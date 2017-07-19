Джон Гантсмен - кандидат Трампа на посаду посла в Росії

Протягом кар'єри Гантсмен працював губернатором Юти, служив послом в Сінгапурі і Китаї та балотувався в президенти США





Колишній губернатор штату Юта Джон Гантсмен-молодший працював при адміністраціях чотирьох американських президентів, а тепер п'ята адміністрація хоче запропонувати йому роботу.



У вівторок Білий дім оголосив, що президент Дональд Трамп висуне кандидатуру Гантсмена на посаду посла США в Росії.



Гантсмен народився в березні 1960 року в родині мільярдера Джона Гантсмена-старшого - засновника великого хімічного підприємства.

Він покинув середню школу, щоб грати на клавішних інструментах в рок-групі, але потім повернувся, закінчив школу і пізніше Пенсільванський університет.



Він був мормонським місіонером на Тайвані і добре володіє мандпаринською мовою.



Після університету Гантсмен працював у Білому домі президента Рональда Рейґана, а коли йому ще не виповнилося 35 років, президент Джордж Буш-старший призначив його послом в Сінгапурі.



Пізніше він служив торговельним представником в уряді Джорджа Буша-молодшого і керував сімейним холдингом Гантсменів.



У 2004 році він висунув свою кандидатуру на посаду губернатора Юти, пообіцявши спростити податковий кодекс штату, розвивати промисловість і реформувати встановлені під впливом мормонів обмеження на торгівлю алкоголем. Він був обраний на цей пост, отримавши 58 відсотків голосів.



У травні 2009 року президент Барак Обама призначив Гантсмена на посаду посла в Китаї.



У 2011 році Гантсмен покинув цей пост, щоб повернутися в США разом зі своєю сім'єю. У 2012 році він намагався здобути номінацію Республіканської партії на президентських виборах..



Спочатку він вважався перспективним кандидатом, але після невтішного третього місця, здобутого ним на республіканських праймеріз в Нью-Гемпширі, Гантсмен вирішив вийти з перегонів.



У січні 2014 року Джон Гантсмен став головою аналітичного центру Atlantic Council.

Кандидатура Гантсмена підлягає затвердженню Сенатом.

Нині послом США в Росії є Джон Теффт, який до середини 2013 року працював на аналогічній посаді в Україні. Послом у Москві Теффт став у серпні 2014 року.

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