Президентка ЄБРР: Ми пов’язуємо інвестиції з подоланням корупції в Україні. Інтерв'ю

Європейський банк реконструкції та розвитку є одним із найбільших інституційних інвесторів в Україні. За минулі два роки - 2019-2020 - банк інвестував до українських проектів більше двох мільярдів доларів. В цьому році інвестиції вже перевищили 500 мільйонів. Банк долучається не лише до фінансування проектів в Україні, але і до підтримки реформ.

ЄБРР може ще більше розширити фінансування в Україні, якщо побачить поступ в антикорупційних реформах, розвиткові зелених технологій. Про це Президентка ЄБРР Оділь Рене-Бассо розповіла в інтерв'ю кореспонеднтці Української Служби "Голосу Америки" Оксані Бедратенко. Рене-Бассо застерігла - без зелених технологій Україна може втратити позиції експортера в Європі. А от на тлі посилення авторитаризму в Росі та Білорусі, ЄБРР не планує втілювати там нові проекти.

ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні. Останнім часом міжнародні донори та "Група Семи" піднімають питання стандартів корпоративного управління на держпідприємствах в Україні, також однією із основних проблем, що хвилюють бізнес є корупція. На вашу думку, чи просуваються реформи в Україні у вільному напрямку?

Оділь Рене-Бассо: Я вважаю, що це нелегкий шлях - за прогресом йде крок назад, виникають складнощі. Однак, ми залишаємося відданими роботі з Україною. Важливо, що ми включаємо подолання корупції до конкретних проектів. Наприклад, минулого року у нас був великий проект з "Укравтодором". Нам було відомо про певні проблеми з корупцією в компанії. Ми надали значне фінансування – 450 мільйонів. Однак, умовою позики стало впровадження амбітного плану подолання корупції. Його затверджено і буде виконано.

Це важливий приклад того, як ми пов’язуємо інвестиції з подоланням корупції. Те саме було з фінансуванням для "Укрпошти", де також була подібна проблема.

Стандарти корпоративного управління є ключовими. Ми чітко про це говоримо владі

Стандарти корпоративного управління є ключовими. Ми чітко про це говоримо владі.

Ми також приділяємо багато уваги банківському сектору, бо уряд хоче приватизувати банки. Хоча банківський сектор і відновився після кризи, важливо, щоб він перетворився на клієнтоорієнтовану галузь, де більше приділяється уваги цифровим технологіям.

Чи дослухається українська влада до ваших рекомендацій?

ОРБ: Так. Приймати рішення завжди складно: є різні партії, різні люди говорять різне, але ми ведемо конструктивний діалог. Інколи нам не подобаються певні рішення, зкрема щодо управління у "Нафтогазі" і ми відкрито реагуємо. Загалом же у нас відкрите обгворення і це суттєво, бо Україна є важливим партнером для банку.

Під час зборів Світового банку та МВФ, які днями завершились у Вашингтоні, багато говорили про так зване "зелене відновлення". В Україні економічне відновлення зазвичай означає ріст галузей із значним споживанням вуглецю. Що може переконати Україну втілювати декарбонізацію, навіть якщо це може уповільнити зростання?

ОРБ: Довгострокова конкурентоспроможність. Україна також потерпає від забруднення, особливо великі міста. Однак, інший елемент - це конкуренція, адже решта світу рухається до декарбонізації і має амбітні стратегічні цілі. Фінансові інвестори і банки, можливо, прагнутимуть інвестувати у декарбонізовані товари та галузі.

Якщо ви як країна не проводите декарбонізацію, то за кілька років не зможете продавати товар до Європи.​

Якщо ви як країна не проводите декарбонізацію, то за кілька років не зможете продавати товар [до Європи]. Україна є важливим торговельним партнером ЄС, а там думають запровадити так званий "механізм врівноваження вмісту вуглецю", тобто додаткову націнку на товари з країн, що не виконують стратегію зменшення викидів. Це матиме великий вплив на конкурентність українських компаній, які хочуть експортувати до ЄС.

На моє переконання, Україна також має значний потенціал у відновлюваній енергетиці, вітряній та сонячній, а також збільшенні енергоефективності місцевої теплової системи

Тобто Україна може втратити експорт до ЄС, якщо не декорбанізується?

ОРБ: Вона може втратити конкурентоспроможність, не доступ до ринків. Хоча обговорення ще триває, ймовірно, країни, які роблять амбітні кроки з декарбонізації не захочуть, щоб були лазівки для товарів з високим рівнем викиду вуглецю.

Чи буде це питання обговорюватись під час світового кліматичного саміту в Глазго, що відбудеться наприкінці жовтня?

ОРБ: Думаю, в Глазго буде обговорюватись те, наскільки амбітні цілі поставлені учасниками Паризької угоди.

Важливо, що в Глазго Україна представить вищі цілі

Ми раді, що Україна видала нові державні зобов’язання в сфері клімату. Ми багато співпрацювали з країною над розробкою стратегії. Важливо, що в Глазго Україна представить вищі цілі. Там здебільшого говоритимуть про амбітні цілі, фінансову підтримку бідних країн та моніторинг виконання зобов’язань.

А от щодо сусідніх країн - ми бачимо збільшення авторитарних тенденцій в Білорусі та Росії. Яку роль ЄБРР може відігравати для підтримки демократії в цих країнах?

ОРБ: Ми підтримуємо країни, які послідовно втілюють демократичні принципи. В Білорусі ми призупинили всі програми в державному секторі з серпня 2020 року. В Росії з 2014 року, після [незаконної анексії] Криму, ми призупинили все фінансування.

Щоб просувати демократію ми застосовуєму тут підхід "більше за більше і менше за менше" - більше фінансування за більше реформ і менше фінансування, якщо йде відкат в демократії.

В Білорусі ми наразі не плануємо жодних нових інвестицій в державний сектор, центральну чи місцеву владу. Ми все ще інвестуємо до приватного сектору - малих і середніх підприємств і дуже чітко оцінюємо те, хто є бенефіціарами, або нашими партнерами, чи мають вони зв'язки з режимом. ​

А як щодо України - чи плануєте ви збільшити інвестиційний портфель?

ОРБ: Наразі обсяг інвестицій великий. Фінансування залежить від реформ. Ми могли б робити більше. Для цього потрібно просувати реформи та втілення стандартів корпоративного управління а також зелені технології.

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