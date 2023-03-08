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- Голос Америки
Джо Байден подякував жінкам Афганістану, Ірану та України за відстоювання прав людини і основних свобод
Президент США Джо Байден з нагоди Міжнародного жіночого дня заявив, що 8 березня світ вшановує “істину, якою ми живемо щодня”, а саме той факт, що жінки та дівчата є незамінними для успіху та прогресу у кожній сфері суспільного життя. Байден особливо відзначив у цій заяві боротьбу жінок Ірану та України, а також згадав про придушення прав жінок і дівчат у Афганістані.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що рівні права та гідність жінок є пріоритетом зовнішньої політики Сполучених Штатів. Він також повідомив, що, відповідно до заснованої у 2007 році нагороди, США вшанували понад 180 жінок у 80 країнах, "які продемонстрували виняткову мужність, силу та лідерство, щоб здійснити позитивні зміни у своїх громадах, часто з великим особистим ризиком і жертвами".
Як повідомляв Голос Америки, чимало українських жінок залишаються у російському полоні, загинули на фронті, українські волонтерки в Україні та довкола світу провадять активну роботу на допомогу армії та країні загалом. До створення спеціального механізму для звільнення українських цивільних, чимало з яких жінки, у США закликають колишні бранки - бойова медикиня Анна Олсен і волонтерка Людмила Гусейнова.
“В умовах жорстокого та несправедливого вторгнення Росії в Україну, включно з використанням зґвалтувань як зброї війни, ми бачимо незліченні історії про жінок, які відважно борються за права людини та основні свободи всіх українців”, - сказав Джо Байден у своєму зверненні з нагоди Міжнародного жіночого дня.Байден наголосив, що в Афганістані Талібан забороняє жінкам і дівчатам відвідувати школу та працевлаштовуватися, а в Ірані “режим жорстоко придушує голоси жінок, які мужньо відстоюють свою свободу”. Сполучені Штати підтримують жінок і дівчат у всьому світі у важливій роботі із захисту та просування прав людини - наголосив президент Сполучених Штатів.
За його словами, розширення можливостей для жінок і дівчат зміцнює безпеку, стабільність і процвітання для всіх. “І ми знаємо, що не зможемо вирішити жодну з великих глобальних проблем нашого часу, якщо залишимо осторонь половину населення, - сказав Байден. - Тож сьогодні, відзначаючи досягнення і внесок жінок і дівчат у всьому світі, ми також знову підтверджуємо нашу відданість забезпеченню того, щоб усі люди могли повністю розкрити свій потенціал”.
Незважаючи на десятиліття прогресу, каже Байден, у надто багатьох місцях по всьому світу права жінок і дівчат все ще зазнають утисків, що стримує цілі громади. Президент наголосив, що очолювана ним адміністрація працює з відданими партнерами та місцевими громадами в усіх куточках світу, щоб розширити економічну безпеку для жінок і дівчат, захистити доступ до медичної допомоги, включно з репродуктивним здоров’ям, захистити участь жінок у політичному житті, а також сприяти повній участі жінок і дівчат у всіх сферах суспільства.
У заяві президента згадано і таку ініціативу, як Партнерство для глобальної інфраструктури та інвестицій, що підтримує інфраструктуру економіки в країнах із низьким і середнім рівнем доходу. “Ми також подвоїли наше зобов’язання щодо усунення гендерного насильства, де б воно не відбувалося, сприяння притягненню до відповідальності за пов'язане із [воєнними] конфліктами сексуальне насильство”, - сказав Байден.У Сполучених Штатах, за словами президента, вкладено значні інвестиції, щоб дати підтримати сім’ї та можливість жінок працювати. Це включає підписання закону про захист на робочому місці для вагітних і годуючих жінок у США.
“Торік я особливо пишався тим, що підписав закон, який посилює закон про насильство щодо жінок (VAWA), а також збільшує фінансування VAWA до 700 мільйонів доларів, що є найвищим рівнем фінансування в історії. Цей важливий закон розширить доступ до послуг, правосуддя та лікування. Продовжуючи працювати над реалізацією нашої першої в історії Національної стратегії щодо гендерної рівності та рівності, ми зосереджені на підвищенні прав жінок і дівчат у кожному аспекті нашої зовнішньої та внутрішньої політики. Це визначальна риса того, ким ми є як нація, і цінностей, які ми сповідуємо як американці. Тож давайте продовжуватимемо прагнути до майбутнього, де жінки матимуть рівне місце за столом, рівний голос у формуванні рішень і рівну можливість робити повний внесок у розвиток своїх націй”, - сказав Джо Байден.
Як повідомляв Голос Америки, цього ж дня до жінок та дівчат України звернулася і адміністраторка Агентства міжнародного розвитку США Саманта Пауер. “Ви вражаєте нас усіх своєю сміливістю, стійкістю та своїм внеском у захист того, що вам і нам дороге”, - каже Пауер.
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- Голос Америки
Гутерріш і Зеленський закликали до продовження Чорноморської зернової угоди
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві закликали до продовження Чорноморської зернової угоди.
Гутерріш нагадав про незмінну позицію Організації Об'єднаних Націй: "вторгнення Росії в Україну є порушенням Статуту ООН і міжнародного права, суверенітет, незалежність, соборність і територіальна цілісність України мають бути забезпечені в межах її міжнародно визнаних кордонів". За словами генсека організації, "кінцева мета так само ясна: справедливий мир, заснований на Статуті ООН, міжнародному праві та нещодавній резолюції Генеральної Асамблеї, що відзначає рік початку війни".
Генсек ООН відзначив важливість Чорноморської зернової угоди для "зниження глобальної вартості продовольства" та "допомозі людям, які також платять високу ціну за цю війну, особливо в країнах, що розвиваються". "Експорт українських, як і російських, харчових продуктів та добрив має важливе значення для глобальної продовольчої безпеки та цін на харчі", - сказав він.
Зеленський нагадав, що це третій візит Гутерріша в Україну від початку повномасштабної війни Росії, і відзначив, що "дуже важливо, що саме в Києві ми говоримо про те, як повернути мир і міжнародну безпеку, повну силу Статуту ООН – тим нормам, які однаково важливі для всіх народів на землі".
У Telegram Зеленський написав, що "саме зараз і саме Україна – на передовій не просто боротьби, а реальної війни за всі ті принципи, на яких ґрунтується міжнародне життя. Саме зараз і саме Україна захищає цілі та принципи Статуту ООН. А отже, саме зараз і саме в Україні вирішується, яким буде майбутнє ООН та якою буде глобальна роль Організації Об'єднаних Націй".
"Ми сьогодні зацікавлені, щоб не було голоду у світі, і наша спільна політика про те, щоб продовжити коридор Зернової ініціативи. Так само порушувати питання щодо пролонгації цієї ініціативи, деталі, як ми можемо ще допомагати світу й розширити цю ініціативу. Не вистачило часу, зараз на загальному колі обговоримо питання депортації дітей. Це дійсно гаряче питання. Я хотів би, аби деталі цього питання пояснила наша сторона", – цитує Зеленського Радіо Свобода. Президент також зазначив, що сторони обговорили останні кроки щодо обміну полоненими.
Чорноморська зернова угода за посередництва ООН та Туреччини із липня дозволяє для експорту українського продовольства через заблоковані Росією чорноморські порти, термін її дії стікає 18 березня.
Напередодні агенція Reuters із посиланням на джерело в українському уряді повідомила, що Україна почала двосторонні онлайн-переговори щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи з міжнародними партнерами, але не з Росією. "Ситуація з переговорами досить складна. Зараз багато залежить не від нас, а від партнерів", - сказало джерело Reuters на умовах анонімності.
5 березня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара "наполегливо працює над безперешкодною реалізацією та подальшим продовженням чорноморської зернової угоди". На зустрічі країн Групи двадцяти в Індії державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Росію продовжити дію Чорноморської угоди.
Російські державні видання пишуть, що Кремль намагається отримати від західних країн гарантії щодо безперешкодного експорту російського аміаку, а у відповідь забезпечити роботу Чорноморської зернової ініціативи. Також днями Росія заявила, що погодиться продовжити угоду, лише якщо будуть враховані інтереси її власних сільгоспвиробників, хоча домовленість не мала на меті сприяти російському експорту зерна, а Росія продовжує експортувати великі обсяги зерна та іншої сільськогосподарської продукції поза угодою.
У статті використано матеріали Reuters
«Фабрика Повидла» у Львові: історія арт-центру під час війни. Відео
У Львові, куди у різний період війни приїхали митці з регіонів, охоплених бойовими діями, для них відкрив свої двері найбільший на заході країни центр сучасного мистецтва. Попри те, що його будівництво досі триває, арт-центр став прихистком для культури в епоху війни.
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“Ми ніколи не погодимось з цією загрозою європейській безпеці” - Урсула фон дер Ляєн про агресію Путіна
“Важкі часи виявляють справжніх друзів”, - з таким зверненням виступила у парламенті Канади президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, через війну росіян, яку вона називає “викликом демократії”, зв’язки між Канадою та Європою лише зміцнилися.
“Путін відмовляється визнавати свободу (українців - ред.) і їхню незалежність. І з цим ми просто не можемо змиритися. - зазначила у промові у вівторок президентка Європейської комісії. - Ми ніколи не погодимося з цією загрозою європейській безпеці та самій основі нашої міжнародної спільноти. Я знаю, що зобов’язання Канади такі ж непохитні, як і наші”.
Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС планує до кінця року навчити принаймні 30 тисяч українських військових.
“Ми продовжимо підтримувати Україну у ці темні часи, до української перемоги. З обох боків ми посилюємо нашу підтримку Україні, зокрема і військову, адже українці мають усю необхідну мужність і дух, але їм потрібна зброя. Європейський Союз вже надав військового обладнання на 12 мільярдів євро. Паралельно, ми будемо продовжувати тренувати українських військових, як це робите ви ще з 2015-ого року. І координація між канадською та європейською місією військової допомоги для України – чудова. З європейського боку наша мета - навчити 30 тисяч українських військовослужбовців до кінця року”, - зазначила президентка Єврокомісії.
Вона віддала належне уряду Канаду за те, що він робить “більше ніж належне” і “виходить далеко за межі необхідного” для підтримки України, “порівняно з іншими”.
Зокрема, президентка Єврокомісії зазначила, що канадська програма Operation Unifier із тренувань українських військових, яку заснували ще у 2015 році, допомогла українцям ефективно чинити опір російським військам з самого початку вторгнення росіян.
Операція UNIFIER – це військова місія Збройних сил Канади з навчання та розбудови потенціалу Збройних Сил України. Програму запустили у 2015 році на прохання українського уряду. Після повномасштабного вторгнення в Україну цю програму розширили, а її мандат продовжили до березня 2025 року.
Під час промови у канадському парламенті фон дер Ляєн кілька разів викликала овації. Перед її виступом прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав фон дер Ляєн “палкою прихильницею України”.
«Ви лідерка, яка надихає, яка відіграла центральну роль в активізації підтримки України та її народу», — сказав Трюдо.
Після Канади Урсула фон дер Ляєн відвідує Сполучені Штати Америки. Як повідомляють американські ЗМІ, вона прибула до Вашингтона у середу, а у п'ятницю планує зустрітися у Білому домі із президентом США Джо Байденом.
“Війна впритул.” Для іноземців проводять віртуальні екскурсії місцями злочинів росіян за технологією мап Google
Від початку повномасштабної війни компанія Google закрила можливість оновлювати фотогалерею українських вулиць на своїх картах. Додавати нові зображення до функції Google-maps “Перегляд вулиці” на мапах України не доволяють через “чутливість контенту.” Про це Українській службі Голосу Америки розповів перший сертифікований фотограф Google в Україні Микола Омельченко. На запит Голосу Америки до Google із проханням прокоментувати це повідомлення, в компанії поки не відповіли. Після тимчасової заборони розміщувати свої кадри на картах Google, Микола Омельченко та команда однодумців, за підтримки Агенції США з міжнародного розвитку USAID, створили проект “Війна впритул” (“War Up Close”), у якому показали українські вулиці до та після російських злочинів. Одягнувши спеціальні окуляри віртуальної реальності, глядачі з усього світу можуть “прогулятися” Україною після повномасштабного нападу Росії, та порівняти з тим, як усе виглядало до війни. Візуальний проект “Війна впритул” 23 лютого представили у Вашингтоні, а тепер він експонується в містах Європи. Про реакцію іноземців і те, як під час зйомок команда фотографів допомагала українським рятувальникам, Голосу Америки розповів керівник проекту “Війна впритул” Микола Омельченко.
Ірина Шинкаренко, Голос Америки: В рамках проекту “Війна впритул” ви показуєте українські вулиці після нападу росіян. Чим ці зображення відрізняються від картинок, які іноземці бачать по телебаченню та в інтернеті?
Микола Омельченко, керівник проекту “Війна впритул”: Звичайне фото чи відео з камери показує лише один ракурс, люди не бачать, що відбувається навколо. А відео 360 дає змогу побачити все навкруги. Це дозволяє зануритись в атмосферу, і відчути, що руйнування всюди, що війна скрізь.
Люди можуть "пройтися" вулицями Ірпеня, Бучі, побачити як було і як стало.
Завдяки нашому проекту, люди можуть "пройтися" вулицями Ірпеня, Бучі, побачити як було і як стало. Подивитися панорами руйнацій із висоти пташиного польоту, а також відчути себе прямо у квартирах зруйнованих будинків у Харкові або Чернігові.
Наше завдання, по-перше, показати, що все це більш масштабно, ніж показують по телебаченню, трагічніше. По-друге, Street View не можна заперечити, бо якщо фотографії можна сфабрикувати чи взяти з іншої локації, то в системі "Перегляд вулиці" ви знаєте локацію, всі наші фото мають GPS-координати і вони незмінні.
Ми взяли з Google-maps картинку, як Україна виглядала раніше, і за технологією Google зняли на свою техніку те ж саме відео, яке знімав би Google, якби був на місці. Ми дали змогу порівняти на цих відео: як було і як стало тепер.
Google свої оновлені карти знімав востаннє в Україні у 2015 році, тому інформація, яку ми беремо, - за 2015 рік. Наразі Google не дозволяє оновлювати карти, він закрив мапи для України і не можна нічого додати або змінити на Google-картах. Тож коли Google закрив це для публічного доступу, ми вирішили створити свій хостинг, свій проект, який показуємо по всьому світу.
І.Ш.: Чому, на вашу думку, Google закрив можливість оновлювати фото українських вулиць на своїх картах?
М.О.: Тому що триває війна і з її початком на прохання держави Україна всі карти були закриті. Зараз ми спілкуємося з офісом Google, щоб оновити дані. Коли Google побачив наші перші панорами, які ми почали публікувати ще до того, як карти закрили, вони сказали, що кадри містять дуже багато насилля, тож юридичний департамент Google не може це пропустити.
І.Ш.: Як ви створювали зображення для свого проекту?
М.О.: Як тільки росіян вибили з Київської області, наступного ж дня ми змогли потрапити в ті міста: Ірпінь, Бучу, Бородянку, Гостомель, поїхали в деякі райони Києва. Річ у тім, що відео і фотофіксація в Україні наразі також заборонена. Тому ми отримали дозволи через Міністерство внутрішніх справ і їхній супровід, адже ми самі не проїхали б через блокпости, а завдяки супроводу ми могли приїхати туди, куди не пускали цивільних. Пізніше ми поїхали в Чернігів, потім - на Харківщину. В Ізюмі теж побували після деокупації. Знімали ми на різні камери, з повітря використовували дрони Mavic, а всередині приміщень - цифрову камеру. Потім зйомки оброблялися. На одне місто ми витрачали день-два, а обробка кадрів займала близько тижня - двох.
І.Ш.: Чи багато небезпечних моментів було під час зйомок?
Ми розуміли, що це може бути вхід в один бік.
М.О.: У Харкові було найнебезпечніше, навіть не під час прильотів, а коли ми заходили до приміщень, які були майже повністю зруйновані та могли завалитися в будь-який момент. Ми розуміли, що це може бути вхід в один бік. Наприклад, у районі Салтівка ми зайшли в напівзруйнований будинок, у якому всередині були потрощені та вигорілі квартири, ми все це зняли зсередини, і щойно повернулися до готелю, як нам зателефонували з супроводу і повідомили, що в той же будинок був ще один приліт і він уже повністю обвалився.
І.Ш.: Як ви обирали локації для зйомок?
М.О.: Найбільші руйнації нам підказували в МВС, а Міністерство культури та інформполітики допомагало висвітлювати об'єкти культурної спадщини. Наприклад, під Харковом ми заїхали в село Сковородинівка, де був Музей Григорія Сковороди. В цьому селі лише цей музей зазнав уражень, по жодній іншій будівлі прильотів не було.
А от коли ми їхали на Київщину після звільнення, то думали, що найбільше руйнувань буде в Бучі, про яку дуже багато говорили, але там було більше людських втрат. А от Ірпінь, Бородянка і Гостомель в плані руйнувань - це дуже страшно. І, наприклад, у селі Андріївка, яке по дорозі між Житомирською трасою і Макаровом, взагалі всі будівлі були пошкоджені, не було жодної вцілілої споруди. Ми приїхали в Андріївку, коли село ще було заміноване, тож нам дозволили знімати лише з авто на відео 360 і показати саму вулицю.
І.Ш.: Ви не показуєте поранених і загиблих людей у своєму проекті. Чому демонструєте тільки будівлі?
М.О.: Ми визначили це умовою проекту, бо розуміли, що наше відео буде відкритим для загального доступу, тобто його будуть дивитися не тільки дорослі. Фотографії з жертвами в нас є, ми робили їх, але не публікували ніде.
І.Ш.: Ви вже показали проект “Війна впритул” у Вашингтоні, Берліні, Парижі та Варшаві. Які враження були в людей за кордоном від побачених кадрів?
М.О.: Якщо у Варшаві у нас було близько 400 відвідувачів, то в Беріні - понад 2,5 тисяч, цікавість там була дуже великою. Але якщо в Берліні було більше німців, то у Варшаві були гості з інших держав: від Китаю до Куби, тобто весь світ подивився.
Більше 400 відвідувачів прийшли у Вашингтоні і така ж кількість у Парижі. Кожна людина, яка знімала окуляри, казала: “Ми не розуміли, що все так масштабно.” У США жінка сказала, що не очікувала побачити такі руйнування. Багато людей знімали окуляри зі сльозами на очах. Люди плакали, багато з них не змогли додивитися відео до кінця. В Берліні до нас підійшла дівчина, переселенка з України, вона, не додивившись відео, розплакалася. Розповіла, що побачила на відео свою квартиру, якої вже немає. Ми бачили декілька росіян, які прийшли з саркастичним настроєм, але, переглянувши відео, опустили очі і пішли геть, не сказавши ні слова.
Декілька росіян прийшли з саркастичним настроєм, але, переглянувши відео, опустили очі і пішли геть, не сказавши ні слова.
І.Ш.: Розкажіть про співпрацю під час зйомок із рятувальниками ДСНС України.
М.О.: У Київській області ми були першими, хто приїхав на звільнені від росіян локації, цивільних ще не пускали, тож ми разом із рятувальниками, використовуючи дрони, запускали їх і дивилися, чи є живі люди під завалами, і чи є загиблі у квартирах, також за допомогою дронів дивилися, чи заміновані будівлі. Потім ми навчили співробітників ДСНС користуванню камерами 360. Їхнє завдання - відразу після прильотів зафіксувати руйнування, і це значно легше робити завдяки камерам 360. З їхньою допомогою за один клік ви побачите все, що відбулося навколо, також GPS координати, які є на матеріалах, допоможуть внести їх у спеціальну систему для слідчих. Зараз усі ці руйнування документуються і створюється єдиний реєстр для відшкодування. Ви ж знаєте українців: у нас сьогодні бахнуло, завтра ми позамітали, поставили вікна, і вже сліду немає.
І.Ш.: Чи сильно змінилися вулиці, відзняті для проекту, з моменту завершення зйомок, коли ви бачили їх зруйнованими?
М.О.: Київ уже майже весь відновився, особливо там, де жили люди. Скажімо, будівля на вулиці Лобановського, в яку в перші дні прилетіла ракета, уже відбудована, так само повністю відновили спалені раніше будинки в Оболонському і Святошинському районах. У нас був випадок, коли ми приїхали на Київщину в село Зарічне, і один місцевий мешканець сказав: “Зніміть, як у мене все побило після прильоту!” Ми поїхали до його будинку, а там уже поставлені вікна. Ми поцікавилися, а що ж знімати? На що чоловік відповів: “Я ж ще стіну не доробив!” А показати там для проекту уже нема чого, бо будинок виглядав як новий. Тобто люди дуже швидко відбудовуються. Тож ми фіксували руйнування майже миттєво після прильотів. Потім ми знімемо продовження, і покажемо, як усе відбудувалося після війни.
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