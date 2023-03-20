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ЄС узгодив відправлення Україні мільйона 155-мм снарядів протягом року
Євросоюз досяг домовленості відправити Україні мільйон 155-мм снарядів протягом року. Про це під час зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн блоку у Брюсселі повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. За його словами, країнам ЄС вже вдалось досягти політичного консенсусу з питання, залишається узгодити деталі.
"Якщо існує бажання, знайдеться спосіб – це було нелегко, але політичний консенсус досягнутий – 1 мільйон снарядів калібру 155 мм Україні", - написав Певкур у Twitter.
Європейське оборонне агентство уточнило, що спільно закуповувати боєприпаси для допомоги Україні та поповнювати власні запаси домовились сімнадцять країн Європейського Союзу та Норвегія: "Проект відкриває шлях для країн ЄС і Норвегії рухатися двома шляхами: дворічна прискорена процедура для 155-мм артилерійських снарядів і семирічний проект із придбання кількох типів боєприпасів".
Як пояснює Reuters, йдеться про так звану проектну угоду, яка встановлює технічне завдання для спільних закупівель. Документ є передвісником початку переговорів з промисловими компаніями з метою підписання контрактів. "Більше держав-членів вже висловили намір приєднатися до ініціативи після виконання національних процедур".
Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив: "Сьогодні ми робимо крок вперед. Ми виконуємо свої обіцянки щодо забезпечення України більшими артилерійськими боєприпасами. ... Українська влада чітко визначила свої потреби, і цей проект є частиною відповіді ЄС".
Раніше США оголосили новий пакет допомоги Україні на суму 350 мільйонів доларів, який включатиме більше ракет GMLRS для артилерійських установок HIMARS, 155-мм боєприпаси для гаубиць і 25-мм боєприпаси. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Пакет включає більше боєприпасів для наданих США HIMARS і гаубиць, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, ракети HARM, протитанкову зброю, річкові катери та інше обладнання, натомість ракети ATACMS чи винищувачі F-16 до пакету не увійшли.
Як повідомляв Голос Америки, загалом ЄС уже надав військової підтримки Україні на суму 12 мільярдів євро, а обсяг військової допомоги Києва з боку Вашингтона від 24 лютого 2022 року перевищив 30 мільярдів доларів.
У статті використано матеріали Reuters
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Блінкен: Якщо мирний план Китаю не передбачатиме виведення з України російських військ, він спрямований на затягування часу
Якщо мирний план Китаю не передбачатиме відновлення українського суверенітету, він спрямований на затягування часу, і не буде конструктивним. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок, 20 березня. Блінкен вважає, що лідер Китаю використає візит в Росію, аби закликати Путіна припинити вогонь в рамках “мирної пропозиції” офіційного Пекіна.
“Сполучені Штати вітають будь-які ініціативи, спрямовані на досягнення справедливого та міцного миру. Пропозиція Китаю містить елементи, які ми давно підтримуємо, включаючи забезпечення ядерної безпеки, вирішення гуманітарної кризи, захист цивільного населення. […] Фундаментальним елементом будь-якого плану в Україні для досягнення справедливого та міцного миру має бути підтримка суверенітету та територіальної цілісності України, відповідно до Cтатуту ООН. Будь-який план, який не надає пріоритету цьому важливому принципу, є в кращому випадку тактикою зволікання або спрямований на сприяння несправедливому результату, що не є конструктивною дипломатією”, - заявив Блінкен.
Блінкен закликав країни світу не дозволити ввести себе в оману “будь-яким тактичним кроком Росії, який підтримає Китай чи інша країна, аби заморозити війну на власних умовах”.
“Закликання до припинення вогню, яке не передбачає виведення російських військ з території України, фактично підтримує ратифікацію російського завоювання. Це визнало б спроби Росії силою захопити суверенні сусідні території. Це дало б змогу Росії продовжити свої дії в Україні, а припинення вогню зараз, без тривалого рішення, дозволило б президенту Путіну перепочити та переналаштувати свої війська, щоб потім відновити війну у більш вигідний для Росії час”, - заявив Державний секретар США.
За словами Блінкена, той факт, що лідер Китаю відвідує Росію через кілька днів після того, як Міжнародної Кримінальний суд видав ордер на арешт президента Путіна, свідчить, “що Китай не відчуває потреби притягнути Кремль до відповідальності за звірства, скоєні в Україні”.
Ентоні Блінкен нагадав, що Україна вже запропонувала Формулу миру, яку вважає справедливою.
Як повідомляв Голос Америки, президент України Володимир Зеленський представив десятикрокову формулу миру на саміті G20 цього року. Вона, серед іншого, включає відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, звільнення всіх полонених, трибунал над винними в агресії та безпекові гарантії для України.
Китай запропонував свої пропозиції щодо мирного врегулювання в Україні у річницю повномасштабного вторгнення. План складається з 12 пунктів і фактично повторює давню позицію Пекіна, за якою «суверенітет, незалежність і територіальна цілісність усіх країн повинні бути ефективно гарантовані».
Він наголошує на неприйнятності використання ядерної зброї та передбачає, зокрема, створення безпечних умов для атомних електростанцій та гуманітарних коридорів, для евакуації цивільного населення, а також передбачає кроки для забезпечення експорту зерна після того, як блокування Росією українських портів у Чорному морі торік спричинило стрибок світових цін на продовольство.
Одночасно із закликами до відновлення мирних переговорів Китай вважає за необхідне припинити односторонні санкції Заходу проти Росії. У плані також засуджується «менталітет холодної війни», який Пекін називає «глобальне домінування Сполучених Штатів і їхнє втручання у справи інших країн».
Прокурор МКС закликав до наполегливості у розслідуванні злочинів війни РФ в Україні
Лондон (AFP) – Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав до «наполегливості у здійсненні правосуддя». Заклик прозвучав в понеділок на зустрічі міністрів десятків країн, з питання посилення підтримки розслідувань МКС щодо війни в Україні.
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Більше 40 міністрів зустрічаються в Лондоні після того, як суд в п'ятницю видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової.
Їх звинувачують у воєнному злочині «незаконної депортації» українських дітей після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Москва в понеділок оголосила, що почала власне кримінальне розслідування щодо Хана та кількох суддів МКС, назвавши ордери "незаконними".
Але головний прокурор МКС заявив на конференції в Лондоні, що розслідування судом поводження з українськими дітьми було аполітичним, незалежним і однією з «відмітних рис мого офісу».
"Ми повинні мати колективну наполегливість, щоб відновити справедливість", - сказав Хан, назвавши війну в Україні "моментом пробудження" для системи МКС.
«Це має бути момент, коли ми усвідомимо, що якщо ми не будемо чіплятися за закон, нам може не бути за що чіплятися в майбутньому».
Він також відкинув думку, що відправлення тисяч українських дітей до Росії було «гуманітарною» евакуацією.
"Докази свідчать про іншу історію", - сказав Хан, благаючи Москву "репатріювати дітей".
"Нехай вони вивчають свою рідну мову у своїх школах, замість того, щоб перебувати в незнайомому середовищі з постійними усиновленнями чужинців", - додав він.
Підтримка
Зустріч у столиці Великої Британії, яку організували міністр юстиції Домінік Рааб і його голландський колега Ділан Єсілгоз-Зегеріус, відбулася після неодноразових закликів МКС до більшої підтримки розслідувань в Україні.
Лондон уже оголосив про додаткове фінансування у розмірі майже 400 000 фунтів стерлінгів (488 000 доларів США), щоб допомогти оплатити психологічну підтримку свідкам і жертвам злочинів або найняти додаткових британських експертів для посилення МКС.
За даними Міністерства юстиції Великої Британії, на конференції інші країни мають намір пообіцяти практичну та фінансову підтримку суду. Захід також включав сесії зі збору доказів і координації для просування розслідувань, йдеться в повідомленні.
У 2022 році співорганізатори Нідерланди направили дві групи судово-медичних експертів під прапором МКС для збору доказів для розслідування злочинів, скоєних в Україні з початку російського вторгнення.
Рааб, колишній юрист, який як урядовий юридичний радник працював над судовим переслідуванням за воєнні злочини Слободана Мілошевича в Сербії та Чарльза Тейлора в Ліберії, сказав, що учасники конференції «поділяють переконання, що президента Путіна і ширше (російське) керівництво потрібно притягнуті до відповідальності”.
"Абсолютно важливо, щоб ми об'єдналися навколо МКС і щоб ми підтримували офіс прокурора всіма необхідними, чи то ресурсами, чи то технічною експертизою, щоб продовжувати всі свої розслідування", - додав він.
До присутніх також звернулися міністр юстиції України Денис Малюська та генпрокурор Андрій Костін.
Відповідальність
МКС нараховує понад 900 співробітників і має бюджет 169 мільйонів євро на 2023 рік, що менше, ніж запит суду на 175 мільйонів євро на рік.
Його 123 держави-члени спільно відповідають за забезпечення фінансів суду. Він також отримує добровільні внески від міжнародних організацій, окремих осіб і корпорацій.
Хан сказав радіо BBC перед конференцією, що МКС «не може зробити все відразу» і не має «необмежених ресурсів» для розслідування ймовірних воєнних злочинів в Україні.
Однак, «якщо достовірні докази були зібрані і якщо немає виправдувальних доказів, які пом’якшують або зменшують кримінальну відповідальність, ми без вагань будемо діяти», — сказав він.
Хан зазначив, що ордери МКС проти Путіна та Львової-Бєлової вийшли після їхніх власних зізнань у тому, що українських дітей вивозили до Росії.
"Вони не заперечують, що діти перетнули міжнародні кордони. Вони не заперечують, що їх віддають на усиновлення незнайомцям з Росії", - сказав він.
"Отже, відповідні особи визнають досить важливі елементи злочину".
- Голос Америки
Ракети для HIMARS, боєприпаси для гаубиць, але не ATACMS чи F-16 - в новому пакеті допомоги США Україні
США оголосили новий пакет допомоги Україні на суму $350 млн, який включатиме більше ракет GMLRS для артилерійських установок HIMARS, 155-мм боєприпаси для гаубиць і 25-мм боєприпаси. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.
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Пакет включає більше боєприпасів для наданих США HIMARS і гаубиць, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, ракети HARM, протитанкову зброю, річкові катери та інше обладнання.
«Лише Росія може завершити свою війну сьогодні. Поки Росія цього не зробить, ми будемо обʼєднані з Україною стільки, скільки буде потрібно», - йдеться в заяві.
Ракети ATACMS чи винищувачі F-16 не включені у новий пакет, уточнили два посадовці оборонного відомства США, повідомила кореспондентка Голосу Америки у Пентагоні Карла Бабб.
Раніше Голос Америки повідомляв, що Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель висловив сподівання, що Євросоюз домовиться про угоду у 2 мільярди євро щодо спільних закупівель боєприпасів для України на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС в Брюсселі.
Загалом ЄС уже надав військової підтримки Україні на суму 12 мільярдів євро. Обсяг військової допомоги Києва з боку Вашингтона від 24 лютого 2022 року перевищив 30 мільярдів доларів.
- Голос Америки
Євросоюз планує підписати угоду на закупівлю артилерії для України на €2 млрд
Євросоюз має домовитись про угоду у 2 мільярди євро щодо спільних закупівель боєприпасів для України на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС в Брюсселі. Таке сподівання висловив Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.
Він попередив, що без угоди Європейському Союзу буде важко продовжувати постачати зброю Києву. При цьому міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна також заявила, що Україні необхідно допомогти "швидко і негайно".
Запланована угода у 2 мільярди євро (2,14 мільярдів доларів) складається із двох частин: половина суми має піти до країн ЄС на використання їхніх наявних запасів боєприпасів, які можна швидко відправити Києву, інша половина - піде на замовлення виготовлення 155-міліметрових снарядів для України в межах масштабних спільних закупівель, спрямованих на те, щоб спонукати оборонні компанії ЄС нарощувати виробництво.
Минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц у виступі перед німецькими законодавцями у Бундестазі пообіцяв говорити про реформи у Євросоюзі на саміті в Брюсселі "для забезпечення ще кращих безперервних постачань" боєприпасів Україні для захисту від повномасштабної російської агресії. Він заявив: "Дуже важливо, щоб ми швидко постачали Україні необхідні боєприпаси".
Загалом ЄС уже надав військової підтримки Україні на суму 12 мільярдів євро.
Раніше Київ повідомив ЄС, що українським силам потрібно 350 тисяч снарядів на місяць, щоб відбити російський напад і розпочати власні контрнаступи. Як зазначає AFP, країни ЄС наразі ведуть суперечки щодо деталей, наприклад, хто відповідатиме за розміщення замовлень на боєприпаси і чи можуть вони купувати лише в європейських виробників.
Минулого тижня під час засідання Міжнародної контактної групи з безпекової допомоги Україні в форматі "Рамштайн" міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін повідомив, що міжнародна коаліція допоможе Україні надалі отримувати танки, бойові машини піхоти та іншу бронетехніку, а також "терміново навчати українських військових на нових потужностях".
У статті використано матеріали Reuters, AFP
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