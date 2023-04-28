ЄСПЛ зобов’язав Росію виплатити близько 130 млн євро компенсації Грузії через війну 2008 року

Європейський суд із прав людини зобов’язав Росію виплатити близько 130 мільйонів євро як компенсацію громадянам Грузії за порушення їхніх прав під час війни 2008 року. Про це йдеться в повідомленні на сайті суду.

Це додаткове рішення ЄСПЛ щодо позову грузинського уряду, яке стосується справедливої компенсації, згідно зі статтею 41 Європейської конвенції з прав людини, та не було охоплене основним рішенням 2021 року.

Так, компенсація у розмірі 3,2 мільйона євро передбачена у зв’язку з убивством щонайменше 50 цивільних жителів (всього було 116 заявок), 2,7 млн євро – щонайменше 116 потерпілим цивільним від практики довільних затримань і нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження, 640 тисяч євро – 16 грузинським військовополоненим, які постраждали від тортур.

115 мільйонів євро присудили у зв’язку з адміністративною практикою перешкоджання поверненню грузинських громадян до їхніх будинків на окупованих територіях, від чого постраждали щонайменше 23 тисячі людей. Ще 8,2 млн присудили щонайменше 142 особам, які постраждали від відсутності адекватного розслідування російською стороною загибелі цивільних під час активної фази бойових дій.

Минулого року в березні через повномасштабне вторгнення в Україну Росію виключили з Ради Європи. У відповідь у Москві заявили, що не виконуватимуть рішення ЄСПЛ, винесених після цієї дати. Відповідний закон президент РФ Володимир Путін підписав у червні 2022 року. У суді зазначили, що Росія також припинила бути стороною Європейської конвенції з прав людини з вересня 2022 року.

Факт того, що держава перестала бути членом ради та учасником конвенції, не звільняє уряд від зобов’язань щодо конвенції стосовно будь-якої дії, яка була вчинена до виходу з ради та конвенції, наголосили в ЄСПЛ.

У січні 2021 року ЄСПЛ ухвалив рішення, в якому визнав, що Росія винна в порушенні прав людини у сепаратистських регіонах Грузії Південній Осетії й Абхазії, але не несе відповідальності за ці регіони під час російсько-грузинської війни в серпні 2008 року.

Суд у Страсбурзі, зокрема, визнав відповідальність Росії за тортури грузинських полонених, за порушення прав на свободу і безпеку цивільних осіб і за відмову від розслідування вбивств громадян Грузії під час війни.

І Москва, і Тбілісі тоді заявили про свою перемогу після рішення ЄСПЛ.

Російські війська увійшли на територію Грузії 8 серпня 2008 року. За результатами війни Москва зміцнила свій фактичний контроль над сепаратистськими регіонами Грузії – Абхазією та Північною Осетією, які проголосили себе «незалежними державами».

«Незалежність» цих сепаратистських регіонів визнала Росія та ще кілька лояльних Москві держав. США, Євросоюз та інші члени ООН вимагають від Москви поваги до територіальної цілісності Грузії.