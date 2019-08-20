Новим послом США у Росії планують призначити заступника голови Держдепу

Дональд Трамп планує призначити новим послом США у Росії Джона Саллівана, який зараз є заступником держсекретаря Майка Помпео. Про це повідомили у New York Times із посиланням на свої джерела. Пізніше у Білому домі інформацію підтвердили і іншим журналістам.

Очікується, що Салліван замінить чинного посла Джона Гансмана, який написав заявку про відставку, 3 жовтня цього року.

“Цікаво. Люди говорять про Саллівана хороші речі”, - написав у своєму твіттері шеф-редактор видання Politico Блейк Гаунсхелл.

"Джон Салліван користується великою поваго і міг би бути чудовим вибором для заміни посла США у Росії", - сказав Трамп в Овальному кабінеті. Він "дуже подобається" Помпео", - пише кореспондентка Bloomberg при Білому домі Дженніфер Джейкобс.

​Водночас, New York Times зазначає, що Джон Салліван, "який раніше був юристом в інших урядових відомствах, займе посаду, маючи обмежений дипломатичний досвід роботи з Москвою".

Джона Саллівана призначили на посаду заступника держсекретаря США в 2017 році. Перед цим він працював у юридичній фірмі Mayer Brown LLP, а до цього - юристом в урядових відомствах США.

Нагадаємо, що у своїй заяві про відставку посол Гантсман дав декілька порад своєму натсупнику, зазначивши, що “далі США мають приветси Росію до відповідальності, коли її поведінка загрожує нам чи нашим союзникам”. Гантсман був на посаді з жовтня 2017 року.

Дивіться також: Як торговельна війна США з Китаєм впливає на американську економіку