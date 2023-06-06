США зробили все можливе, щоб підготувати українців до контрнаступу - Кірбі

Координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував надання Україні додаткових систем Patriot, навчання українських пілотів на винищувачах F-16, а також готовність українців до контрнаступу.

Надання Україні винищувачів F-16 - одна з тем під час перемовин між президентом США Джо Байденом та прем’єр-міністеркою Данії, Метте Фредеріксен, під час її візиту до Вашингтона, сказав Кірбі.

Водночас Кірбі відмовився коментувати ймовірний початок українського контрнаступу, але зауважив, що на думку Білого Дому, США надали українцям усе необхідне для початку операції.

"Я не буду говорити за українських військових. Це мають коментувати вони, - сказав Кірбі про контрнаступ і додав, - що я можу коментувати - так це те, як важко ми працюємо, щоб переконатись що вони готові. Незалежно від того, чи почнеться контрнаступ зараз, чи незабаром, чи коли вони самі вирішать, - президент переконаний, що ми зробили все можливе протягом останніх 6,8 місяців або більше, щоб вони (українці- ред.) мали все необхідне обладнання, навчання та можливості для досягнення успіху".

Посадовець також відмовився коментувати чи планують США надавати Києву додаткові системи Patriot. Але зауважив, що ППО знаходиться в пріоритетах серед переліку оборонного озброєння, яке надається.

"Ми вже багато-багато місяців віддаємо пріоритет протиповітряній обороні. І в нашому останньому пакеті минулого тижня, були додаткові ракети-перехоплювачі… Щодо систем Patriot, то їх небагато, ані у нас на складах, ані ні на складах країн, які їх придбали. Але знову ж таки, я не буду коментувати наперед. Ми знаємо, що протиповітряна оборона є пріоритетом, і ми знаємо, наскільки добре системи Patriot показали себе в Україні", - відповів Кірбі.

Джона Кірбі також попросили прокоментувати заяву Зеленського для Wall Street Journal, що "домінування Росії в небі над зоною бойових дій означатиме, що багато українських військових загинуть в процесі контрнаступу". Посадовець заявив, що він не вправі коментувати потенційні втрати українців, і вкотре підкреслив, що Білий Дім зробив усе можливе для підготовки до контрнаступу.

"Я не вважаю, що було б доцільно, щоб ми коментували оцінки українських військових щодо того, які втрати вони можуть понести….ми зробили все можливе, щоб підготувати їх. І це стосується не лише конкретного озброєння, а й навчання та способів їхнього використання. І що навіть важливіше, як інтегрувати ці можливості на полі бою, у те, що ми називаємо маневрами різного типу зброї. Що, на думку українців, є необхідним для успішної наземної, контрнаступальної операції", - вважає Кірбі.