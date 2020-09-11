НАСА оголосило, що купить місячний ґрунт у приватної компанії

Американське космічне агентство НАСА оголосило конкурс серед приватних компаній, які б змогли полетіти на Місяць і доставити зразки пилу та ґрунту на Землю.

Адміністратор НАСА Джим Брайденстін повідомив, що НАСА «придбає місячний ґрунт у комерційного постачальника. Настав час для регуляторної ясності в сфері видобутку і торгівлі космічними ресурсами».

«Попит на місячний ґрунт серед науковців дуже великий. Практично весь місячний матеріал, який НАСА має на тепер, було зібрано під час програми «Аполон», - коментує оголошення видання Мічиганського технологічного інституту (МІТ).

Ціна за 50- 500 грамів коливатиметься від 15 000 до 25 000 доларів, тому для компанії основною мотивацією для участі в цій програмі будуть не гроші, а можливість освоїти нову сферу діяльності, зазначають експерти МІТ.

В рамках програми «Артеміда» НАСА планує до 2024 року повернути людину на Місяць, а потім доправити пілотовану місію на Марс.

«Ми використаємо те, що дізнаємось на Місяці та навколо нього, щоб зробити наступний гігантський стрибок - надіслати астронавтів на Марс», - додав Брайденстін.

Програма «Артеміда» також передбачає серію домовленостей щодо використання космічних ресурсів. Правила нагадуватимуть ті, що діють стосовно океанів, зауважував раніше Брайденстін.

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