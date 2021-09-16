Європарламент закликає ЄС бути готовим до невизнанння російських виборів

Європарламент схвалив доповідь щодо стану відносин між ЄС та Росією, йдеться на сайті установи. За доповідь, представлену литовсьикм європарламентарем Андріусом Кубілісом, проголосували 494 депутати, 103 висловились проти, 72 утримались.

В документі європарламентарі закликали керівництво ЄС розрізняти російський народ та путінський режим, який у звіті названо "стагнуючою авторитарною клептократією, керованою пожиттєвим президентом в оточенні олігархів".

Також міститься заклик співпрацювати з країнами-партнерами та громадянським суспільством задля посиленя демократичних тенденцій в Росії. ЄС має підтримувати країни "Східного партнерства", включаючи Україну та Грузію, йдеться в документі.

За необхідності, вказують європарламентарі, потрібно запроваджувати санкції, щоб протистояти потокові брудних грошей і підтримувати правозахисників. А у разі, якщо вибори до російського парламенту відбудуться з порушеннями, бути готовим до невизнання російської Думи, аж до виключення її членів з ПАРЕ.

"Постійні репресії з боку Кремля проти опозиційних кандидатів, вільних ЗМІ та неурядових організацій шкодять законності та справедливості цих виборів", - заявив Кубіліус.

Вибори до російської Думи відбудуться 17-19 вересня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу для преси заявив, що Україна "задоволена резолюцією". Він відзначив, що документ закріплює "неможливість повернення до нормальної співпраці, те, що називають business as usual, поки Росія не припинить агресивну політику і гібридну війну проти ЄС, країн «Східного партнерства», до яких відноситься і Україна, а територіальна цілісність Грузії, Молдови і Україна не буде відновлена в рамках міжнародно визнаних кордонів».

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