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Переможець виборів Джонсон каже, що Брекзит тепер вже точно буде до 31 січня

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон виступає у Лондоні після оголошення результатів виборів. 13 грудня 2019 р.

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Прем'єр-міністр Борис Джонсон привів Консервативну партію, яку він очолює, до переконливої перемоги на парламентських виборах, обіцяючи нарешті завершити процес виходу країни з ЄС.

Консерватори отримали 364 парламентські місця з 650, а отже - право формувати новий уряд і матимуть достатню кількість депутатів для затвердження своїх рішень.

Ми завершимо Брекзит вчасно - до 31 січня і без жодних “якщо”, “але”, чи “можливо”...
Борис Джонсон

Тепер очікують, що парламент швидко схвалить потрібні постанови, і Брекзит стане фактом вже до кінця цього року.

Головним гаслом виборчої кампанії Бориса Джонсона було зобов’язання “завершити Брекзит”.

“Ми завершимо Брекзит вчасно - до 31 січня і без жодних “якщо”, “але”, чи “можливо”... Вийдемо з Європейського Союзу цілим Сполученим Королівством, повернемо контроль над своїми законами, кордонами, грошима, торгівлею, імміграційною системою, виконавши демократичний мандат народу”, - заявив Борис Джонсон, радіючи результатам виборів.

Але затвердження виходу з ЄС до кінця року не означатиме закінчення розлучення Великої Британії з Європейським Союзом, а лише завершення першого важливого етапу у процесі, який перейде на стадію переговорів про умови торгівлі та інших зв'язків Лондона з Брюсселем.

Борис Джонсон може мати мандат вивести Англію з Європейського Союзу. Він однозначно не має мандату виводити Шотландію...
Нікола Стерджен

План передбачає, що наступним етапом Брекзиту буде перехідний період, який триватиме рік, або більше, упродовж якого більшість чинних зв’язків Британії з ЄС будуть зберігатися у попередньому вигляді.

Британські виборці завдали нищівної поразки найбільшій опозиційній Лейбористській партії, відкинувши двояку позицію лейбористів щодо членства країни в ЄС.

Лейбористський лідер Джеремі Корбин, який відмовлявся казати, чи він “за”, чи “проти” Брекзиту і пропонував проводити з цього питання ще один референдум, визнав, що буде вимушений піти з посади керівника партії.

Результати цих виборів посилили побоювання за цілісність Великої Британії з огляду на зміцнення позицій Шотландської національної партії, яка виступає за незалежність Шотландії і за членство у Євросоюзі.

“Борис Джонсон може мати мандат вивести Англію з Європейського Союзу. Він однозначно не має мандату виводити Шотландію з Європейського Союзу”, - заявила лідер Шотландської національної партії Нікола Стерджен.

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