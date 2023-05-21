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Світ

Джо Байден – прес-конференція на саміті G7. Наживо з перекладом українською

  • Голос Америки

Прес-конференція президента США Джо Байдена за підсумками саміту лідерів країн «Групи семи» в Хіросімі. Дивіться трансляцію Голосу Америки наживо з перекладом українською. Початок трансляції: неділя, 21 травня, 12:15 за Києвом (5:15 за Вашингтоном).

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