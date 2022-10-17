Європа перед "важким вибором", але знайде кошти на допомогу Україні - переконані в МВФ

Європа постає перед ризиком економічної кризи через зростання витрат населення на споживання, а також через швидкий ріст цін на енергоресурси, спричинений агресією Росії в Україні, заявляють в МВФ.

Фонд погіршив прогноз зростання економік провідних європейських країн на 0,7 в.п., порівняно з попереднім прогнозом, до 0,6% наступного року. Для європейських країн, з економіками, що розвиваються, Фонд погіршив прогноз на 1 в.п. до 1,7% в 2023 році.

"Перед європейськими політиками стоїть жорсткий вибір і важкі компроміси", - сказав директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер під час брифінгу для преси в п'ятницю.

Європейські країни виділяють бюджетні кошти, щоб хоча б частково компенсувати зростання цін для незахищених верств населення. Щоб заощадити бюджетні кошти, МВФ закликає країни обмежити кількість отримувачів такої допомоги та час дії цих програм.

Кеммер переконаний: попри власні економічні складнощі, Європа та міжнародні донори знайдуть кошти, щоб допомогти Україні.

"Я вважаю, що міжнародна спільнота здатна надати фінансування Україні, - каже Кеммер в інтерв'ю Українській службі "Голосу Америки". - Окремо є питання того, що бюджетні можливості Європи зменшуються. Після пандемічних виплат, Європа надає допомогу населенню з бюджету, щоб хоча б частково компенсувати зростання витрат на проживання, яке викликало вторгнення Росії до України. Очевидно, потрібно буде жорстка бюджетна дисципліна в Європі".

Посадовець не виключив, що ЄС може позичити для цього кошти.

"Ми обговорювали з Європейським Союзом пропозиції того, як покращити бюджетне управління. Одна з наших пропозицій – створити центральні бюджетні можливості, - каже Кеммер. - Їх можна використовувати для підтримки під час циклічного падіння економіки, а також на окремі теми, в яких спільний підхід має сенс, таких як подолання зміни клімату, енергобезпека. Але є інші можливості для використання цих централізованих бюджетних можливостей. Але це вирішувати ЄС та його членам".

"Вони знайшли вихід цього року, щоб не позичати кошти для допомоги Україні поза існуючим бюджетом, вони і тепер знайдуть фінансування для підтримки України. Я переконаний", - зазначив представник МВФ.

Україна змогла залучити 35 млрд. доларів від іноземних донорів для підтримки економіки, згідно з оцінками МВФ. Більше 20 мільярдів вже надійшло до України. Найбільшим донором є США. Від них Україна отримала 8,5 млрд. доларів. Ще 4,5 млрд. дол. має надійти у найближчі тижні.

МВФ надав Україні 1,4 млрд. дол. надзвичайного фінансування у березні, а також ще 1,3 млрд. дол. минулого тижня. ЄС оголосив про намір надати 9 млрд. євро макрофінансової допомоги Україні, але лише 6 млрд. євро затвердили країни ЄС.

Минулого тижня під час засідання щодо допомоги Україні на полях щорічних зборів МВФ та Світового банку міністр фінансів США Дженет Єллен звернулась до учасників із закликом збільшити економічну допомогу Україні.

Наступного року, сподіваються в уряді України, США, Європа та МВФ рівними частинами візьмуть на себе фінансову підтримку Україні, потреба в якій, за оцінками, складатиме 3-4 мільярди доларів щомісяця. Про це в коментарі Українській службі "Голосу Америки" розповів представник України в Світовому банку Роман Качур.

Повне інтерв'ю з Альфредом Кеммером читайте тут.