Мітчела з аерокосмічних досліджень Дейвид Дептула.

“Повітряна сила забезпечує переваги над бронетехнікою, артилерією та піхотою у таких характеристиках як швидкість, дальність, гнучкість, перспектива, маневровість, мобільність і смертоносність, - цитує генерала Дептулу Newsweek. - Хоча сухопутні сили, безумовно, необхідні, «комбіноване військо» не ефективне без авіації”.

“Якщо Україна не придбає заміну винищувачів західного походження в найближчі місяці, вона втратить здатність захищати свій повітряний простір і підтримувати свої наземні сили, а без контролю свого неба вони програють”, - зазначив генерал-лейтенант ВПС США у відставці Дейвид Дептула.

25 січня під час свого вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність отримати західну військову авіацію. "Ми маємо вийти на постачання літаків для України. І це мрія. І це завдання. Важливе завдання для всіх нас", - сказав президент. За словами президента Зеленського, це питання він обговорював із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.