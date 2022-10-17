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Європа перед "важким вибором", але знайде кошти на допомогу Україні - переконані в МВФ
Європа постає перед ризиком економічної кризи через зростання витрат населення на споживання, а також через швидкий ріст цін на енергоресурси, спричинений агресією Росії в Україні, заявляють в МВФ.
Фонд погіршив прогноз зростання економік провідних європейських країн на 0,7 в.п., порівняно з попереднім прогнозом, до 0,6% наступного року. Для європейських країн, з економіками, що розвиваються, Фонд погіршив прогноз на 1 в.п. до 1,7% в 2023 році.
"Перед європейськими політиками стоїть жорсткий вибір і важкі компроміси", - сказав директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер під час брифінгу для преси в п'ятницю.
Європейські країни виділяють бюджетні кошти, щоб хоча б частково компенсувати зростання цін для незахищених верств населення. Щоб заощадити бюджетні кошти, МВФ закликає країни обмежити кількість отримувачів такої допомоги та час дії цих програм.
Кеммер переконаний: попри власні економічні складнощі, Європа та міжнародні донори знайдуть кошти, щоб допомогти Україні.
"Я вважаю, що міжнародна спільнота здатна надати фінансування Україні, - каже Кеммер в інтерв'ю Українській службі "Голосу Америки". - Окремо є питання того, що бюджетні можливості Європи зменшуються. Після пандемічних виплат, Європа надає допомогу населенню з бюджету, щоб хоча б частково компенсувати зростання витрат на проживання, яке викликало вторгнення Росії до України. Очевидно, потрібно буде жорстка бюджетна дисципліна в Європі".
Посадовець не виключив, що ЄС може позичити для цього кошти.
"Ми обговорювали з Європейським Союзом пропозиції того, як покращити бюджетне управління. Одна з наших пропозицій – створити центральні бюджетні можливості, - каже Кеммер. - Їх можна використовувати для підтримки під час циклічного падіння економіки, а також на окремі теми, в яких спільний підхід має сенс, таких як подолання зміни клімату, енергобезпека. Але є інші можливості для використання цих централізованих бюджетних можливостей. Але це вирішувати ЄС та його членам".
"Вони знайшли вихід цього року, щоб не позичати кошти для допомоги Україні поза існуючим бюджетом, вони і тепер знайдуть фінансування для підтримки України. Я переконаний", - зазначив представник МВФ.
Україна змогла залучити 35 млрд. доларів від іноземних донорів для підтримки економіки, згідно з оцінками МВФ. Більше 20 мільярдів вже надійшло до України. Найбільшим донором є США. Від них Україна отримала 8,5 млрд. доларів. Ще 4,5 млрд. дол. має надійти у найближчі тижні.
МВФ надав Україні 1,4 млрд. дол. надзвичайного фінансування у березні, а також ще 1,3 млрд. дол. минулого тижня. ЄС оголосив про намір надати 9 млрд. євро макрофінансової допомоги Україні, але лише 6 млрд. євро затвердили країни ЄС.
Минулого тижня під час засідання щодо допомоги Україні на полях щорічних зборів МВФ та Світового банку міністр фінансів США Дженет Єллен звернулась до учасників із закликом збільшити економічну допомогу Україні.
Наступного року, сподіваються в уряді України, США, Європа та МВФ рівними частинами візьмуть на себе фінансову підтримку Україні, потреба в якій, за оцінками, складатиме 3-4 мільярди доларів щомісяця. Про це в коментарі Українській службі "Голосу Америки" розповів представник України в Світовому банку Роман Качур.
Повне інтерв'ю з Альфредом Кеммером читайте тут.
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Верховний представник ЄС про тренування 15 тисяч українських військовослужбовців на території ЄС. Відео
«Ми домовились про створення місії військової допомоги Європейського Союзу для підтримки Збройних Сил України, яка діятиме на території Європейського Союзу», - заявив верховний представник ЄС з міжнародних питань Жозеп Боррель. Йдеться про тренування 15 тисяч військовослужбовців.
Навчання 15 тисяч військових, €500 млн. на озброєння, засоби ППО - нова місія допомоги Україні від ЄС
Міністри країн ЄС ухвалили рішення про створення місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM), що передбачає тренування 15 тисяч українських військовослужбовців.
"Мета місії - сприяти підвищенню здатності Збройних сил України ефективно проводити воєнні операції, щоб дозволити Україні захистити свою територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів [...] і захищати цивільне населення", – йдеться у заяві Європейської Ради.
Оперативний штаб місії розташовуватиметься у Брюсселі під командуванням віце-адмірала Ерве Блежана. Як пише Reuters із посиланням на високопосадовців ЄС, тренування розпочнуться у середині листопада.
"EUMAM – це не просто навчальна місія, це яскравий доказ того, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у заяві Верховного представника ЄС з міжнародних питань Жозепа Борреля.
Програма триватиме принаймні два роки, а її вартість складе 106 мільйонів євро. Участь у ній також братимуть міжнародні партнери ЄС та України. МЗС Угорщини повідомило, що не підтримує ініціативу з підготовки українських військових у Європі і не візьме в ній участі, пише "Радіо Свобода".
Також у ЄС повідомляють про виділення додаткових 500 мільйонів євро на озброєння українських сил у повномасштабній російській війні. У цю суму увійде також ремонт і технічна підтримка для техніки та озброєння, які Брюссель уже надав Києву, а загалом обсяг безпекової допомоги від Євросоюзу для України вже перевищив 3 мільярди євро.
Напередодні Франція оголосила, що надасть Україні системи протиповітряної оборони Crotale, які "будуть особливо корисні в боротьбі з безпілотниками і проти бомбардувань із повітря", а також розширить програму навчання українських військовиків. Зокрема, дві тисячі українців розмістять у військових частинах Франції для проходження кількатижневої бойової підготовки, більш спеціалізованої підготовки з логістики та інших потреб, а також для навчання на обладнанні, яке постачає Франція.
Раніше видання AFP з посиланням на джерела у дипломатичних колах повідомляло, що тренування 15-ти тисяч українських військових може відбутись у Польщі та Німеччині, ці дві країни висловили готовність проводити такі тренування. А фінансуватиме ці тренування Європейський фонд миру.
До створення тренувальної місії для ЗСУ закликав неодноразово Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель.
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що за словами координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джона Кірбі, США та союзники з понад 50-ти країн надсилають Україні засоби протиповітряної оборони. Він підтвердив бажання Вашингтона підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією "стільки, скільки буде потрібно". За його словами, загальна військова допомога Україні з боку США на цей момент складає понад 17 мільярдів доларів.
У статті використано матеріали "Радіо Свобода", Reuters, AP, Forbes.ua
"Економіка України відновлюється". Чого очікувати українцям наступного року? Інтерв’ю з високопосадовцем МВФ Альфредом Кеммером
17 жовтня починає працювати місія Міжнародного валютного фонду, зокрема, над новою програмою для України.
В українському уряді сподіваються наступного року отримати від МВФ 15-20 мільярдів доларів і переконують Фонд, США та Європу рівними частинами взяти на себе фінансування потреб українського бюджету Україні у зовнішніх коштах. Про це сказав в коментарі "Голосу Америки" представник України у Світовому банку Роман Качур. Загалом МВФ та український уряд оцінюють потребу України у зовнішніх коштах у 3-4 мільярди доларів на місяць.
Про те, що чекає на українську економіку, про нову програму МВФ для України, а також про складний вибір Європи щодо допомоги Україні з огляду на енергетичну кризу, про роль українських переселенців в Європі розповів "Голосу Америки" директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер.
Українська економіка відроджується, вважає Кеммер. Якщо на початку війни 45% економіки України було під ударом, тепер ця цифра зменшилась до 10-15%. За словами Кеммера, відновлення дозволить Україні збирати більше податків, а внутрішні заощадження, не лише кошти зовнішніх донорів, стануть джерелом фінансування для держбюджету наступного року.
Після надзвичайного фінансування цього року, за яким МВФ виділив Україні 2,7 млрд дол, тепер, говорить Кеммер, МВФ працюватиме над новою програмою з Україною, в якій передбачались би реформи та нагляд МВФ за економічною політикою країни.
Першим кроком до програми стане робота місії з аналізу пропонованого урядом державного бюджету України. Половина бюджету, за словами міністра фінансів України Олександра Марченка, буде спрямована на воєнні потреби, а допомога донорів залишиться дуже важливим фактором.
Кеммер сподівається, що наступного року Україна матиме такі самі історично великі обсяги залучення зовнішніх коштів, хоча війна Росії створила проблеми і для країн-донорів. В Європі ціни на енергоресурси значно зросли, що призвело до зростання вартості життя, то ж уряди спрямовують значні кошти на підтримку власного населення. Попри це, переконаний Кеммер, міжнародна спільнота знайде кошти для допомоги України.
Інтерв’ю відредаговане для ясності та плинності.
Оксана Бедратенко: Бюджет України, над яким зараз працює уряд, як виглядає, також буде бюджетом воєнного часу. Міністр фінансів вже заявив про скорочення видатків, які не пов’язані з соціальними чи військовими. Що хоче МВФ бачити в цьому бюджеті?
Альфред Кеммер: Хочу по-перше вказати, що український уряд та НБУ провели фантастичну роботу, керуючи економікою у воєнний час. Тепер вони нормалізують стратегію і хочуть відновити економіку.
Цей бюджет дуже важливиий. Яким є його фокус? Відновлення критичної інфраструктури. Бюджет має подбати про потреби населення, включаючи кошти для переселенців. З іншого боку, це буде бюджет, де, як очікується, зростуть податкові надходження, бо відродиться економіка, і кошти також надходитимуть із внутрішніх позик, а не лише від зовнішніх донорів. Це важливий бюджет, наша місія почне обговорювати його з урядом України з понеділка.
О.Б.: За оцінками МВФ, Україна потребуватиме щомісяця 3-4 млрд доларів зовнішнього фінансування. Якою буде роль МВФ в цьому?
А.К.: З першого дня цієї війни ми тісно співпрацювали з Україною і надали підтримку обсягом 1,4 млрд. дол. надзвичайного фінансування Україні, а потім радили урядові та Нацбанку щодо того, як діяти в надзвичайних умовах, яку економічну політику провадити, щоб зберегти макроекономічну стабільність, уникнути гіперінфляції. Це добре спрацювало.
Зараз ми переходимо до нової фази – економіка відроджується. Тому у нас буде широка програма з наглядом правління директорів, яка матиме більш формалізовані макропараметри. Для чого це? Це дозволить краще координувати стратегію уряду та Нацбанку, надати фінансування, про яке ви кажете. Потрібно десь 3-4 мільярди доларів зовнішнього фінансування, це створить для донорів та уряду більш передбачувану систему.
О.Б.: Ви кажете про стабілізацію та відновлення української економіки, але українська економіка втратила третину через війну. Якими є рушії цього відновлення?
В березні 45% ВВП, що виробляє Україна, було під ударом війни. Зараз – це значно менше – між 10% та 15%. Отже більша частина економіки може вже повертатись і відновлювати виробництво
А.К.: Ми бачимо чітку зміну в тому, де може відбуватись економічна діяльність. В березні 45% ВВП, що виробляє Україна, було під ударом війни. Зараз це значно менше – між 10% і 15%. Отже, більша частина економіки може вже повертатись і відновлювати виробництво. Це надзвичайно важливий рушій. Ще важливо повернути людей на роботу. І, зрештою, український уряд хоче повернути біженців і знову долучити їх до економіки.
О.Б.: В українському уряді хотіли б бачити програму МВФ обсягом 15-20 млрд. доларів. Чи це співпадає з вашим баченням і чи висуватиме МВФ умови до України в рамках програми?
А.К.: Ми йдемо крок за кроком. Минулої п’ятниці ми надали надзвичайне фінансування - 1,3 млрд дол. Тепер ми йдемо до більш формалізованої дорадчої системи для уряду. Наступного місяця ми обговоримо те, як це працюватиме, якими мають бути цілі, які реформи потрібні, щоб зміцнити економіку і забезпечити її відновлення.
В 2022 році Україна провела історичне залучення коштів від міжнародних донорів – залучено 35 мільярдів доларів. Потрібно провести такий збір коштів і на 2023 рік, щоб закрити потреби бюджету
В 2022 році Україна провела історичне залучення коштів від міжнародних донорів – залучено 35 мільярдів доларів. Потрібно провести такий збір коштів і на 2023 рік, щоб закрити потреби бюджету. І, зрештою, коли умови дозволять, ми матимемо програму, фінансовану Фондом.
О.Б.: Ви на брифінгу сказали про проблеми Європи - високий ризик енергетичної кризи та інфляція. Чи має Європа можливість надавати підтримку Україні?
А.К.: Я вважаю, що міжнародна спільнота здатна надати фінансування Україні. Але окремо є питання того, що бюджетні можливості Європи зменшуються. Після пандемічних виплат Європа надає допомогу населенню з бюджету, щоб хоча б частково компенсувати зростання витрат на проживання, яке викликало вторгнення Росії до України. Очевидно, потрібно буде жорстка бюджетна дисципліна в Європі.
О.Б.: Чи ви очікуєте, що ЄС випустить спільні боргові зобов’язання, щоб запозичити кошти на допомогу Україні?
Вони [європейці] знайшли вихід цього року, щоб не позичати кошти для допомоги Україні поза існуючим бюджетом, і вони і тепер знайдуть фінансування для підтримки України. Я переконаний
А.К.: Ми обговорювали з Європейським Союзом пропозиції того, як покращити бюджетне управління. Одна з наших пропозицій – створити центральні бюджетні можливості. Їх можна використовувати для підтримки під час циклічного падіння економіки, а також на окремі теми, в яких спільний підхід має сенс, таких як подолання зміни клімату, енергобезпека. Але, як ви кажете, є інші можливості для використання цих централізованих бюджетних можливостей. Але це вирішувати ЄС та його членам. Вони знайшли вихід цього року, щоб не позичати кошти для допомоги Україні поза існуючим бюджетом, вони і тепер знайдуть фінансування для підтримки України. Я переконаний.
О.Б.: Багато переселенців з України перебувають в Європі. ЄС витрачає на них бюджетні кошти, що може бути витратним. Однак українці і долучаються до робочої сили. Яку роль, на Вашу думку, відіграватимуть українські переселенці в наступному році?
А.К.: Європа надзвичайно привітно прийняла українських біженців і витратила значні бюджетні кошти на них, в деяких країнах ці витрати перевищили один відсоток ВВП. Однак Європа справді намагається інтегрувати біженців до ринку праці. Гадаю, це корисно і для Європи. Додаткові працівники збільшать виробництво у цих економіках.
Дивіться також: "Фінансовий Рамштайн". Як у Вашингтоні координують економічну допомогу Україні – новини з МВФ та Світового Банку
ЮНІСЕФ: через війну Росії проти України мільйони дітей опинилися в злиднях
Через війну Росії проти України і зростаючу інфляцію чотири мільйони дітей у Східній Європі та Центральній Азії опинилися за межею бідності, йдеться у звіті Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, складеного на основі аналізу даних із 22 країн світу.
За останній рік кількість бідних дітей збільшилася на 19%, зазначають експерти ЮНІСЕФ. «Діти несуть найбільший тягар економічних наслідків війни в Україні», – заявив регіональний директор ЮНІСЕФ в країнах Європи та Центральної Азії Афшан Хан.
Кількість бідних дітей в Україні через війну, за даними ООН, збільшилася на пів мільйона. Війна, що триває, торкнулася понад семи з половиною мільйонів українських дітей. У країні пошкоджені чи зруйновані будинки, школи, лікарні, сотні тисяч людей залишилися без чистої води та електрики. Дітей розлучили зі своїми сім’ями, обстріли та міни є щоденною загрозою для життя дітей, наголосили у фонді.
За звітом, на частку Росії припадає три чверті приросту дітей, які живуть у бідності. В РФ через війну кількість бідних дітей збільшилася на 2,8 мільйона.
Автори звіту зазначають, що різке зростання дитячої бідності призведе до проблем з освітою і втратою майбутнього.
Різке зростання рівня бідності може призвести до смерті ще 4500 дітей віком до одного року. Втрат в навчанні можуть зазнати ще 117 тисяч дітей, які залишать школу лише цього року, зазначає ЮНІСЕФ.
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