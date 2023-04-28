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ЄСПЛ зобов’язав Росію виплатити близько 130 млн євро компенсації Грузії через війну 2008 року
Європейський суд із прав людини зобов’язав Росію виплатити близько 130 мільйонів євро як компенсацію громадянам Грузії за порушення їхніх прав під час війни 2008 року. Про це йдеться в повідомленні на сайті суду.
Це додаткове рішення ЄСПЛ щодо позову грузинського уряду, яке стосується справедливої компенсації, згідно зі статтею 41 Європейської конвенції з прав людини, та не було охоплене основним рішенням 2021 року.
Так, компенсація у розмірі 3,2 мільйона євро передбачена у зв’язку з убивством щонайменше 50 цивільних жителів (всього було 116 заявок), 2,7 млн євро – щонайменше 116 потерпілим цивільним від практики довільних затримань і нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження, 640 тисяч євро – 16 грузинським військовополоненим, які постраждали від тортур.
115 мільйонів євро присудили у зв’язку з адміністративною практикою перешкоджання поверненню грузинських громадян до їхніх будинків на окупованих територіях, від чого постраждали щонайменше 23 тисячі людей. Ще 8,2 млн присудили щонайменше 142 особам, які постраждали від відсутності адекватного розслідування російською стороною загибелі цивільних під час активної фази бойових дій.
Минулого року в березні через повномасштабне вторгнення в Україну Росію виключили з Ради Європи. У відповідь у Москві заявили, що не виконуватимуть рішення ЄСПЛ, винесених після цієї дати. Відповідний закон президент РФ Володимир Путін підписав у червні 2022 року. У суді зазначили, що Росія також припинила бути стороною Європейської конвенції з прав людини з вересня 2022 року.
Факт того, що держава перестала бути членом ради та учасником конвенції, не звільняє уряд від зобов’язань щодо конвенції стосовно будь-якої дії, яка була вчинена до виходу з ради та конвенції, наголосили в ЄСПЛ.
У січні 2021 року ЄСПЛ ухвалив рішення, в якому визнав, що Росія винна в порушенні прав людини у сепаратистських регіонах Грузії Південній Осетії й Абхазії, але не несе відповідальності за ці регіони під час російсько-грузинської війни в серпні 2008 року.
Суд у Страсбурзі, зокрема, визнав відповідальність Росії за тортури грузинських полонених, за порушення прав на свободу і безпеку цивільних осіб і за відмову від розслідування вбивств громадян Грузії під час війни.
І Москва, і Тбілісі тоді заявили про свою перемогу після рішення ЄСПЛ.
Російські війська увійшли на територію Грузії 8 серпня 2008 року. За результатами війни Москва зміцнила свій фактичний контроль над сепаратистськими регіонами Грузії – Абхазією та Північною Осетією, які проголосили себе «незалежними державами».
«Незалежність» цих сепаратистських регіонів визнала Росія та ще кілька лояльних Москві держав. США, Євросоюз та інші члени ООН вимагають від Москви поваги до територіальної цілісності Грузії.
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- Голос Америки
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"Ще більше життів трагічно втрачено, коли російські ракети влучили в черговий житловий будинок. Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість лише зміцнює рішучість України та поглиблює нашу відданість підтримці у її боротьбі", - написала посолка США в Україні Бріджит Брінк у п'ятницю, реагуючи на нічні ракетні обстріли українських міст.
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Удари по таких місцях, як Умань, які є віддаленими від лінії фронту, непростимі, заявили в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань (OCHA - англ.). "...вбито цивільних, які спали в своїх домівках. Це має зупинитись", - заявив Меттью Голлінворт, в.о. координатора ОСНА з питань України.
В ніч на 28 квітня українські Сили протиповітряної оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет та два безпілотники, повідомив командувач Протиповітряної оборони України генерал-лейтенант Микола Олещук в дописі в Telegram. Він висловив жаль, що не всі цілі збито, а також співчуття родинам загиблих та постраждалим.
МВС України повідомило про загибель 15 людей в Умані. Відомо, що серед жертв - двоє дітей. У Дніпрі обстріли забрали життя двох людей, включаючи дитину.
Президент України Володимир Зеленський закликав відповісти на "російський терор". В дописі в Telegram Зеленський написав: "Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни й людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають".
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав обстріли "відповіддю Росії на всі мирні ініціативи". Він також закликав надати Україні більше зброї, включаючи винищувачі. "Шлях до миру - вигнати Росію з України, - твітує міністр. - Шлях до миру - озброїти Україну F-16 та захистити дітей від російського терору".
Українські класичні композитори звучать у Лос-Анджелесі
В університеті південної Каліфорнії у Лос-Анджелесі грали українську класичну музику аби зібрати кошти для допомоги українським дітям. Захід організував випускник відділу композиції, щоб познайомити слухачів у США із українською сучасною музикою.
Виконували “Молитву за Україну” 85-річного українського композитора Валентина Сільвестрова. Її знаменитий маестро написав 2014 під час Євромайдану і як своєрідну відповідь на окупацію Росією Криму. Композиція звучала у багатьох країнах світу і тепер вперше у стінах університету Південної Каліфорнії у Лос-Анджелесі.
Також тут виконували твори Івана Карабиця. Відомого українського композитора родом з Донеччини.
Звучить в університеті і композиція Адама Кареліна, молодого композитора, який творить у Лос-Анджелесі. Та його прабабуся і прадідусь жили в Україні. Саме Адам, який є випускником університету, став куратором події.
“Українське мистецтво та культура – це те, що потрібно святкувати постійно, а не лише тому, що йде війна. Але той факт, що йде війна, дав нам можливість поєднати святкування мистецтва та культури із збором коштів” – Адам Карелін, композитор, організатор концерту.
Диригент ансамблю Thornton Edge, який виконував композиції каже, грати музику українських композиторів - велика честь.
“Композитори дуже хороші, Сильвестров дуже відомий, а ця конкретна композиція “Молитва за Україну” дуже ефектна, дуже емоційна”, – розповідає Дональд Крокет, диригент ансамблю.
Метою концерту також був і фандрайзинг. Волонтери організації StandwithUkrainefoundation розповідали аудиторії про те, що зараз відбувається в Україні і кому допомагатимуть зібраними у США грошима.
“Ми збираємо кошти для дітей війни та вдів і також ми відправляємо нашу допомогу на відбудову дитячого кардіологічного госпіталю у місті Львів, будемо його переоснащувати і це все відбувається за ініціативою Art is Open Heart – “Мистецтво з відкритим серцем” – розповідає Ірина Василькова, співзасновниця StandwithUkraineFoundation.
Окрім класичної музики, відвідувачам показали аудіовізуальну інсталяцію Mother/Land, яка містить фрагменти українського гімну, сирени та спів птахів.
Дивіться також: У Лос-Анджелесі влаштували концерт української музики та збирали кошти для лікування дітей в Україні. Відео
Папа в Угорщині, де уряд Орбана вважає його однодумцем щодо російської війни в Україні
Папа Римський Франциск 28 квітня розпочав триденне перебування в Угорщині, де, як очікують, провідними темами зустрічей будуть питання російської війни в Україні, проблеми міграції у Європі та місце і роль християнства на континенті.
Угорський уряд на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном подає папський візит як вияв підтримки Будапешта в той час, як Угорщина на відміну від більшості країн Європи намагається зберігати приязні відносини з Росією та відмовляється допомагати українцям захищатися від російської агресії.
Угорщина, яка має 135 км кордону з Україною, дозволила в'їзд українським біженцям і каже, що надає гуманітарну підтримку, але відмовляється надавати Україні оборонну допомогу і, навіть, заявила, що не дозволяє перевезення через свою територію зброї в Україну від інших держав.
Прем’єр-міністр Орбан, його соратники й контрольовані урядовою партією Фідес засоби масової інформації агітують за співпрацю з Москвою та називають непотрібними і шкідливими міжнародні санкції проти Росії.
Віктор Орбан також дає зрозуміти, що Угорщина, яка є членом НАТО і ЄС, чинила б перешкоди намаганню України вступити в оборонний альянс.
«У такі неспокійні часи як наші, потрібно пам'ятати, що тримає нас разом, а віра є основою на якій ми будуємо стійке майбутнє», - проголосив Орбан напередодні у дописі в Твіттері.
Проурядова газета Magyar Nemzet, висвітлюючи візит, підкреслює те, що часопис називає схожістю поглядів Ватикану й Угорщини на російську війну.
«І папа Франциск і угорський уряд також виступають за мир», - проголошує 28 квітня один з заголовків Magyar Nemzet у повідомленні про заяви урядового речника Золтана Ковача.
86-річний Папа Франциск викликав застереження в Україні своїми закликами до замирення Росією в час, коли російська армія веде наступ і бомбардує майже всю українську територію, а російські керівники фактично заперечують право України на існування.
Але навіть Франциск казав, що надання зброї українцям для захисту є морально виправданим, в той час позиція уряду Орбана залишається незворушною.
В суботу Папа має зустрітися з групою українських біженців, понад 30 тисяч яких тримали притулок в Угорщині.
Перед поїздкою в Угорщину Папа Франциск прийняв у Ватикані українського прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Український уряд знову запросив Франциска відвідати Україну, але раніше Папа заявляв, що хотів би приїхати до Києва за умови, що зміг би побувати також і в Москві мирною місією.
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