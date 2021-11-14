Син колишнього диктатора Каддафі балотується в президенти Лівії

Син загиблого лівійського диктатора Муаммара Каддафі - Саїф аль-Іслам аль-Каддафі в неділю вперше за останні 10 років з'явився на публіці, щоб зареєструватися кандидатом в президенти країни.

Вибори глави держави у Лівії заплановані на грудень цього року, як спроба припинити роки хаосу після повалення режиму його батька.

На відео, яке оприлюднила виборча комісія, 49-річний Саїф аль-Іслам аль-Каддафі у традиційному коричневому халаті й тюрбані підписує документи у виборчому центрі в місті Себха, що на півдні країни.

Каддафі є одним із найвідоміших - і найбільш суперечливих - кандидатів на пост президента країни. Серед його політичних опонентів - військовий командувач Халіфа Хафтар, прем'єр-міністр Абдулгамід аль-Дбейба і спікер парламенту Агуйла Салех.

Ім’я Каддафі є одним із найвідоміших у Лівії, свого часу син колишнього диктатора відіграв важливу роль у формуванні політики до повстання 2011 року. Тоді за підтримки сил НАТО був знищений режим його сім’ї.

Після цього впродовж десяти років молодший Каддафі практично не з’являвся у публічному просторі.

Нинішні правила виборчої кампанії у Лівії все ще оскаржуються різними конкуруючими політичними силами. То ж офіційне приєднання до президентських перегонів молодшого Каддафі може викликати нові запитання щодо кампанії, де окремі кандидати взагалі вважаються неприйнятними в деяких регіонах.

Президентські вибори призначені на 24 грудня. Вони мають громадську підтримку більшості лівійських фракцій та іноземних держав, втім їх проведення лишається під сумнівом через постійні суперечки щодо деталей проведення голосування.

Велика конференція щодо Лівії, яка відбулась 12 листопада у Парижі, погодилась запровадити санкції на будь-кого, хто зірве або не допустить голосування. Втім за 6 тижнів до виборів досі не визначені правила, як їх проводити і хто має право балотуватись.

Каддафі, швидше всього, проводитиме кампанію на ностальгії за епохою до повстання 2011 року за підтримки НАТО, після якого в країні вже десятиліття як триває хаос і насильство.

Втім багато лівійців досі пам’ятають епоху Каддафі як сувору автократію. Саїфу аль-Ісламу та іншим діячам колишнього режиму може бути важко мобілізувати значну підтримку виборців, оскільки вони вже довгий час не перебували при владі.

Колишнього диктатора Лівії Муаммара аль-Каддафі бойовики опозиції схопили і розстріляли у жовтні 2011 року.

Через кілька днів після цього Сейфа аль-Іслама схопили бойовиками з гірського регіону Зінтан, коли він намагався втекти з Лівії в Нігер.

Саїф аль-Іслам аль-Каддафі здобув освіту у Лондонській школі економіки, він вільно володіє англійською мовою, і свого часу чимало західних урядів вважали його прийнятним, дружнім до Заходу можливим спадкоємцем.

Його нинішні погляди на ситуацію в країні невідомі. Раніше цього року він дав інтерв'ю Нью-Йорк Таймс, втім за останні десять років жодного разу не звертався до лівійців безпосередньо.

Коли в 2011 році у Лівії спалахнуло повстання проти режиму його батька, Саїф аль-Іслам обрав родину. Тоді в інтерв’ю Reuters він сказав: “Ми воюємо тут, у Лівії. Ми вмираємо тут, у Лівії”.

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