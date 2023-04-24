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Україна та Євросоюз домовилися про взаємне визнання судових рішень – Рада ЄС
Рада Європейського союзу погодилася укласти угоду з Україною про визнання іноземних судових рішень у цивільних і комерційних справах – про це вона заявила 24 квітня.
Йдеться про договірні відносини в рамках Гаазької конвенції, укладеної 2019 року. Цей документ зобов’язує держави-учасниці визнавати та виконувати судові рішення, винесені у цивільних або комерційних справах в інших державах-учасницях.
«З цим рішенням визнавати та виконувати рішення один одного зв’язки між ЄС та Україною лише зміцняться», – прокоментував міністр юстиції Швеції Гуннар Стрьомер.
Як зазначають у Раді, 2022 року Україна ратифікувала Конвенцію, згідно з якою договірні відносини між Україною та ЄС будуть встановлені 1 вересня 2023 року.
За повідомленням, Євросоюз не бачить фундаментальних перешкод, пов’язаних із незалежністю судової системи, для договірних відносин із Україною.
Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах у липні 2022 року.
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- Голос Америки
ЄС скоро зможе фіналізувати план закупівлі боєприпасів для України - Боррель
ЄС скоро зможе фіналізувати план закупівлі боєприпасів для України. Таку впевненість висловив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.
"Так, все ще є певні розбіжності. Але я впевнений, що всі зрозуміють, що ми перебуваємо в ситуації надзвичайної терміновості, - сказав Боррель журналістам, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Люксембургу. - Я впевнений, що найближчими днями ми досягнемо (домовленості)".
Раніше Голос Америки повідомляв, що лідери країн ЄС схвалили програму із надання Києву до 1 мільйона снарядів протягом наступних 12 місяців і виділили 2 мільярди євро на її фінансування. Але держави не змогли врегулювати суперечку щодо того, хто має отримати контракти ЄС на закупівлю боєприпасів в Україні - лише місцеві фірми у Європі чи конкуренти з інших країн.
Як кажуть дипломати, Франція, що має власний потужний оборонний сектор і виробництво зброї, наполягає на тому, що виробництво має відбуватися в Європі. Натомість Німеччина, Нідерланди, країни Балтії та східної частини ЄС висловили сумнів у тому, що європейська промисловість здатна швидко виготовити достатню кількість снарядів.
Минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив розчарування розбіжностями всередині ЄС. "Засмучує неспроможність ЄС виконати власне рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України. Це перевірка того, чи має ЄС стратегічну автономію у прийнятті нових важливих рішень у сфері безпеки. Для України ціна бездіяльності вимірюється людськими життями", - написав він у Twitter.
Нині Кулеба взяв участь у зустрічі ЄС через відеозв'язок, подякувавши за вже надану Києву допомогу й наголосивши на необхідності прийняття нових рішень. "Немає коротких шляхів до миру, якщо російська армія не зазнає поразки. Прийде час білих дипломатичних рукавичок. Але спочатку ми повинні доставити достатньо снарядів для втомлених і масних рук наших артилеристів", - додав він.
Як писав Голос Америки, війна Росії в Україні засвідчила, що США та європейські союзники виявились не готовими підтримувати довготривалу наземну війну, зокрема гострою виявилась проблема браку 155-мм снарядів.
США намагаються посилити виробництво таких боєприпасів "не тільки для підтримки України, але й для того, щоб бути готовими до потенційного конфлікту з Китаєм". На найзначнішу трансформацію за останні 40 років американська армія планує витратити мільярди доларів й звести заводи з виробництва боєприпасів по всій країні.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
SIPRI: Військові витрати України зросли на 640% у 2022 році
Військові витрати України склали 44 мільярди доларів в 2022 році. Це на 640% більше, порівняно з попереднім роком. Таке зростання - найбільше зафіксоване Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження проблем миру (SIPRI) за час збору даних, йдеться в дослідженні інституту опублікованому в понеділок.
Військові витрати в Україні зросли з 3,2% ВВП в 2021 році до 34% ВВП в 2022.
За оцінками інституту, військові витрати Росії склали 86,4 мільярда доларів, що становить 4,1% російського ВВП - зростання з 3,7% ВВП в попередньому році.
Російські військові витрати в 2022 році на 34% перевищили бюджетний план, що свідчить, що "вторгнення до України коштувало Росії значно більше, ніж очікувалось", зауважує д-р Лусі Беро-Судро, директор програми SIPRI з дослідження військових витрат.
Найбільше витрачають на військові потреби США. Ці витрати склали 877 мільярдів доларів в 2022 році, згідно з оцінками інституту. Зростання витрат, порівняно з попереднім роком, склало 0.7% і в основному відбувалось за рахунок "безпрецедентного рівня фінансової військової підтримки, наданої Україні", відзначає дослідник SIPRI д-р Нан Тіан. Військова допомога США Україні в 2022 році склала 19,9 млрд дол.
Європа також наростила військові витрати до рівнів небачених з часів холодної війни, зауважують дослідники.
Сумніви щодо суверенітету пострадянських держав «нагадують російську пропаганду», Ландсберґіс
Європейські урядовці наголошують на потребі однозначно й згуртовано заcудити слова китайського дипломата, який висловив сумніви щодо суверенності деяких держав Європи.
Обурення у європейських країнах, і в Україні зокрема, було викликане коментарем китайського посла у Франції Лу Шає, який в інтерв’ю французькому телебаченню у п’ятницю 21 квітня сказав, що «країни колишнього СРСР не мають фактичного статусу в міжнародному праві, оскільки нема міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній суверенний статус".
Це лунає з іншої країни, яка в наших очах у багатьох відношеннях є союзницею Москви, якщо не військово, то принаймні політично...Ґабріеліус Ландсберґіс
Посол також висловив думку, що окупований Росією український Крим був «спочатку російським» і розмірковував, що приналежність півострова «залежить від того, як ви сприймаєте проблему», додавши, що «це не так просто».
У понеділок речниця китайського міністерства закордонних справ Мао Нін у відповідь на запитання, чи слова посла відповідають офіційній позиції Китаю, сказала, що Пекін поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність всіх країн.
Як передає агенція Reuters, речниця також підкреслила, що в питаннях суверенітету Китай поводиться «об’єктивно й безсторонньо».
Нагадування про російську пропаганду
Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ Жозеп Борель сказав перед зустріччю європейських міністрів закордонних справ у Люксембурзі 24 квітня, що заяви китайського дипломата будуть на порядку денному, і що їх обговорюватимуть «в межах питання Китаю».
Борель також повідомив, що на саміті ЄС влітку будуть «переглядати і перекалібровувати нашу стратегію щодо Китаю».
Напередодні Борель назвав коментарі посла Китаю «неприйнятними», а також у дописі в Twitter висловив сподівання, що «ті заяви не представляють офіційну політику Китаю».
Міністр закордонних справ Литви Ґабріеліус Ландсберґіс у понеділок на зустрічі міністрів ЄС у Люксембурзі сказав, що китайські заяви нагадують йому «російську пропаганду щодо України. Вони ставлять під сумнів суверенітет країн, вони ставлять під сумнів кордони. Вони ставлять під сумнів територіальну цілісність інших країн».
«А тепер це лунає з іншої країни, яка в наших очах у багатьох відношеннях є союзницею Москви, якщо не військово, то принаймні політично, подаючи ті самі сигнали, ставлячи під сумнів цілу концепцію незалежності і суверенітету, що в наші дні дуже небезпечно», - сказав литовський міністр.
Напередодні радник Офісу президента України Михайло Подоляк також заявив про те, що він назвав «переказуванням пропаганди російських аутсайдерів», коли відреагував у Твіттері на дискусії, викликані заявами китайського дипломата у Франції.
- Голос Америки
США нарощують виробництво боєприпасів - АР
Війна Росії в Україні засвідчила, що США та європейські союзники виявились не готовими підтримувати довготривалу наземну війну, зокрема гострою виявилась проблема браку 155-мм снарядів. Про це пише AP.
Агенція відзначає, що США намагаються посилити виробництво таких боєприпасів "не тільки для підтримки України, але й для того, щоб бути готовими до потенційного конфлікту з Китаєм". На найзначнішу трансформацію за останні 40 років американська армія планує витратити мільярди доларів й звести заводи з виробництва боєприпасів по всій країні.
А поки у США працюють лише два заводи, де виготовляють сталеві корпуси для 155-мм гаубичних снарядів. Один з них - завод у Скрентоні - уже зараз працює на повну потужність, там використовується "практично кожен квадратний фут" площі, однак цей старий завод має чимало обмежень, що заважає подальшому розширенню виробництва.
Зараз США надали Україні озброєння та обладнання на суму понад 35 мільярдів доларів. 155-мм снаряди - один із найбільших запитів Києва, серед яких також системи ППО, ракети великої дальності і танки.
"На жаль, ми розуміємо, що виробництво дуже обмежене, і це вже після понад року війни, – заявила українська депутатка Олександра Устинова на круглому столі Німецького фонду Маршалла у Вашингтоні. - Але, на жаль, ми дуже залежимо від 155".
Заступник міністра армії США Гейб Камарілло заявив минулого місяця, що армія витрачає близько 1,5 мільярда доларів на збільшення виробництва 155-мм боєприпасів з 14 000 на місяць до повномасштабного вторгнення Росії в Україну до понад 85 000 на місяць до 2028 року. За даними армії, американські військові вже передали Україні понад 1,5 мільйона снарядів калібру 155 мм.
Але, пишуть автори статті, навіть за вищих темпів виробництва в найближчій перспективі США не можуть поповнити свої запаси або наздогнати темпи використання в Україні, де, за оцінками офіційних осіб, українські військові випускають від 6000 до 8000 снарядів на день: дводенна кількість снарядів, випущених Україною, дорівнює місячному довоєнному виробництву Сполучених Штатів.
"Це може стати кризою. Оскільки лінія фронту зараз здебільшого нерухома, артилерія стала найважливішим видом бойових дій", – йдеться в січневому звіті вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень.
При цьому росіяни випускають 40 000 снарядів на день, сказала Устінова, яка є членом українського комітету з питань військового контролю. Вона додала: "Ми випускаємо у п’ять разів менше снарядів, ніж вони, і намагаємося продовжувати це робити. Але якщо ми не запустимо лінії, якщо їх не розширять, то це буде величезна проблема".
Раніше Голос Америки повідомляв, що попри те, що лідери ЄС схвалили програму із надання Києву до 1 мільйона снарядів протягом наступних 12 місяців і виділили 2 мільярди євро на її фінансування, країни не змогли врегулювати суперечку щодо того, хто має отримати контракти ЄС на закупівлю боєприпасів в Україні.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив про брак боєприпасів в України й підкреслив, що без західної допомоги Київ не може розпочати контрнаступ. При цьому, як відзначає CNN, витоки документів Пентагону засвідчили оцінки американських розвідників, що запаси снарядів для української протиповітряної оборони виснажені.
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