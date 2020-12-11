Російські правозахисники, Кадиров прокоментували санкції США

Російський МЗС вважає, що санкції, запроваджені США проти оточення глави Чечні Рамзана Кадирова і підконтрольних йому структур, носять надуманий характер і не підкріплені доказами. Про це у п'ятницю, 11 грудня, заявила офіційна представниця зовнішньополітичного відомства Росії Марія Захарова.

На думку Захарової, ці заходи покликані, ні більше, ні менше, затвердити в очах міжнародної громадськості образу росіян як «порушників прав людини».

Нагадаємо, в четвер США відповідно до «закону Магнітського» запровадили санкції особисто проти Рамзана Кадирова, а також проти низки кампаній і групи осіб, тісно пов'язаних з ним.

Зокрема, згідно з повідомленням Мінфіну США, до «чорного списку» потрапили футбольний клуб «Ахмат», який бере участь в першості Росії, одноіменний бійцівський клуб, фонд Ахмата Кадирова та інші структури.

"Це треба підтвердити, але схоже, що на практичному рівні наслідками цих санкцій стане заборона на ведення бізнесу з Кадироваим для мешканців та громадян США", - твітував про зміст санкції журналіст CBS Sports Люк Томас.

США не вперше запроваджують санкції проти Кадирова, його наближених і родичів. Глава Чечні з 2014-го року знаходиться і під санкціями ЄС.

Сам Кадиров, коментуючи санкції заявив, що "на Чеченську республіку та її розвиток ці санкції жодним чином не впливають".

... як в Америці не зрозуміють, що нам ці санкції не заважають? Чи вони живуть у власному світі коміксів, де від слова "санкції" по тілу мають пробігати мурашки

"Дивно інше - як в Америці не зрозуміють, що нам ці санкції не заважають? Чи вони живуть у власному світі коміксів, де від слова "санкції" по тілу мають пробігати мурашки?" - написав Кадиров у Telegram.

"Санкції проти улюбленої спортивної організації Рамзана Кадирова зачепили диктатора Чечні", - коментує реакцію Кадирова американський журналіст Карім Зідан, який пише про політику та змішані єдиноборства.

Ігор Каляпін: «Глава Чечні, не зважаючи на будь-які закони, може чинити зі співвітчизниками так, як заманеться»

Голова «Комітету проти тортур» Ігор Каляпін каже, що нові санкції проти оточення Кадирова і пов'язаних з ними структур важливі як черговий сигнал, щоб зайвий раз нагадати світові про свавілля, що їх чинили в Чеченській республіці. За його словами, там відбуваються абсолютно неприйнятні речі для будь-якого цивілізованого суспільства.

«Санкції також потрібні і виправдані в якості сигналів російським органам влади, які повинні звернути на увагу на те, що відбувається у них під боком, - додав він і інтерв'ю Російській службі« Голосу Америки ». - І в цьому сенсі вони виконують свою роль. Що ж стосується їх впливів на конкретних осіб, то останнім, на мою думку, на санкції абсолютно наплювати. Вони не збираються подорожувати світом, відкривати банківські рахунки за кордоном і зовсім комфортно почуваються будинку, в своїх квартирах, обладнаних золотими унітазами».

Разом з тим Ігор Каляпін вважає, що США адекватно відреагували на ситуацію в республіці. Тому що абсолютне свавілля в Чечні стає все більш демонстративним, пояснив голова «Комітету проти тортур».

«Кадиров і його найближче оточення, анітрохи не соромлячись, нарочито показують, що будь-який чеченець незалежно від того, де він знаходиться - в його рідному селищі, в центральній Росії чи Європі, - знаходиться під юрисдикцією Кадирова, - підкреслив він. - Глава Чечні, абсолютно не зважаючи на будь-які законами, може чинити співвітчизниками так, як заманеться.

Це проявляється як у риториці, так і діях, які отримали широкий резонанс, резюмував правозахисник.

Валерій Борщов: «Ситуація з правами людини в Чечні залишається потворною»

Співголова Московської Гельсінської Групи Валерій Борщов згоден з тим, що Рамзан Кадирова і його оточення, безумовно, заслуговують санкцій. На його думку, це людей не викликає жодного сумніву у жодної тверезомислячої людини.

«Бо ситуація з правами людини в Чечні залишається потворною, - уточнив співрозмовник« Голосу Америки ». - Кадиров зухвало поводиться на противагу усім цивілізованим нормам, як втім, і російським законам. Це один з найбільш критичних щодо прав людини регіонів в світі. Те, що там твориться щодо представників ЛГБТ, суща дикість, їм оголошена кривава вендета».

При цьому правозахисник не зміг сказати, наскільки ефективні західні санкції проти режиму Кадирова. Як показує досвід, санкції взагалі далеко не завжди досягають своїх цілей, констатував він.

«Але, у будь-якому разі, це хід у вірному напрямку. А що стосується футбольного клубу «Ахмат», то для Кадирова, поза всякими сумнівами, це болючий укол, оскільки він використовує футбол в цілях зміцнення свого іміджу, своєї влади », - уклав співголова Московської Гельсінської групи.

Валерій Борщов також вважає, що нові санкції послужать серйозною пересторогою для деяких арабських країн, з якими Кадиров зав'язав контакти і прагне зміцнити і розвинути їх.

Так, за даними американських конгресменів Тома Малиновскі і Джо Уїлсона, лише прямі інвестиції ОАЕ в Чечню становлять 350 млн доларів США. Крім того Кадиров отримує прибуток від змаганнь з кінного спорту, які проходять у цій країні.

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