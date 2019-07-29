Знайомтесь, Джо Реткліфф: що відомо про наступного керівника розвідки США

Президент Дональд Трамп підтвердив, що вирішив змінити директора національної розвідки США. Попередній директор Ден Коутс піде у відставку 15 серпня. Він часто розходився у поглядах з президентом Трампом щодо загроз з боку Росії, Північної Кореї, а також у питанні ядерної угоди з Іраном. Замість Коутса на цю посаду Президент вже запропонував призначити конгресмена-республіканця Джона Реткліффа.

“Колишній прокурор, Джон очолить і надихне на велич країну, яку він любить”, - так Дональд Трамп представив Джона Реткліффа у своєму твіттері. Сам Раткліфф родом з Техасу. Він професійний юрист, до цього працював у прокуратурі штату, а також був мером техаського містечка Хіт з населенням 7 тисяч людей.

У 2015 році Джон Реткліфф став конгресменом у Палаті представників. Він один із найпалкіших захисників політики президента Трампа у Конгресі. Востаннє він привернув до себе увагу 24 липня, під час свідчень спецпрокурора Роберта Мюллера в Конгресі щодо втручання Росії у президентські вибори в 2016. Проягом слухань Джон Реткліфф активно атакував Мюллера гострими запитаннями й звинуватив спецпрокурора в тому, що той озвучує висновки, підтвердження яким розслідування не знайшло.

Джон Реткліфф не має досвіду роботи у розвідці чи спецслужбах. Через це рішення про його призначення критикують представники Демократичної партії. На їхній погляд, Трамп призначив Реткліффа на посаду передусім через його лояльність. Зокрема, про це у своєму твітеррі пише сенатор від штату Нью-Йорк Чак Шуммер.

“Зрозуміло, що конгресмен Реткліфф був обраний тому, що виявляв сліпу відданість Дональду Трампу зі своїм демагогічним допитом Мюллера. Якщо республіканці в Сенаті посядять такого упередженого гравця на посаду, що вимагає досвіду розвідки та політичної безсторонності, це буде великою помилкою”.

Директор національної розвідки очолює 16 розвідувальних служб США. Він виконує обов'язки радника президента, Ради національної безпеки та Ради внутрішньої безпеки з питань розвідки. Крім цього, саме він готує щоденний ранковий звіт розвідки для президента США.