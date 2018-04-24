США закликали Росію вивести озброєння і війська із східної України

Державний департамент США закликав Москву ініціювати реальне і міцне перемир'я



Сполучені Штати закликали Росію ініціювати встановлення реального і міцного перемир'я в східній Україні, а також відвести важке озброєння і війська з цього регіону, відповідно до зобов'язань, взятих на себе в рамках Мінських угод.



Офіційний представник Держдепартаменту Гедер Науерт в своїй заяві для преси нагадала, що рік тому в східній Україні загинув американець Джозеф Стоун, який працював парамедиком в Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ.



Його автомобіль наїхав на міну на території, контрольованій проросійськими силами. В результаті інциденту також отримали серйозні поранення двоє колег Стоуна.



«Сполучені Штати знову висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Джозефа Стоуна. Ми високо цінуємо відданість Спеціальної моніторингової місії справі забезпечення миру в Україні при таких складних і небезпечних умовах», - заявила Науерт.



«Загибель Джозефа Стоуна підкреслює, в яких умовах працює місія, включаючи майже щоденні обмеження доступу, загрози і утиски з боку проросійських сил», - йдеться в заяві.



«Сполучені Штати закликають Росію ініціювати встановлення реального і стійкого перемир'я, відвести важке озброєння і війська з України, згідно з положеннями Мінських угод, - підкреслила Науерт. - Ми також ще раз підкреслюємо нашу непохитну підтримку Спеціальної моніторингової місії і закликаємо забезпечити спостерігачам безпечний, повний і безперешкодний доступ по всій зоні конфлікту».

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