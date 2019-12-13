Переможець виборів Джонсон каже, що Брекзит тепер вже точно буде до 31 січня

Прем'єр-міністр Борис Джонсон привів Консервативну партію, яку він очолює, до переконливої перемоги на парламентських виборах, обіцяючи нарешті завершити процес виходу країни з ЄС.

Консерватори отримали 364 парламентські місця з 650, а отже - право формувати новий уряд і матимуть достатню кількість депутатів для затвердження своїх рішень.

Ми завершимо Брекзит вчасно - до 31 січня і без жодних “якщо”, “але”, чи “можливо”...

Тепер очікують, що парламент швидко схвалить потрібні постанови, і Брекзит стане фактом вже до кінця цього року.

Головним гаслом виборчої кампанії Бориса Джонсона було зобов’язання “завершити Брекзит”.

“Ми завершимо Брекзит вчасно - до 31 січня і без жодних “якщо”, “але”, чи “можливо”... Вийдемо з Європейського Союзу цілим Сполученим Королівством, повернемо контроль над своїми законами, кордонами, грошима, торгівлею, імміграційною системою, виконавши демократичний мандат народу”, - заявив Борис Джонсон, радіючи результатам виборів.

Але затвердження виходу з ЄС до кінця року не означатиме закінчення розлучення Великої Британії з Європейським Союзом, а лише завершення першого важливого етапу у процесі, який перейде на стадію переговорів про умови торгівлі та інших зв'язків Лондона з Брюсселем.

Борис Джонсон може мати мандат вивести Англію з Європейського Союзу. Він однозначно не має мандату виводити Шотландію...

План передбачає, що наступним етапом Брекзиту буде перехідний період, який триватиме рік, або більше, упродовж якого більшість чинних зв’язків Британії з ЄС будуть зберігатися у попередньому вигляді.

Британські виборці завдали нищівної поразки найбільшій опозиційній Лейбористській партії, відкинувши двояку позицію лейбористів щодо членства країни в ЄС.

Лейбористський лідер Джеремі Корбин, який відмовлявся казати, чи він “за”, чи “проти” Брекзиту і пропонував проводити з цього питання ще один референдум, визнав, що буде вимушений піти з посади керівника партії.

Результати цих виборів посилили побоювання за цілісність Великої Британії з огляду на зміцнення позицій Шотландської національної партії, яка виступає за незалежність Шотландії і за членство у Євросоюзі.

“Борис Джонсон може мати мандат вивести Англію з Європейського Союзу. Він однозначно не має мандату виводити Шотландію з Європейського Союзу”, - заявила лідер Шотландської національної партії Нікола Стерджен.

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