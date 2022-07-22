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Рада ЄС схвалила виділення 500 млн євро на військову допомогу Україні
Рада Європейського союзу 22 липня схвалила раніше ухвалене рішення виділити Україні новий транш з Європейського фонду миру на підтримку Збройних сил України у захисті території країни від російської агресії у розмірі 500 мільйонів євро, повідомили в прес-службі Ради ЄС.
«Завдяки п’ятому траншу розміром 500 млн євро, мобілізованому сьогодні, загальний внесок ЄС у рамках ЄФМ для України тепер становитиме 2,5 мільярда євро», – йдеться у повідомленні.
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, коментуючи рішення, наголосив, що ЄС і далі «зосереджений і непохитно підтримує Україну в її боротьбі за свободу і незалежність».
«Україні потрібно більше зброї, ми її надамо», – сказав Боррель.
У прес-службі Ради ЄС уточнили, що, відповідно до поточних пріоритетів, заявлених урядом України, і наданої досі підтримки, 490 мільйонів євро допомоги буде виділено «на військову техніку, призначену для доставки летальної сили в оборонних цілях», а 10 мільйонів євро підуть на обладнання і витратні матеріали, такі як засоби індивідуального захисту, аптечки і пальне.
Як нагадали в Раді ЄС, попередні заходи допомоги були погоджені 28 лютого, 23 березня, 13 квітня і 23 травня.
Про те, що ЄС погодив додаткові 500 мільйонів євро військової допомоги України в рамках Європейського фонду миру, стало відомо 18 липня.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба подякував ЄС за допомогу: «Зброя: вдячний за додаткові 500 мільйонів євро в рамках EPF та закликаю до додаткової двосторонньої військової допомоги. Санкції: енергетичне ембарго, обмеження цін на нафту, заборона всіх російських телеканалів. Я закликаю країни ЄС підтримати Спеціальний трибунал за злочин агресії проти України».
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- Голос Америки
В Стамбулі підписали домовленості, покликані розблокувати експорт зерна через Чорне море
Росія та Україна підписали окремі домовленості з ООН та Туреччиною, які, за очікуваннями, мають розблокувати експорт українського зерна через Чорне море.
"Променем надії" назвав домовленість генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
"Це безпрецедентна угода між двома сторонами кровопролитного конфлікту, але цей конфлікт триває і люди гинуть щодня і щодня тривають бої. - заявив Гутерріш на церемонії підписання. - Сьогодні яскраво сяє промінь надії над Чорним морем, завдяки спільним зусиллям багатьох. В цей час випробувань, нехай цей промінь веде до зменшення людських страждань і досягнення миру".
Гутерріш підписав домовленості від імені ООН. З українського боку угоду підписав Міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Генсек ООН оголосив про створення спільного координаційнго центру щодо втілення угоди. Очікується, що Туреччина інспектуватиме кораблі, щоб пересвідчитись, що на них немає зброї.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, перед підписанням домовленості заявив у дописі в Twitter, що угода не передбачає "супроводу транспорту російськими кораблями та присутності російських представників у наших портах".
"У разі провокацій — негайна військова відповідь. Усі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами в турецьких водах у разі виникнення такої потреби", - додав він.
США висловлювали підтримку зусиль ООН та Туреччини із напрацювання дипломатичного рішення щодо експорту зерна. Про це цього тижня заявляли американські посадовці, включаючи адміністраторку USAID Саманту Пауер та речника Держдепу Неда Прайса.
Блокування вивезення зерна в міжнародній спільноті називають серед основних причин зростання цін на продовольство в світі а також збільшення загрози голоду.
"Зростання цін на продовольство впливає не лише на країни регіону, але і на віддалені країни", - заявив 19 липня Нед Прайс.
Він вказав на випалення та руйнування полів пшениці, напади на елеватори, переслідування українських фермерів і "можливо: найбільш гостре питання - блокування українських чорноморських портів".
МАГАТЕ: Іран розвиває ядерну програму "галопуючими темпами" - El Pais
Ядерна програма Ірану розвивається «галопуючими темпами», і Міжнародне агентство з атомної енергії має недостатню інформацію щодо того, що відбувається, заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтерв’ю іспанській газеті El Pais, опублікованому в п’ятницю.
У червні Іран почав демонтувати фактично все моніторингове обладнання Агентства, встановлене відповідно до ядерної угоди країни зі світовими державами 2015 року. Тоді Гроссі сказав, що це може завдати «смертельного удару» по шансах відновити угоду, яка фактично перестала працювати, після виходу з неї Сполучених Штатів у 2018 році.
«Суть у тому, що протягом майже п’яти тижнів я мав дуже обмежену інформацію, а ядерна програма йшла вперед галопуючими темпами, і, отже, якщо буде укладено угоду, мені буде дуже важко зрозуміти, що відбувалось протягом цього періоду вимушеної сліпоти", - сказав він El Pais.
"Це не неможливо, але це дуже складне завдання, яке, може потребувати певних угод", - сказав Гроссі під час візиту до Мадрида.
У червні Гроссі заявив, що є лише три-чотири тижні, щоб відновити принаймні частину моніторингу, який було скасовано до того, як МАГАТЕ втратило можливість аналізувати найважливішу ядерну діяльність Ірану.
Іран порушив багато обмежень угоди щодо своєї ядерної діяльності з того часу, як президент США Дональд Трамп вивів Вашингтон з угоди та знову ввів санкції проти Тегерана в 2018 році. Іран проводить збагачення урану до військової категорії.
Західні держави попереджають, що Іран наближається до створення ядерної бомбу. Іран заперечує такий намір.
Непрямі переговори між Іраном і Сполученими Штатами щодо відновлення угоди 2015 року були припинені з березня.
Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан заявив у п’ятницю, що його країна та Сполучені Штати дуже близькі до угоди щодо відновлення домовленості 2015 року, але Тегерану потрібні гарантії США, щоб уникнути подвійного покарання.
«Ми маємо перед собою готовий текст, і ми погоджуємося із більш ніж 95-96 відсотками його змісту, але в цьому тексті все ще є важливий недолік: нам потрібно отримати повну економічну вигоду від угоди", - цитують слова Амірабдоллахіана іранські ЗМІ.
Гроссі сказав, що він стурбований відсутністю інформації.
"Агентству потрібно було реконструювати базу даних, без якої, будь-яка угода не матиме стабільного підґрунтя, тому що якщо ми не знаємо, що там є, як ми можемо визначити, скільки матеріалу експортувати, скільки центрифуг залишити невикористаними ?" - сказав він.
Відповідаючи на запитання про повідомлення Reuters про те, що Іран продовжує збагачувати уран за допомогою передових машин на підземному заводі у Фордо, Гроссі сказав, що «технічний прогрес іранської програми стабільний».
- Голос Америки
"Нічні вовки", золото, "Сбєранк" та актори - що в сьомому пакеті санкцій ЄС
Новий, сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії, затверджений в четвер, включає заборону на торгівлю російським золотом, вносить у санкційний перелік 57 осіб та організацій, включаючи великий російський банк "Сбєрбанк", наближений до Кремля байкерський клуб "Нічні вовки", а також російських акторів Володимира Машкова, Сергія Безрукова, мера Москви Сергія Собяніна, деяких керівників ФСБ та Нацгвардії.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала новий пакет санкцій "потужним сигналом" Москві.
«Держави-члени погодилися з нашими посиленими, продовженими санкціями ЄС проти Кремля. Я вітаю це. Це посилає потужний сигнал Москві: ми будемо підтримувати високий тиск стільки, скільки потрібно», – написала вона у Twitter напередодні.
Високий представник ЄС із зовнішньополітичних питань Жозеп Боррель заявив, що нові санкції надалі обмежать спроможність Росії фінансувати війну. Він відзначив, що ЄС "заборонив найбільш важливий експортний товар після енергоресурсів - російське золото".
Український президент Володимир Зеленський назвав санкції недостатніми і закликав до запровадження більш потужних санкцій проти енергосектору РФ. "Росія має відчувати значно вищу ціну за війну, щоб це примушувало її шукати мир", - сказав Зеленський у відеозверненні 20 липня.
Вперше під санкції потрапив громадянин країни ЄС
Вказуючи на обмежений пакет санкцій, порівняно з попередніми рішеннями ЄС, оглядачі назвали його "шостим з половиною" пакетом. Все ж, відзначає журналіст "Радіо Свобода" Ріхард Йозвяк, пакет містить нові положення - вперше під санкції потрапив громадянин країни ЄС Джозеф Гамбалек, який очолює європейську гілку "Нічних вовків". Раніше під санкції потрапляли особи з подвійним громадянством, вказує він.
Японію непокоїть вплив війни РФ в Україні на Азію - безпековий документ
Японія попередила про ескалацію загроз національній безпеці, спричинених війною Росії проти України та напруженістю Китаю з Тайванем, у щорічному документі з питань оборони, опублікованому в п’ятницю. Японія намагається зміцнити свій військовий потенціал і розширити фінансування.
Щорічний стратегічний документ щодо оборони, схвалений Кабінетом міністрів прем’єр-міністра Фуміо Кісіди в п’ятницю, підкреслює необхідність нарощування збройних сил Японії для вирішення проблем безпеки та прагне заручитися громадською підтримкою для зміцнення армії та збільшення бюджету, який урядова партія Кісіди хоче збільшити вдвічі в найближчі роки.
Звіт опубліковано за кілька місяців до перегляду стратегії національної безпеки Японії, яка, як очікується, включатиме можливості превентивного удару, що, на думку критиків, виходитиме за межі обмежень пацифістської конституції Японії.
У 500-сторінковому звіті йдеться, що Китай, Росія та Північна Корея становлять найбільше занепокоєння для безпеки Японії. Міністр оборони Нобуо Кіші заявив, що Індо-Тихоокеанський регіон знаходиться «в центрі» міжнародної стратегічної конкуренції.
У звіті війна Росії проти України називається «серйозним порушенням міжнародного права» та висловлюється «занепокоєння, що наслідки таких односторонніх силових змін статус-кво можуть поширитися на Індо-Тихоокеанський регіон».
Стратегічна конкуренція між державами посилилася на тлі зміни глобального балансу сил і "ще більше ускладнюється такими факторами, як широке та швидке нарощування військової сили Китаю", йдеться у звіті.
Вторгнення Росії в Україну та його вплив на Азію, може створити прецедент для розвитку ситуації між Китаєм і Тайванем, зауважують автори звіту.
У доповіді відзначається зростання напруженості між Вашингтоном і Пекіном через Тайвань, оскільки США продовжують надсилати військові кораблі через Тайванську протоку та продавати зброю Тайбею, а китайські військові літаки все частіше входять у повітряний простір Тайваню.
Китай стверджує, що самоврядний Тайвань є його власною територією, яку в разі потреби анексують силою.
У новому розділі звіту, присвяченому війні Росії проти України, мовиться, що міжнародна ізоляція Росії та втома від війни можуть спонукати Москву та Китай до більшої політичної та військової співпраці
Токіо також стурбований «невпинними» односторонніми спробами Китаю змінити статус-кво «шляхом примусу» поблизу контрольованого Японією острова Східно-Китайського моря, який він називає Сенкаку, на який Пекін також претендує та називає Дяоюйдао.
Китай прагне створити «збройні сили світового класу» і нарощує поєднання військових і цивільних ресурсів, йдеться у звіті.
У новому розділі звіту, присвяченому війні Росії проти України, мовиться, що міжнародна ізоляція Росії та втома від війни можуть спонукати Москву та Китай до більшої політичної та військової співпраці.
У доповіді йдеться, що слід уважно стежити за військовим співробітництвом між двома країнами, оскільки воно може мати «прямий вплив» на безпеку Японії.
Китай і Росія активізують спільні операції та навчання із залученням військових кораблів і військової авіації навколо Японії, тоді як Пекін погрожує застосувати силу проти Тайваню та посилити регіональну напруженість, сказав Кіші.
Ця доповідь надійшла в той момент, коли уряд Кісіди зобов’язується зміцнити військовий потенціал і розширити бюджет Японії відповідно до переглянутої стратегії національної безпеки та основних інструкцій щодо оборони, які планується оприлюднити пізніше цього року.
Правляча Ліберально-демократична партія Кісіди закликала подвоїти військові витрати Японії до 2% її ВВП, відповідно до стандартів НАТО, приблизно до 10 трильйонів ієн (72,6 мільярда доларів) протягом наступних п’яти років.
Останні опитування засобів масової інформації показали, що більшість японської громадськості підтримує збільшення витрат на оборону та стримування, зокрема
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