Їдучи до України, Фріланд обговорила з Тіллерсоном питання миротворців на Донбасі

"Стосовно України, ми з Рексом провели чудове обговорення можливостей миротворчої місії та засвідчили рішучу підтримку з боку обох наших країн суверенітетові України та її територіальній цілісності перед лицем російського незаконного вторгнення та окупації української території", - заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд в спільній заяві після зустрічі з Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

"Рішуча підтримка суверенітету України Канадою і збереження її території співпадають з позицією США і ми багато, багато разів обговорювали те, яким чином досягти прогресу в переговорах з питання України і допомогти в відновленні повноцінного суверенітету перед лицем російської агресії", - наголосив Тіллерсон у своїй частині спільної заяви.

Зустріч була особливо корисною з огляду на те, що вона відбулась напередодні її візиту до України, зауважила головний дипломат Канади.

Тіллерсон також відзначив, що Канада та США мають одне з найміцніших, потужніших та надійних партнерств в сфері безпеки.

"Ми високо цінуємо значний внесок Канади до поразки ІДІЛ, її військову та гуманітарну допомогу для потреб регіону, який вже деякий час перебуває в стані конфлікту.

Наші країни стоять пліч-о-пліч в НАТО, де ми вітаємо рішення Канади надіслати військових і провадити керівництво батальйоном в Латвії, що наголошує на відданості Канади зміцненню альянсів в Європі та НАТО", - заявив Тіллерсон.

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