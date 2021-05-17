Виклики для адміністрації Байдена - безробіття та зростання цін - порівнюють із 1970-ми

Високе безробіття, зростання цін і черги на заправках минулого тижня (після атаки хакерів-вимагачів на оператора трубопроводів Colonial Pipelines - прим. ГА) викликали неприємні спогади у тих американців, які пам'ятають 1970-ті роки, пише Reuters.

Ці фактори підривають довіру споживачів, підсилюють побоювання щодо інфляції у США і дають республіканцям аргументи проти президента Байдена та його амбітних планів відновлення економіки за допомогою трильйонних витрат.

"Джо Байден це новий Джиммі Картер: стагфляція; вищі податки; підвищення цін на пальне. 2021 зустрівся із 1979", - твітує конгресмен-республіканець Джим Джордан.

Як показали 1970-ті у США, високий рівень безробіття і зростання цін, зафіксовані в США в квітні, можуть стати потужним політичним чинником. Тоді республіканці сформували з цих двох показників «індекс нещастя», щоб атакувати президента-демократа Картера. Після 75-процентного рейтингу схвалення Картер зазнав нищівної поразки на виборах 1980 року.

Поки Байден як і раніше користується потужною підтримкою, а американські фондові ринки знаходяться поблизу рекордних максимумів.

Порівняння Байдена із Картером викликають різні реакції.

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що відмінність між Байденом та Картером полягає у тому, що останній не зміг впоратись із кризами, натомість перший сам їх створює.

"Це образа для Джиммі Картера називати Джо Байдена Джиммі Картером 2.0. Джо Байден значно гірший а пройшло лише 120 днів", - твітує син Трампа, Трамп-молодший.

"Президента Джиммі Картера люблять та поважають мільйони, він безкорисно працює для людства і отримав Нобелівську мремію миру. Не думаю, що називаючи президента Байдена "Джиммі Картером 2.0." Трамп-молодший його ображає, - твітує американський політичний коментатор Маджид Паделлан.

На думку Білого дому, в процесі виходу США з пандемії сюрпризи неминучі.

«Потрібно пам'ятати, що економіка не зцілиться миттєво, - заявила глава Консультативної економічної ради Білого дому Сесілія Раус. - Потрібно декілька тижнів, щоб люди отримали повний імунітет в результаті вакцинації, і ще більше часу, щоб люди, які залишилися без роботи в результаті пандемії, знайшли її».

ФРС також вважає, що інфляція знизиться сама по собі, не дивлячись на те, що компанії будуть набирати більше працівників, американці почнуть більше подорожувати, а ФРС збереже рівень антикризової підтримки.

Білий дім не назвав терміни вирівнювання економіки, але там розраховують, що слабкі дані квітневого звіту про зайнятість не повторяться.

«Тренди будуть позитивними», - заявив Reuters високопоставлений співробітник Білого дому.

За його словами, в Білому домі вважають, що ФРС зможе впоратися з майбутніми викликами.

Тим часом республіканці, розколоті непідтвердженими заявами екс-президента Дональда Трампа про те, що у нього вкрали перемогу на минулорічних виборах, хочуть скористатися моментом і вибити основу економічних планів Байдена, а саме підвищення податків на багатих і компанії.

«Ви не знайдете жодного республіканця, який підтримає підвищення податків. Думаю це найгірше, що можна зробити в цій економічній ситуації», - заявив лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті.

Торгова палата США, потужне корпоративне лобі, наполягає на скасуванні спеціальних виплат по безробіттю, які були наріжним каменем передвиборчої кампанії Байдена. Більше десятка губернаторів вирішили згорнути їх достроково.

Деякі попередні дані вказують на те, що травневий звіт по зайнятості також може виявитися слабким.

Адміністрація Байдена, працівники та деякі економісти заявляють, що компанії повинні підвищувати зарплати, якщо вони відчувають труднощі з наймом нових людей, і деякі, наприклад McDonald's, наслідували цей приклад.

У роки президентства Картера в країні щомісячно створювалося в середньому 215 тисяч робочих місць. Проте, безробіття зростало, бо через демографічні тренди, на ринок праці виходило багато нових працівників. Крім того, багато жінок вперше починали роботу поза домом.

Байден зіткнувся з абсолютно іншою проблемою: через смертоносну пандемію багато працівників опинилися в скрутному становищі, і поки живуть за рахунок накопичених заощаджень і виплат з безробіття.

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