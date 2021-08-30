США завершують евакуацію з Кабула попри ракетний обстріл аеропорту

Білий дім повідомив, що у понеділок 30 серпня попри ракетний обстріл американські військові не припиняли операції в аеропорту Кабула.

США та союзники зобов’язалися до вівторка 31 серпня закінчити евакуацію іноземців та афганців, які опинилися під загрозою після захоплення столиці Афганістану силами Талібану 15 серпня.

Згідно з офіційними американськими даними за цей час з Кабула літаками вивезено понад 114 тисяч людей.

Агентство Reuters повідомляє, посилаючись на неназваних американських посадовців, що системи протиракетного захисту США у понеділок зранку перехопили принаймні 5 ракет запущених в бік аеропорту.

У заяві Білого дому не сказано, чи обстріл призвів до жертв, натомість там наголошено, що президент Байден «знову підтвердив наказ, щоб командувачі подвоїли зусилля, аби зробити усе можливе для захисту військових».

Ракетний обстріл стався кількома днями по тому, як десятки афганських цивільних і 13 американських солдатів загинули в результаті вибуху влаштованого смертником у натовпі людей біля воріт аеропорту.

Більшість країн - союзників США завершили евакуаційні авіарейси впродовж минулих вихідних, вивівши також своїх військових.

Кількість американських солдатів у Кабулі також поступово зменшується, і повідомляють, що станом на неділю їх там залишалося близько 4000.

Удар американського безпілотника

Військове відомство США заявило, що минулої неділі в результаті удару американського безпілотного літака загинули «два представники ІДІЛ-К» відповідальні за приготування до нападів на аеропорт.

Організацію ІДІЛ-К (Ісламська держава в Афганістані) називають ворогом і Заходу і Талібану.

Американські військові повідомили, що вивчають дані про можливу загибель невинних цивільних в результаті тієї операції.

«Ми знаємо, що в результаті знищення автомобіля відбулися потужні вибухи, які дають підстави вважати, що в ньому було багато вибухових матеріалів, і це могло призвести до додаткових жертв», - заявив представник американського центрального командування, що відповідає за евакуацію.

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